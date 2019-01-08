2019-01-08T23:10:29+03:00
Спорт
КП Беларусь

Благодаря хет-трику Хаудена «Динамо» обыграло «Слован»

Во второй раз за сезон «зубры» забросили пять шайб в одном матче
Владимир КРИУЛИН
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Полёт Куинтона ХауденаПолёт Куинтона ХауденаФото: Святослав ЗОРКИЙ

После поражений от ЦСКА и СКА «зубров» ждала завершающая игра трехматчевой домашней серии. В гости приехал «Слован» из Братиславы.

Благодаря хет-трику Хаудена «Динамо» обыграло «Слован»

Во второй раз за сезон «зубры» забросили пять шайб в одном матче

До игры был такой расклад в турнирной таблице: «Слован» располагался на последнем 12-м месте в Западной конференции с 27-ю очками в 47 играх. «Динамо» имело в активе 30 баллов в 45 играх, деля 10-11-е места с «Северсталью».

Начало игры выдалось стремительным. Уже к 4-й минуте счет был 2:1 в пользу «зубров». Причем, пришлось отыгрываться. Это получилось благодаря голевым броскам Андрея Костицына и Куитона Хаудена. В начале второго периода гости сравняли счет, но Хауден забросил еще две шайбы, оформив тем самым хет-трик.

Интересно, что это уже третий хет-трик игроков «Динамо» за текущий сезон (два было у Андрея Костицына) – ранее такого в кахээловской истории минчан не случалось! Всего было 11 случаев, когда игроки «Динамо» забрасывали три шайбы за один матч в КХЛ. Причем, однажды это делал Хауден – в прошлом сезоне, когда минское «Динамо» обыграло московское (5:1).

Третий период начался с пропущенной шайбы, но сравнять счет динамовцы не позволили, а в концовке игры Андрей Степанов забросил в пустые ворота, когда «Слован» заменил голкипера шестым полевым игроков. В итоге победа – 5:3. Это второй случай в сезоне, когда «зубры» забросили пять шайб (первый был 28 сентября, когда дома обыграли «Сибирь» - 5:1).

Благодаря победе в активе «Динамо» стало 32 очка, что позволило обойти «Северсталь» и занять 10-е место.

Теперь в календаре «Динамо» серия из двух выездных матчей: 11 января с «Магниткой», 12 января – с ЦСКА. 15 января матч дома с «Витязем».

Вбрасываниа Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ВбрасываниаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Рождественские персонажи на матче Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рождественские персонажи на матчеФото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо-Минск" - ХК "Слован" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо-Минск" - ХК "Слован"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ОМОН Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ОМОНФото: Святослав ЗОРКИЙ

Судья матча Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Судья матчаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренер ХК "Слован" Владимир Орсаг Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренер ХК "Слован" Владимир ОрсагФото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БолельщикиФото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо-Минск" - "Слован" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо-Минск" - "Слован"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Эх, мне бы клюшку..." Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Эх, мне бы клюшку..."Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Слован" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Слован"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо-Минск" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо-Минск"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Слован" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Слован"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Скотч Фото: Святослав ЗОРКИЙ

СкотчФото: Святослав ЗОРКИЙ

Денис Осипов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Денис ОсиповФото: Святослав ЗОРКИЙ

Смешались люди, клюшки,... Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Смешались люди, клюшки,...Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщик Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БолельщикФото: Святослав ЗОРКИЙ

Теему Пулккинен Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Теему ПулккиненФото: Святослав ЗОРКИЙ

Юнас Энрот в игре Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Юнас Энрот в игреФото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо-Минск" - ХК "Слован" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо-Минск" - ХК "Слован"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хоккей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХоккейФото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо-Минск" - ХК "Слован" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо-Минск" - ХК "Слован"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рудольф Червени Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рудольф ЧервениФото: Святослав ЗОРКИЙ

Чирлидинг Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧирлидингФото: Святослав ЗОРКИЙ

Марек Чилиак Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марек ЧилиакФото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Слован" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Слован"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики из Братиславы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики из БратиславыФото: Святослав ЗОРКИЙ

Буйницкий -1 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Буйницкий -1Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо-Минск" - ХК "Слован" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо-Минск" - ХК "Слован"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск-арена Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск-аренаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Скамейка ХК "Слован" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Скамейка ХК "Слован"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Клюшки Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КлюшкиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Они чистят лёд Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Они чистят лёдФото: Святослав ЗОРКИЙ

Три болельщика ХК "Слован" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Три болельщика ХК "Слован"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игроки ХК "Динамо-Минск" празднуют третью заброшенную шайбу Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игроки ХК "Динамо-Минск" празднуют третью заброшенную шайбуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей Сидоренко принимает поздравления от болельщиков Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей Сидоренко принимает поздравления от болельщиковФото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренер ХК "Слован" Владимир Орсаг на пресс-конференции после матча Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренер ХК "Слован" Владимир Орсаг на пресс-конференции после матчаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей Сидоренко на послематчевой пресс-конференции Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей Сидоренко на послематчевой пресс-конференцииФото: Святослав ЗОРКИЙ

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