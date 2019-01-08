Благодаря хет-трику Хаудена «Динамо» обыграло «Слован»
После поражений от ЦСКА и СКА «зубров» ждала завершающая игра трехматчевой домашней серии. В гости приехал «Слован» из Братиславы.
Благодаря хет-трику Хаудена «Динамо» обыграло «Слован»
Во второй раз за сезон «зубры» забросили пять шайб в одном матче
До игры был такой расклад в турнирной таблице: «Слован» располагался на последнем 12-м месте в Западной конференции с 27-ю очками в 47 играх. «Динамо» имело в активе 30 баллов в 45 играх, деля 10-11-е места с «Северсталью».
Начало игры выдалось стремительным. Уже к 4-й минуте счет был 2:1 в пользу «зубров». Причем, пришлось отыгрываться. Это получилось благодаря голевым броскам Андрея Костицына и Куитона Хаудена. В начале второго периода гости сравняли счет, но Хауден забросил еще две шайбы, оформив тем самым хет-трик.
Интересно, что это уже третий хет-трик игроков «Динамо» за текущий сезон (два было у Андрея Костицына) – ранее такого в кахээловской истории минчан не случалось! Всего было 11 случаев, когда игроки «Динамо» забрасывали три шайбы за один матч в КХЛ. Причем, однажды это делал Хауден – в прошлом сезоне, когда минское «Динамо» обыграло московское (5:1).
Третий период начался с пропущенной шайбы, но сравнять счет динамовцы не позволили, а в концовке игры Андрей Степанов забросил в пустые ворота, когда «Слован» заменил голкипера шестым полевым игроков. В итоге победа – 5:3. Это второй случай в сезоне, когда «зубры» забросили пять шайб (первый был 28 сентября, когда дома обыграли «Сибирь» - 5:1).
Благодаря победе в активе «Динамо» стало 32 очка, что позволило обойти «Северсталь» и занять 10-е место.
Теперь в календаре «Динамо» серия из двух выездных матчей: 11 января с «Магниткой», 12 января – с ЦСКА. 15 января матч дома с «Витязем».
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