После поражений от ЦСКА и СКА «зубров» ждала завершающая игра трехматчевой домашней серии. В гости приехал «Слован» из Братиславы.

Благодаря хет-трику Хаудена «Динамо» обыграло «Слован»

Во второй раз за сезон «зубры» забросили пять шайб в одном матче

До игры был такой расклад в турнирной таблице: «Слован» располагался на последнем 12-м месте в Западной конференции с 27-ю очками в 47 играх. «Динамо» имело в активе 30 баллов в 45 играх, деля 10-11-е места с «Северсталью».

Начало игры выдалось стремительным. Уже к 4-й минуте счет был 2:1 в пользу «зубров». Причем, пришлось отыгрываться. Это получилось благодаря голевым броскам Андрея Костицына и Куитона Хаудена. В начале второго периода гости сравняли счет, но Хауден забросил еще две шайбы, оформив тем самым хет-трик.

Интересно, что это уже третий хет-трик игроков «Динамо» за текущий сезон (два было у Андрея Костицына) – ранее такого в кахээловской истории минчан не случалось! Всего было 11 случаев, когда игроки «Динамо» забрасывали три шайбы за один матч в КХЛ. Причем, однажды это делал Хауден – в прошлом сезоне, когда минское «Динамо» обыграло московское (5:1).

Третий период начался с пропущенной шайбы, но сравнять счет динамовцы не позволили, а в концовке игры Андрей Степанов забросил в пустые ворота, когда «Слован» заменил голкипера шестым полевым игроков. В итоге победа – 5:3. Это второй случай в сезоне, когда «зубры» забросили пять шайб (первый был 28 сентября, когда дома обыграли «Сибирь» - 5:1).

Благодаря победе в активе «Динамо» стало 32 очка, что позволило обойти «Северсталь» и занять 10-е место.

Теперь в календаре «Динамо» серия из двух выездных матчей: 11 января с «Магниткой», 12 января – с ЦСКА. 15 января матч дома с «Витязем».

Рождественские персонажи на матчеФото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо-Минск" - ХК "Слован"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Судья матчаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренер ХК "Слован" Владимир ОрсагФото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо-Минск" - "Слован"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Эх, мне бы клюшку..."Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Слован"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо-Минск"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Слован"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Денис ОсиповФото: Святослав ЗОРКИЙ

Смешались люди, клюшки,...Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Теему ПулккиненФото: Святослав ЗОРКИЙ

Юнас Энрот в игреФото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо-Минск" - ХК "Слован"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо-Минск" - ХК "Слован"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рудольф ЧервениФото: Святослав ЗОРКИЙ

Марек ЧилиакФото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Слован"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики из БратиславыФото: Святослав ЗОРКИЙ

Буйницкий -1Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо-Минск" - ХК "Слован"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Скамейка ХК "Слован"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Они чистят лёдФото: Святослав ЗОРКИЙ

Три болельщика ХК "Слован"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игроки ХК "Динамо-Минск" празднуют третью заброшенную шайбуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей Сидоренко принимает поздравления от болельщиковФото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренер ХК "Слован" Владимир Орсаг на пресс-конференции после матчаФото: Святослав ЗОРКИЙ