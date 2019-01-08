Сертификат, который не полностью отоварен, остается у покупателя вместе с чекомСертификат, который не полностью отоварен, остается у покупателя вместе с чекомФото: Алексей БУЛАТОВ
2019-01-08T18:12:09+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Дорабатываем программное обеспечение». Отоварить подарочный сертификат несколько раз пока не получится, несмотря на новые правила

Пока бухгалтерии переучитываются, в магазинах готовы разбивать крупный сертификат на много мелких.
Таисия САВИНА
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Перед новым годом Совмин порадовал покупателей и внес подарочные сертификаты в закон. Главные момент: теперь отовариться по одному сертификату можно несколько раз. Например, в первый поход в магазин купить на 70 рублей, а во второй – еще на 30.

Правила уже должны работать, но магазины оказались к ним не готовы. На сайтах большинства компаний висят старые условия, по которым всю сумму нужно потратить «единовременно и полностью в одном магазине».

А некоторым счастливым обладателям ценной бумаги предложили прийти за покупками через недельку...Почему?

«Мы дорабатываем программу бухгалтерского учета»

Дело в том, что бухгалтеры многих компаний пока не могут официально оформить «разбивку» подарочного сертификата.

- Мы дорабатываем программное обеспечение, чтобы иметь техническую возможность продавать по новым правилам и контролировать этот процесс. Стараемся все сделать в максимально сжатые сроки. Отовариться по сертификату можно во всем магазине, а не только в одной секции. Если нужно, в бюро справок на первом этаже вам разобьют один дорогой сертификат на несколько номиналом поменьше (по 10, 15, 20 рублей). Все работники были проинструктированы о новых правилах еще 30 декабря, - рассказали нам в ЦУМе.

Такая же проблема с программным обеспечением и у компании «Марк Формэль»:

- Как реализовать положение о подарочных сертификатах, нам понятно. Но мы еще дорабатываем программу бухгалтерского учета. Думаем, это займет несколько дней, но покупатели уже могут прийти отовариться по сертификату несколько раз.

ЦУМ: «За два месяца продали 9 тысяч сертификатов. Проблем обычно нет»

Второй вопрос в связи с новыми правилами: как доказать, что была потрачена именно эта сумма сертификата? Предусмотрели ли магазины случаи, когда недобросовестный покупатель купил, например, на 30 рублей из сертификата на 50, а сам приложил чек только на 10?

Оказывается, да:

- Покупки по сертификату легко подтверждаются чеком. Сертификат, который не полностью отоварен, остается у покупателя. Вместе с этим сертификатом должен быть чек о его покупке. Мы забираем этот чек и выдаем покупателю новый, если сертификат не полностью отоварен. На нем ставим штамп, чтобы недобросовестный покупатель не мог заменить его чеком на другую сумму, - рассказали нам в компании «Марк Формэль».

- Мы работаем с подарочными сертификатами уже 5-6 лет, а за ноябрь-декабрь продали их около 9 тысяч. Ведь проще подарить сертификат, чем ломать голову над подарком. Что касается обмена или возврата товаров, то с потребительским экстремизмом мы иногда сталкиваемся. Но проблем с сертификатами никогда не возникало: обычно человек пришел и отоварил его на всю сумму. И сейчас нет острой проблемы в том, чтобы, например, давать сдачу, - говорят в ЦУМ.

Получить оперативный комментарий у разработчика программы о том, когда же ждать обновления под новые правила, нам не удалось.

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