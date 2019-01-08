Строители приступили к ремонту еще двух мостов на МКАД

Закончив реконструкцию моста в Лошице, строители преступили к ремонту еще двух автомобильных мостов на столичной МКАД. Оба – такой же конструкции, как и в Лошице, правда, эти мосты проходят над железной дорогой. Первый мост – в районе студенческого городка БГУ на Курчатова, это в районе Рощи. Второй – в районе Парка высоких технологий и улицы Скорины.

Ремонт решили провести в два этапа. Первый обещают закончить к концу мая. За это время заменят балки на одной половине обоих мостов. Движение на этих участках будет сужено: в одну сторону движение из трех полос сузится в две, а в другую сторону – из трех полос – в одну.

К началу Европейских игр движение полностью восстановят. В уже после окончания спортивного праздника заменят балки на других половинах моста – движение снова ограничат. Полностью все закончить планируют к концу 2019 года.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Движение по Южной магистрали откроют в конце января

В начале 2017 года начали строить так называемую Южную магистраль. Она станет продолжением улицы Володько и пройдет параллельно железной дороге до пересечения улиц Асаналиева и Серова. А в перспективе – до самого МКАДа. Новая трасса выполнит функцию дублера улицы Кижеватова. Кроме того, она будет проходить возле комплекса «Минск-Мир» и обеспечит его транспортное обслуживание этой стороны. На магистрали будет шесть полос, общая протяженность новой улицы (от Аэродромной до Асаналиева) 2,5 километра. На перекрестке Аэродромной и Володько заканчивают развязку – ее стоимость 13 миллионов долларов. Все работы на объекте должны были завершиться в ноябре – но, как это часто бывает, в срок не успели. Движение по новой улице обещают открыть к концу января. А весной закончат работы, которые нельзя проводить в морозы: положат тротуарную плитку и верхний слой асфальта, проведут благоустройство территории.