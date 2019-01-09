Бард Александр Баль: В интернете есть ролик, где мой концерт сняли из-под стола - в кадре только ноги

БЫВАЕТ, ПРОСЯТ СПЕТЬ СТУДЕНЧЕСКУЮ ПЕСНЮ, А МНЕ ЗА НЕЕ СТЫДНО

- Зимний концерт хорош тем, что люди точно придут - никому не нужно на дачу, - шутит Александр. - А вообще, на любом концерте главное, чтобы в зале не было холодно.

На мои концерты в Минск съезжаются люди из разных городов, а порой даже эмигранты, приехавшие повидать родственников. Не могу сказать, что у моих песен есть целевая аудитория. Но зрители порой просят спеть что-то из давнего - мол, я была студенткой, слушала ваши песни. А мне ведь бывает стыдно за ту вещь - столько лет утекло, я стал другим!

- Песни под гитару - что произошло с этим жанром со времен распада СССР?

- Порой исполнители к гитаре стали добавлять едва ли не оркестр - и это прекрасно, когда есть возможности. Еще часто в этот жанр приходят гитаристы, которые круто играют. Тут помогает интернет с различными мастер-классами. И конкуренцию сеть повышает - заводишься, увидев что-то удачное у коллег!

- Как относитесь к тому, что кассету или диск любимого барда раньше надо было искать днем с огнем, а теперь все в интернете?

- Уже и смысла нет беречь песни для альбома - все равно их снимут и выложат в соцсети. Нашел однажды видео, где мое выступление на бардовском фестивале сняли из-под стола - там видны только мои ноги. Так что лучше буду делиться новинками сам. Песня под гитару хороша тем, что ее можно на любой мобильный телефон прилично записать. И мне в принципе по душе современные технологии. В прежние времена, если артист понравился, человек так и жил со своей любовью к искусству. А теперь есть социальные сети - общайся напрямую.

ПЕСНИ ПОД ГИТАРУ - ЭТО ОЧЕНЬ ДЕМОКРАТИЧНО

- Интересно, что театральная музыка у вас (Баль - заведующий музчастью Могилевского областного драмтеатра. - Ред.) в основном к детским постановкам, а песни для взрослых - чтобы подумать.

- И детские тоже, чтобы подумать. Ведь в театральной сказке песня - это разговор, диалог с ребенком, возможность понять героя. Однажды режиссер, ставивший в нашем Могилевском областном драмтеатре сказку, на каждую репетицию приводил в зал детей. Он объяснил: если ребята лезли в какой-то момент под кресло - здесь дыра в постановке. А если звучит песня, ребенок так не уползет и за шоколадкой не полезет.

- А существует рецепт песни для детского спектакля?

- Секрета не назову, но уж точно не надо считать, что дети глупее взрослых. Все «по чесноку»! Если песенку поет поросенок - все должно быть всерьез. Этот персонаж был в первом спектакле, к которому я писал песни. И такая у него там трагедия разыгралась - выручить друга или нет: спасу - погибну, не спасу - как буду жить дальше?

- А не задумывались о полноценном песенном спектакле?

- И не раз. Но так вышло, что в нашей труппе непоющие артисты. Для меня это боль!

- Но может, нечто похожее на спектакль состоится в Минске? В вашем концерте специальной гостьей станет певица Жанет...

- Мы знаем Жанет как эстрадную певицу, но у нее есть очень интересная и практически неизвестная страница в творчестве - романсово-лирическая. Это совершенно другой образ. Но дуэтов пока не планируем - просто покажем, как в одной программе могут звучать разные жанры. Благо песни под гитару - очень демократичная вещь, многое можно соединить и красиво подать.

Кстати, концерт пройдет незадолго до Дня влюбленных, и, конечно, будет много песен о любви. Они часто бывают грустными, и, наверное, слушатели думают: хорошо, что такая душевная боль не со мной случилась. Как в анекдоте: доктор ощупывает пациента и приговаривает: «Хорошо! Хорошо!» - «Доктор, что «хорошо»?» - Хорошо, что не у меня».

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Концерт Александра Баля, концертный зал «Верхний город», 9 февраля в 19.00. Билеты: 11 - 19 рублей. Тел. (017) 327-39-44.