2019-01-09T11:51:02+03:00
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Софи Эллис-Бекстор родила пятого сына!

И выложила в инстаграм фото с малышом и счастливым отцом
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Счастливые родители. Фото: личный архивСчастливые родители. Фото: личный архив
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44-летняя британская певица в Рождество, 7 января, родила ребенка. Напомним, она приезжала в августе на A-Fest в Минск, и призналась, что беременна. О том, что родился сын, она написала в соцсетях и выложила фото, на котором ее муж бас-гитарист группы The Feeling Ричард Джонс держит малыша.

Софи приезжала в Минск летом беременной. Фото: личный архив

Софи приезжала в Минск летом беременной. Фото: личный архив

«Он здесь! Микки Джонс родился сегодня весом 3 килограмма 220 грамм, и он совершенно замечательный. Добро пожаловать в нашу причудливую семейку, милый мальчик. Мы так рады, что ты вместе с нами", — прокомментировала певица фото.

Микки у семейства Софи Эллис-Бекстор и Ричарда Джонса уже пятый. У них уже есть 14-летний Санни, 9-летний Кит Валентайн, 6-летний Рэй Холидей и 3-летний Джесси.

Муж Софи с новорожденным. Фото: личный архив

Муж Софи с новорожденным. Фото: личный архив

Будут ли счастливые супруги пробовать еще родить девочку – вопрос открытый. Однако накануне родов Софи говорила в утреннем шоу, что мечтает о дочке.

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