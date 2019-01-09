2019-01-09T12:17:03+03:00
Спорт
КП Беларусь

МАЗ перевернулся на ралли «Дакар»: «Был сильный удар с прыжком»

После двух этапов белорусские экипажи занимают с 11-го по 13-е место в общем зачете
Алексей БЕЛОУСОВ
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МАЗ перевернулся на ралли «Дакар». Фото: maz.byМАЗ перевернулся на ралли «Дакар». Фото: maz.by
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В этом году все 11 этапов ралли-марафон «Дакар-2019» пройдут по территории Перу и завершатся 17 января Лиме. За это время гонщики проедут более 5 тысяч км в сложнейших условиях. Большая часть маршрута проходит через песчаные трассы с огромными дюнами и другими препятствиями. В одну из таких ловушек на втором этапе (Писко - Сан-Хуан-де-Маркона, 554 км, длина спецучастка 342 км) и попал экипаж МАЗа под управлением Сергея Вязовича. Машина легла на бок за каких-то 200 метров до финиша!

- Мы помнили, что в прошлом году после этой ступеньки была точка и прямой спуск вниз, - рассказал Сергей Вязович. - Взяв точку, начали разгон к финишу, пытаясь выйти на максимальную скорость. Оказалось, за год ветер надул песок и появилась новая ступенька. В итоге, мы полетели не прямо, а переворачиваясь на правую сторону. Потом машина подпрыгнула и ударилась в землю верхним правым углом - шансов отрулить здесь не было. Мы еще вверху ступеньки поняли, что дело пошло не так, и поверить не могли, что повторили ошибку прошлого года. Ударились сильнее, и это было намного неприятнее и страшнее: в 2018 году мы встали свечкой, затем мягко упали на бок. Сейчас был сильный удар с прыжком. Ошибся я, как пилот, и в итоге минут 30 мы потеряли сами по себе, что не очень-то хорошо при таком уровне конкуренции, противостоянии КАМАЗов и «Ивеко», когда все уже едут в полную силу.

Врезавшись в песчаную ступеньку МАЗ подпрыгнул и лег на бок. Фото: maz.by

Врезавшись в песчаную ступеньку МАЗ подпрыгнул и лег на бок. Фото: maz.by

К счастью, гонщики не получили травм. А подоспевший на помощь экипаж Алексея Вишневского помог поднять болид Вязовича. Но времени, чтобы отремонтировать машину к старту третьего этапа, было в обрез.

В генеральной классификации лидирует российский экипаж КАМАЗа под управлением Эдуарда Николаева. Алексей Вишневский идет 11-м, уступая ему 41 минуту, Сергей Вязович - 12-й (44 мин), Александр Василевский - 13-й (53 мин). Всего в гонке грузовиков принимают участие 26 экипажей.

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