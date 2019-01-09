В Минск в третий раз приедут Bullet For My Valentine

Это будет уже третий концерт «буллетов» (так называют валлийских металлистов Bullet For My Valentine поклонники) в Беларуси.

В 2013-м они выступили на фестивале «Мост», где ответили на вопросы журналиста «Комсомолки». Три года спустя, в 2016-м, в клубе Prime Hall, куда организаторы перенесли концерт из Дворца спорта.

В середине весны они снова выйдут на сцену клуба, чтобы представить свой шестой студийник Gravity.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Prime Hall (пр. Победителей, 65)

КОГДА? 21 апреля в 19.00.

ЦЕНА ВОПРОСА: В продаже с 11 января. Справки по телефону: +375 (29) 389-86-16.