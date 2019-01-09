2019-01-09T13:47:49+03:00
Досуг
КП Беларусь

В Минск в третий раз приедут Bullet For My Valentine

Музыканты заедут в Беларусь в рамках европейско-российского тура
Дарья ПУТЕЙКО
Поделиться:
Фото: LoudwireФото: Loudwire
Изменить размер текста:

Это будет уже третий концерт «буллетов» (так называют валлийских металлистов Bullet For My Valentine поклонники) в Беларуси.

В 2013-м они выступили на фестивале «Мост», где ответили на вопросы журналиста «Комсомолки». Три года спустя, в 2016-м, в клубе Prime Hall, куда организаторы перенесли концерт из Дворца спорта.

В середине весны они снова выйдут на сцену клуба, чтобы представить свой шестой студийник Gravity.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Prime Hall (пр. Победителей, 65)

КОГДА? 21 апреля в 19.00.

ЦЕНА ВОПРОСА: В продаже с 11 января. Справки по телефону: +375 (29) 389-86-16.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Сергей Жилин: Был на телепроекте «Голос» день, когда оркестр «Фонограф» сыграл 144 композиции
Впервые за много лет в Минск с гастролями приезжает известный российский пианист, дирижер, бэнд-лидер, композитор Сергей Жилин и его оркестр, которого телезрители знают по российским телепроектам «Голос», «ДОстояние РЕспублики», «Две звезды»
Новости 24
Медики: "Нужно ограничить места для катания на тюбингах"
Спасатели показали фото кошки, которая уберегла хозяина от смерти
Водителям станет проще получить медсправку
Во время праздников около 900 тыс. белорусов пересекли границу
Больше 100 детей попали в больницы с травмами после катания на тюбах
Названы самые популярные и необычные имена у минчан в 2018 году
Председатель садоводческого товарищества обирал дачников
В Лельчицах женщина наказана тремя годами «домашней химии» за смертельное ДТП
Беларусь на 66-м месте в рейтинге паспортов, удобных для путешествий
Два автобуса с детьми столкнулись в Червенском районе
Котик из Щучинского района спас хозяина от смерти в огне
В Беларуси регистрируются единичные случаи гриппа
МАЗ на всей скорости перевернулся перед финишем на ралли "Дакар-2019"
В Минске задержаны парни, которые принесли наркотики подруге на день рождения
Чудесное преображение. Саснович отдала первый сет 0:6, но в итоге обыграла австралийку Хон
В Гомеле патрульный наряд задержал грабителя, похитившего бутылку виски
Двое россиян подозреваются в избиении до смерти жителя Гомеля
В Бресте будут судить гражданина Великобритании за содействие незаконной миграции
В Жлобине 2-летний ребенок пострадал от взрыва петарды
Серьезное ДТП в Польше: столкнулось 17 автомобилей
Чемпионат КХЛ: минское "Динамо" обыграло "Слован"
Погибший могилевчанин катался с горки не на тюбинге
По центру Гродно бегали пони
Стены на станциях минского метро освободят от рекламы
Кто выиграл 120 тысяч рублей от «Евроопт»?
Студент БГЭУ взорвал петарду в общежитии в Новый год и попал в милицию
Россия открыла терминал для поставок газа в Калининградскую область без транзита через Беларусь
В Хотимской больнице простаивало медоборудование стоимостью более 300 тысяч рублей