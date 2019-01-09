В 2019-м ждем: Шенген по 35 евро, много туристов и 25-летие правления Александра Лукашенко

25 лет у власти Александр Лукашенко, и политическая «вакханалия» перед выборами

В наступившем 2019 году страну ждет политическая круглая дата - первый и единственный президент Беларуси отметит 25-летие пребывания на своем посту. Напомним, в 1994 году президентские выборы в независимой Беларуси прошли в два тура. День выборов был в четверг, 23 июня, второй тур провели в уже привычное для нас воскресенье, 10 июля. Явка, по нынешним меркам и цифрам, была низкой - около 69%. В первом туре Александр Лукашенко набрал 45%, во втором - 81%.

На 2019 год выборы не запланированы, в бюджете нет расходов на проведение избирательной кампании. Но есть интересный нюанс:

- У нас начинается политическая «вакханалия», которая продлится минимум полтора года. И выборы парламента и президента. Они никогда не добавляли стабильности и спокойствия в нашем обществе, - говорил еще в ноябре 2018 года Александр Лукашенко.

Действительно, в белорусском политическом календаре такого еще не было: выборы президента и депутатов парламента выпадают примерно на одно время. По закону, не позднее 30 августа 2020-го белорусы должны в шестой раз выбрать президента, а не позднее 10 сентября - депутатов. В ЦИКе не раз говорили, что не хотят совмещать две важные избирательные кампании. Если считать оптимальной разбежку между кампаниями в полгода, то одна из них должна начаться в 2019 году. Но кого мы будем выбирать раньше - президента или депутатов, пока не ясно.

Интрига года: визы в Шенген или подорожают до 80 евро, или подешевеют до 35

Евросоюз объявил, что визы в Шенген для стран, которые не заключили соглашение об упрощении визового режима, подорожают с 60 до 80 евро. У Беларуси и ЕС, напомним, соглашения нет. В нашем регионе сейчас 60 евро за визы платим только мы: для россиян они стоят 35 евро (они соглашение заключили), украинцы уже полтора года наслаждаются безвизом.

Переговоры между ЕС и нашим МИДом тянутся давно, но сейчас вопрос стал ребром: или мы заключаем соглашение и получаем визы по 35 евро, или цена взлетает аж до 80.

- С одной стороны, в этом году власти будут сконцентрированы на внутренней повестке и на решении вопроса компенсации Россией последствий от налогового маневра в нефтяной сфере, - рассуждает Денис Мельянцов, координатор программы «Внешняя политика Беларуси» экспертной инициативы «Минский диалог». - С другой стороны, вероятность подписания соглашения по визам повысилась. На последнем раунде переговоров удалось снять одну из преград, было требование ЕС о включении пункта о приостановке соглашения в случае изменения ситуации, в т. ч. в случае введения санкций. Белорусская сторона была против, такого пункта нет в соглашениях с другими странами. Осталась еще одна преграда, требование для Беларуси увеличить количество консулов в посольствах стран ЕС. Думаю, она может сняться за один-два раунда переговоров.

- Какая-то игра на опережение. Или мы заключим соглашение и получим 35 евро, или не успеем - и будет 80. Есть ли у нас время на эти один-два раунда?

- Да, думаю, что цена изменится в этом году. А вот до 35 евро или до 80, сказать сложно. ЕС - медленное создание, и непонятно, когда будет окончательно согласовано решение по увеличению визового сбора. Беларусь может успеть подписать соглашение об упрощении визового режима до того.

С 21 по 30 июня 2019 года в Минске пройдут II Европейские игры, куда приедут 4 тысячи спортсменов из 50 стран.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Европейские игры и больше безвизовых туристов

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры. По мнению организаторов, приедет не менее 30 тысяч туристов - плюс, конечно, к 4 тысячам спортсменов из 50 стран.

Игры будут проходить на главных спортивных площадках - стадион «Динамо», «Минск-арена», «Чижовка-Арена». Откроются и новые объекты: здание Республиканского научно-практического центра спорта, который будет главным пунктом медобслуживания для спортсменов, стрелковый тир имени Тимошенко.

Столицу к Европейским играм готовят вовсю. Что изменится? На всех остановках в границах первого кольца установят электронные табло, закупят 300 новеньких автобусов МАЗ и 60 электробусов «Белкоммунмаш». В метро появится мобильная связь. Сотрудники милиции, которые будут задействованы во время игр, пройдут трехмесячные курсы английского.

К Евроиграм упростят условия безвизового режима. Сейчас без оформления виз к нам могут приезжать жители 80 стран, если они прилетят через аэропорт «Минск-2» и пробудут у нас максимум 30 дней. На время игр сроки увеличатся: для участников безвиз будет действовать с 20 мая по 10 июля 2019-го, а для болельщиков - с 10 июня по 10 июля. Нужно будет только иметь при себе билет на игры, паспорт, страховой полис на 10 тысяч евро и по 20 евро на каждые сутки пребывания. Действовать эти правила будут на все пункты пропуска на границе.

Перепись населения пройдет с помощью планшетов и через интернет

В октябре в Беларуси проведут перепись населения. Уже созданы комиссии и обработаны вопросы, которые будут задавать. Их 49, к традиционным прибавятся новые - например, хотите ли вы уехать из Беларуси? Если человек работает не в том месте, где проживает, будут уточнять причину. У женщин спросят о желании завести детей. Добавится и опросник по сельскому хозяйству, например вопросы о размерах обрабатываемых сельхозугодий, количестве скота и т. д.

Еще одна новинка: переписные листы жители по желанию смогут заполнить в интернете. Как говорят в Белстате, пробная перепись в 2017 году в Молодечно показала, что 25% населения готовы пройти ее в интернете. Сейчас разрабатывается программное обеспечение и система защиты информации.

Заполнить переписной лист можно будет и на дому, и на стационарных участках. Переписчики будут работать на планшетах, заполняя опросники, и время сократиться с 15 до всего 5 минут. Также к переписи будет подгружаться регистр населения, то есть база персональных данных, так что часть вопросов будет заполнена автоматически.

К слову, на подготовку переписи Всемирный банк выделит 1,9 млн. долларов, деньги пойдут на программное обеспечение и часть планшетов.

Ожидается, что полностью обработать данные специалисты смогут примерно за полтора года.

В конце 2019 года начнет работать первый блок Белорусской АЭС.Фото: Сергей ГАПОН

В конце года начнет работать первый блок Белорусской АЭС

О будущей стройке под Островцом заговорили 10 лет назад. Стоимость проекта - 11 миллиардов долларов. Кредит на АЭС взяли у России, выплачивать его начнем через полгода после введения станции в эксплуатацию, погашать нужно в течение 15 лет. Строить тоже доверили россиянам по проекту нового поколения АЭС-2006. При строительстве было несколько ЧП. Самое громкое - упавший корпус реактора, который позже производитель заменил на новый. В станции будет два реактора мощностью 1200 Мвт каждый. Пока в мире работает только одна АЭС такого типа - под Воронежем. По расчетам, БелАЭС окупится через 19 лет после выхода на проектную мощность, срок ее эксплуатации - 60 лет.

Изначально заявлялось, что АЭС даст нам энергонезависимость, прежде всего от России. Думали, что электроэнергию мы будем продавать в Литву и Польшу. Однако Литва по ряду причин отказалась, сомневается и Польша. Электроэнергию собираются максимально использовать внутри страны: развивать электротранспорт, переводить дома с газа на электричество и так далее. Правда, независимые эксперты сомневаются: затраты по обновлению инфраструктуры могут быть настолько большими, что цены на электричество ниже не станут.

В 2019 году откроют вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту «Минск».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Откроют вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту

Полоса, по которой сейчас взлетают самолеты в Национальном аэропорту «Минск», нуждается в ремонте. Поэтому решили строить вторую полосу, цена вопроса - 250 миллионов долларов.

Фактически строительство и установка оборудования на второй взлетно-посадочной полосе завершились еще 7 ноября, но самолеты она принимать пока не может - в первую зиму свежий бетон нельзя обрабатывать противогололедными смесями. Тестовая посадка первого самолета произойдет не раньше весны этого года. После этого первую полосу закроют на реконструкцию.