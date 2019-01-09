В Барановичах отца семерых детей и домашнего тирана обвиняют в двойном убийстве

В убийстве двух человек обвиняют 32-летнего мужчину, жителя деревни в Барановичском районе. Он в своем доме выпивал вместе со знакомыми - мужчинами 38 и 40 лет. Между собутыльниками случился конфликт, и решающим аргументом в споре у хозяина дома стал нож. Оба гостя умерли на месте.

Обвиняемый в убийстве - отец семи несовершеннолетних детей, которого неоднократно уличали в домашнем насилии.

- В 2017 году его привлекли к уголовной ответственности за угрозу убийством жене. Наказание отбыл - он проходил общественные работы и курс лечения от алкогольной зависимости. Но поправить ситуацию в семье полностью не удалось, - комментирует барановичский межрайонный прокурор Даниил Дерябин.

Незадолго до убийства супруга тирана снова обратилась в милицию - пьяный муж ее избил. Семью взяли на учет.

А за два дня до трагедии мужчине вручили защитное предписание. Он должен был на 15 суток разъехаться с супругой - покинуть общее с ней жилое помещение и прекратить с ней всякое общение.

- Защитное предписание - эффективная мера защиты членов семьи от домашнего агрессора. Орган, который применил эту меру, должен контролировать выполнение агрессором возложенных ограничений. В данном случае этот контроль не был обеспечен - мужчина был дома и употреблял спиртное со знакомыми. Это привело к гибели двух человек, - объясняет Даниил Дерябин.

Прокуратура потребовала, чтобы сотрудника милиции, который не проконтролировал выполнение защитного предписания, наказали. Вдобавок к этому межрайонный прокурор возбудил в отношении задержанного мужчины еще одно уголовное дело. Кроме убийства его будут судить за истязание супруги. Расследование продолжается.

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