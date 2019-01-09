Андрей Дерьков: «Мой ЗОЖ - не дань моде, просто захотел распрощаться с вредными привычками»

С Андреем Дерьковым мы встретились на тренировке с петлями TRX - популярные сейчас эластичные ленты, которые можно носить с собой и заниматься когда угодно и где угодно: хоть дома, хоть на школьном стадионе.

- Эти петли долговечные, на них очень круто тренироваться. В детстве я занимался гимнастикой, многие упражнения похожи. Например, и на кольцах, и на петлях TRX во время работы надо удерживать баланс - получается, что задействовано много мелких мышц-стабилизаторов, которые не работают при подтягиваниях на перекладине или при обычных отжиманиях. Тренировки на TRX мне даже больше нравится, чем на тренажерах.

- А с чего начались ваши активные занятия спортом?

- В юности, вдохновленный фильмами с Брюсом Ли, Шварценеггером, Сталлоне, начинал тягать железо. Занимался ушу, гимнастикой. Но когда пришла пора поступать в университет, было не до этого. Плюс еще появилось увлечение музыкой, я играл в группе… В БГУ гонял в футбол за истфак, но не более. Когда после второго чемпионства с командой КВН БГУ мы поехали в большие гастроли почти по всему миру, я решил вспомнить былое. Подумал: не будем же эти полгода пить - здоровья столько не хватит! В общем, в чемодан положил две гантели - когда была возможность, в гостинице тренировался.

Андрей Дерьков работает над рельефом в тренажерном зале и занимается восточными боевыми искусствами. Фото: личный архив

В 2003 году снова стал ходить в тренажерный зал - не лощеный, как сейчас модно, а в самый простой в подвале, где собирался весь цвет нашего бодибилдинга: Алексей Шабуня, Михаил Беспалов… Познакомился с ними, читал литературу, набрал массу. Но года через четыре надоело, плюс устал от режима питания - хотя фармакологию я никогда не употреблял, но использовал спортивное питание: протеины, креатин, аминокислоты. В итоге стал совмещать тренажерку с боевыми искусствами - тайцзицюань и илицюань. Это внутренний стиль китайского ушу, в котором очень много интересного для работы с телом и сознанием и который создан на основе учения даосизма и буддизма. Это очень отвечает моему мировоззрению.

Был период, когда плотно занимался муай-тай - тайским боксом, опять-таки для саморазвития, а не ради каких-то амбиций. В 42 года мое эго уже насладилось внешними победами, мне не надо что-то кому-то доказывать. Начинаешь жить не ради удовлетворения собственных амбиций, а для более важных вещей.

К активным занятиям спортом Андрей Дерьков (на фото – второй слева в нижнем ряду) вернулся, когда в гастроли с командой КВН БГУ взял гантели. Фото: личный архив

«СЫН УВЛЕЧЕН ФУТБОЛОМ, НО ГОВОРЮ ЕМУ, ЧТО У НАС НЕ ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА»

- От прежнего режима питания устали, а что пришло вместо него?

- Сейчас по меркам бодибилдинга я питаюсь абы как: из спортпита только аминокислоты, остальное - обычная здоровая еда три раза в день. Калории я не считаю, просто знаю, что мне нужно есть, а что нельзя.

- А если подробнее?

- Классика правильного питания - курица, а еще овощи, фрукты, морепродукты. Кстати, когда полностью убрал из рациона хлеб, увидел, что ушла одутловатость с лица. Все-таки хлеб - это дрожжи, они бродят, а мой организм очень быстро реагирует.

- Своим детям любовь к спорту прививаете?

- Стараюсь. Но я не хочу давить. Паша, ему сейчас 10 лет, начинал заниматься муай-тай, потом заболел футболом, как я в свое время. Несколько лет сын ходит в частную школу футбола, прогресс виден, я радуюсь, он балдеет. Хотя говорю ему, что не могу предоставить все условия: у нас не футбольная страна, уровень невысокий. Ведь у ребенка могут быть иллюзии, что он будет играть за «Барселону». Мечтать не вредно, но надо учитывать действительность. Посмотрим, что будет… Он еще ходит в музыкальную школу, на плавание вместе с сестрой, семилетней Ульяной. Дочка тоже спортивной растет: любит ролики, танцы, постучать по груше ей тоже нравится. Может быть, отдам ее на ушу. Делать из детей профессиональных спортсменов не хочется, лучше пусть будут разносторонними личностями. Вместе с женой Олей будем им помогать.

- Вы родились в Барановичах - в городе, который порой называют белорусским Чикаго. Приходилось участвовать в разборках?

- Я оттуда, из Барановичей, уехал еще в 1993 году и появляюсь в родном городе редко. Сейчас понимаю, какое в 90-е это было стремное место. Возле нашей квартиры в центре города, где сейчас живут родители, часто были бои. Но меня такие истории миновали. Из-за занятий спортивной гимнастикой с первого класса я рос медленно, до 9-го класса был маленьким и щупленьким. Когда полукриминальная братва приходила в школу, чтобы набирать бойцов для драк район на район, меня отсеивали - мол, толку с меня, получу по голове, еще ненароком скончаюсь на месте. Плюс я хорошо играл в футбол, выступал за школу, много забивал. Эти братки, которые набирали людей на разборки, уважали меня как футболиста: «Это Дерьков, наш нападающий, он нам нужен для футбола». Конечно, всякое бывало: кто-то мне заехал, кому-то я. Но драться я никогда не любил. Уже в студенческие времена были истории, связанные с употреблением алкоголя: кому-то нос разбил… Вспоминаю с грустью - это было гусарство и выпендреж.

Андрей Дерьков: «Сейчас у меня нет цели набирать мышечную массу, свое тело к 42 годам я хорошо изучил, знаю, что мне надо делать»Фото: Павел МАРТИНЧИК

«КОГДА ТЫ ТРЕЗВЫЙ, ТО С ТОБОЙ ЛИШНИЙ РАЗ НЕ ХОТЯТ ИМЕТЬ ДЕЛО»

- Вы как-то говорили, что в последние годы стали вести исключительно здоровый образ жизни. Что подразумевает это «исключительно»?

- Сейчас я живу своим умом и сердцем. Бум моды на ЗОЖ - это хорошо. Но с другой стороны, возможно, скоро этот бум пройдет. Мой ЗОЖ - это не бег за модой, к этому привела жизнь. Были причины, которые заставили распрощаться с нездоровыми вещами. Это и ранний уход из жизни моего близкого друга Виктора Толкача, и рождение моих детей, и примеры того, как хорошие люди спиваются на глазах. Алкоголь - это гадость, про тяжелые наркотики я и не говорю… А у нас получается, что алкоголь - это официально признанный государством наркотик. Культуры питья у нас нет, появится ли - неизвестно.

Еще перед тем, как осознанно завязать с алкоголем, мой организм сам начинал отторгать спиртное. Меня любая выпивка в любых количествах ввергала в депрессивное состояние, из которого я выходил неделями. Даже от 50 грамм вина меня колбасило неделю! Я и в здоровом состоянии переживаю кризисные моменты, наверное, связанные со средним возрастом. Если бы я еще пил эту гадость, то не знаю, что могло бы произойти. Поэтому решил для себя: парень, поздравь себя, та жизнь для тебя закончена, начинается новая. Глядя на своих детей, хочу радоваться жизни и каждому дню, как они. Это же парадокс: взрослая жизнь у нас ассоциируется с разрешением на выпивку, курево. И ради чего мы взрослеем? Чтобы пить? Это же глупость. Я это для себя понял. Но пропагандировать это не буду и не осуждаю людей, которые так проводят время - у каждого свой путь… Как говорил Будда: будьте сами себе путеводными звездами.

- Легко дался такой переход?

- Конечно, я потерял что-то - например, общение со многими людьми. Первое время это больно, тебе становится неинтересно в компании выпивающих людей, потом ты начинаешь их игнорировать. В конце концов, ты понимаешь, что с некоторыми ты общался просто потому, что вы выпивали вместе. А когда ты трезвый, то с тобой лишний раз не хотят иметь дело. То ли подсознательный дискомфорт - мол, он уже не наш, то ли еще что. Сейчас веду достаточно закрытый образ жизни, не хожу в клубы, рестораны, мне это не интересно. Бывает грустно, все-таки во время КВН был большой круг общения, я любил общаться. Но я выбрал свой путь, и моя нынешняя жизнь мне нравится больше.

Андрей Дерьков: «В тренажерный зал я хожу максимум три раза в неделю. Еще по настроению могу выйти на школьный стадион возле дома и позаниматься с TRX или сделать бой с тенью»Фото: Павел МАРТИНЧИК

«ИДЕАЛ, К КОТОРОМУ СЛЕДУЕТ СТРЕМИТЬСЯ - БРЮС ЛИ И ФРЭНК ЗЕЙН»

- Если резюмировать, как выглядит ваша тренировочная неделя?

- По-разному, в этом плане гибкий график. Моя основная работа умственная, она забирает очень много энергии. А еще есть музыкальное творчество, изучение китайского языка. Бывают периоды, что ментально очень устаю. Если уставшим идти в зал, то на пользу это не пойдет. Да и это может привести к травмам. Тренажерный зал я хожу максимум три раза в неделю. Еще по настроению могу выйти на школьный стадион возле дома и позаниматься с TRX или сделать бой с тенью.

Сейчас у меня нет цели набирать мышечную массу, свое тело к 42 годам я хорошо изучил, знаю, что мне надо делать. Порой две тренировки могут принести больше пользы, учитывая мою загруженность. Если нет времени на зал, просто прогуляюсь, ограничу себя в еде.

Тренировки стараюсь уместить в час или даже 45 минут. Занятия делаю интенсивными, между подходами паузы до минуты, часто совмещаю упражнения на грудь и спину. Мне нравится, как тело отзывается на такие тренировки, меня интересует рельеф и красота.

Даже в бодибилдинге сейчас тенденции идут к этому. Это последние 15 лет у людей была цель набирать массу: к соревнованиям атлеты сушились, а потом превращались в хряков с животами. Я все-таки вырос на «золотой эре» бодибилдинга, которая ближе к древнегреческим идеалам. Мне импонировал бодибилдер Фрэнк Зейн, он был Мистером Олимпия во времена Шварценеггера. Его мускулатуру называли идеально сбалансированной, пусть он и баловался «химией» (как многие). Идеал для себя, к которому следует стремиться обозначил бы так: что-то среднее между Брюсом Ли и Фрэнком Зейном. Но «химией» я не пользуюсь, все нарабатываю только за счет тренировок и обычного питания.

Андрей Дерьков: «В детстве я занимался гимнастикой, многие упражнения с TRX похожи»Фото: Павел МАРТИНЧИК

Андрей Дерьков: «И на кольцах, и на петлях TRX во время работы надо удерживать баланс - получается, что задействовано много мелких мышц-стабилизаторов, которые не работают при подтягиваниях на перекладине или при обычных отжиманиях»Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Вы много говорите про боевые искусства. Как бой с тенью проводите?

- Или в зале после тренировки, чтобы снять зажимы, расслабить мышцы. Или даже возле дома на школьном стадионе. Помахал руками, ногами – это хорошая кардионагрузка. Чем мне нравится боевые искусства: ты работаешь расслаблено. И только в конце движения должен произойти резкий выброс энергии, чтобы удар получился мощным. Потом ты снова в расслабленной стойке, словно вода. Я восторгаюсь Брюс Ли. Да, для кино были постановки, но в документальных кадрах видно какой он текущий и расслабленный. До сих пор у него многому учусь.

- Как прохожие реагируют, когда вы на школьном стадионе устраиваете бой с тенью?

- Я нахожусь внутри себя и абстрагируюсь, на публику не работаю. Раньше в советские времена это было под запретом, а потом начался бум. Сейчас же это не такая редкая вещь, многие бойцы приходят на стадионы и тренируются с «лапами» в перчатках. Это малышам интересно, они прибегают с криками: кун-фу, карате.

Андрей Дерьков: «Порой две тренировки могут принести больше пользы, учитывая мою загруженность. Если нет времени на зал, просто прогуляюсь, ограничу себя в еде»Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Но детям рассказываете, что к чему?

- Это слишком долгий разговор. Был случай, когда с семьей отдыхал на Крите, и греки подходили, спрашивали. Рассказывал, потому что были интересные упражнения из Илицюань. Да и вообще греки любители поговорить. Даже в Китае в одном из тренажерных залов ко мне подходили, обратили внимание на татуировку с эмблемой Джит Кун-До (школы Брюса Ли), поняли что к чему. Я на общение иду просто, если люди действительно интересуются, а не абы точить лясы.

Андрей Дерьков: «В Китае в одном из тренажерных залов ко мне подходили, обратили внимание на татуировку с эмблемой Джит Кун-До»Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Вы учите китайский язык, познаете буддизм. Откуда эта тяга?

- Еще со школы, с просмотров фильмов про Шаолинь, Брюса Ли. Меня завораживали не только боевые искусства, но и сама культура, обращал внимание на контекст, архитектуру, иероглифы. Дальше все это развивалось. С точки зрения буддизма это объясняется кармически. То есть тенденции моего сознания, путешествующего во времени-пространстве, сохранились с прошлого. Речь не о реинкарнации, а о сознании, которое в данный момент жизни находится во мне, а раньше имело связи с восточной культурой. Просто сейчас я нахожусь далеко оттуда, но эти связи все равно проявились. Надеюсь, это сознание, которое потом дальше пойдет путешествовать, ждет более близкое соприкосновение с этой традицией.

- Изучение китайского языка дается сложно?

- Это было моей мечтой. Так получилось, что я не поступил в институт стран Азии и Африки, хотя очень хотел. Это был 1993 год, развал Союза, ехать в Москву и поступать казалось спорной затеей, да и не факт, что поступил бы. В прошлом году я пошел в Институт Конфуция при БГУ, моя мечта стала реальностью. Буквально через полгода я поехал в Китай, а в мае 20-18-го совершил вторую поездку туда. От изучения языка получаю большое удовольствие, хотя чем дальше, тем тяжелее: иероглифов становится больше, их надо постоянно повторять, прописывать, все это большая работа. От этого устаю, но получаю удовольствие. Дети смотрят, как папа в 42 года сидит и учится. Надеюсь, позже они это оценят.

«СЛЕЗАТЬ С ВОЛНЫ ПОПУЛЯРНОСТИ ТЯЖЕЛО, ЭТО СВОЕОБРАЗНЫЙ НАРКОТИК»

- Как понимаю, кавээновское прошло вы не любите вспоминать?

- Просто я не знаю, что вспоминать. КВН запомнился не как ряд событий, а невероятное чувство радости общения со многими веселыми, сумасшедшими людьми. Если и скучаю, то только по людям. Хотя они тоже изменились, стали другими. Так что все это скорее фантазия на тему. Я имею в виду ребят из других команд, наша команда периодически собирается. В январе будет 30-летие фестиваля в Сочи, АМИК хочет пригласить многих «стариков», я планирую поехать (беседа состоялась в конце 2018 года – KP.BY). С одной стороны с радостью жду встречу, с другой стороны – с опаской. Время изменилось, мы изменились. Мое восприятие людей может не соответствовать действительности. Да и я изменился, раньше был балагур-хохотун, сейчас я стал интровертом.

КВН я любил, я жил этим, как и все. Но сейчас у меня такое чувство, что КВН для меня был возможностью выступать перед людьми, нести им радость. Я ведь со школы участвовал в театральных постановках. Но заядлым кавээнщиком я никогда не был. Когда во мне стал угасать интерес к КВНу как к явлению, я вернулся в музыку, начал писать песни, все это вылилось в проект «Таиланд», а потом – в «Майтай». Сейчас я вообще не представляю себя на кавээновской сцене, хотя кто знает, что будет в Сочи. В общем, рад, что тогда была возможности артистически себя выразить, хотя, наверное, полностью не раскрылся. Но я был популярным кавээнщиком.

- Популярность была?

- В те времена шел по Минску и каждый второй или перешептывался, узнав, или просил автограф. Тогда еще с Оксаной Вечер вел программу «Клипобойма», с Мариной Грицук – «Точка». Слезать с волны популярности тяжело, это своеобразный наркотик. Поэтому многие люди и срываются, когда популярность уходит. Но у меня все получилось гармонично, я сам устал от этой ситуации и хотел, чтобы это закончилось.

- КВН – уже не тот? Мне кажется, что раньше он был ближе к творчеству, сейчас ближе к технологии шоу.

- Надо разобраться, что значит «тот»? Сейчас говорят, что Comedy Club уже не тот. Просто у каждого явления есть свои стадии развития. Когда что-то рождается, оно гибкое, потом становится жестким, в конце концов, каждое явление имеет свой конец. Может, когда-нибудь КВН переродится во что-то новое. Плюс мы сами меняется. Молодые кавээнщики скажут, что им все сейчас нравится. И нынешний КВН не такой, в который играли мы. Три буквы остались, но сама игра изменилась: конкурсы, подходы…

- Телевидение стало еще более коммерциализированным, минута эфира стоит дорого, свои требования к картинке и контенту.

- В такие подробности даже не лезу. КВН перестал пристально смотреть в 2007 году, пропал интерес. Да и я устал от всего этого. Но говорить КВН «тот» или «не тот» я не буду.

«МЫ ШУТИЛИ ПРАКТИЧЕСКИ ОБО ВСЕМ, ЧТО ХОТЕЛИ. СЕЙЧАС ТАКОГО В КВН НЕТ»

- Лично меня после команд «Федор Двинятин» и «ДАЛС» мало что сцепляло. У них для кого-то странный юмор, но нравилось.

- Это все немного экспериментаторство. Не хочу приуменьшать заслуги команд, но писать странный юмор легче, чем работать в классических жанрах. Создавать чистый юмор сложнее. У нас тоже хватало нестандартных, «странных» шуток, но если смотреть, как драматургически мы решили свои задачи в игре – это был классический подход с молодежной подачей. Опять же, возможно, тогда кавээнщики 80-х годов говорили: «Ну, ребята, что это за КВН?»

Хотел бы обратить внимание на другое. Большой плюс того времени был в том, что мы шутили практически обо всем, что хотели. Были моменты, когда Масляков зарубал нам шутки о президенте России. Александр Васильевич говорил: «шутите про вашего Лукашевича» (так и говорил). Но на разминке он не мог контролировать ответы. В финале 1999 года мы голосом Ельцина пошутили про Путина, мол, ключи от кабинета под ковриком. Тогда ведь мы предвосхитили историю. Финал состоялся за пару недель до того, как Ельцин 31 декабря сложил полномочия и передал правление Путину. А игру показывали несколько недель спустя в записи…

Путин тогда был в зале. Вероятно, он уже знал о том, что будет, но больше никто ведь не был в курсе. В любом случае шутка порвала зал. И это попадало в эфир! Это была практически полная свобода тем, на которые можно было шутить. Сейчас этого нет.

Андрей Дерьков: «Мы шутили практически обо всем, что хотели. сейчас такого в КВН нет»

- На ТВ вы были в должности исполнительного продюсера Первого национального телеканала. И ушли, хотя могли бы жить припеваючи.

- Я не такой человек, мне это не нужно. Я никогда не стремился быть начальником, тем более в государственной системе. Все-таки в каком-то смысле государственный аппарат – это цивилизованная форма рабства… Для меня важнее внутренняя и внешняя свобода. Стараюсь идти своим путем. Может, в каком-то смысле я как белая ворона. Даже в музыкальном плане к музыке «Майтай» больше внимания в России.

- Сейчас ваша главная работа – сценарии?

- Скорее это способ материального заработка. Откровенно говоря, это не совсем радостная работа, не всегда получаю удовольствие. Есть импульс – пишется хорошо. А когда надо работать через «не хочу» - приятного мало. Это предательство по отношению к творческому акту. К сожалению, я завишу от материального фактора – надо зарабатывать деньги.

«ЛЮБЛЮ ДРУГОЙ КИНЕМАТОГРАФ, НО ЕСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ПИСАТЬ СЦЕНАРИИ ДЛЯ СЕРИАЛОВ»

- Отношение к российским сериалам разное: кто-то смотрит взахлеб, кто-то иронизирует, мол, такой фастфуд…

- Так это и есть фастфуд, в этом и функция сериалов. Другое дело, что в Европе, США создаются очень сильные ситкомы. Их и не назовешь фастфудом, их можно пересматривать. Например, «Друзья», «Американская семейка». Проблема том, что ежегодно надо создавать контент, это как на конвейере, что-то в итоге выстрелит, что-то нет. Но Голливуд традиции накапливал весь XX век, российскому телевидению и кинематографу не хватает человеческий ресурсов. Вроде и деньги есть, но качество не всегда хорошее получается. Я всегда стараюсь максимально качественно сделать свою работу. Бывает сценарий хороший, но в процессе производства его испортят актеры или режиссеры, бывают и обратные примеры.

- «Папины дочки», «Светофор»… Довольны этими сериалами?

- Мне не стыдно за ту работу, которую делал. Наша группа написала сценарии для первых пяти сезонов сериала «Папины дочки», тогда были самые высокие рейтинги. Надо было вовремя закончить проект. Но канал решил еще заработать, уже другие люди писали сценарий, сериал погубили. Когда такое происходит – обидно. «Светофор» тоже нормально прописали. «Последний из Магикян», «Мамочки» - тоже нестыдно. «Ивановы-Ивановы», имеют хорошие рейтинги. Но везде есть свои нюансы, не хочется в это углубятся. Вообще я люблю другой кинематограф, но есть необходимость работать в такой сфере.

«ПЕСНИ НЕ СЧИТАЮ СВОИМИ: В НИХ ЕСТЬ МОЯ ЛИЧНОСТЬ, НО ЕСТЬ НЕЧТО НЕОБЪЯСНИМОЕ, ЧТО ПРОШЛО ЧЕРЕЗ МЕНЯ»

- «Майтай» - это отдушина и настоящее творчество?

- Это часть моей жизни. Не воспринимаю это так: написал сценарий и побежал заниматься «Майтаем». Есть периоды, когда я совсем не пишу песни, не занимаюсь музыкой. Например, летом мы записали три песни, после этого импульса для творчества я не чувствовал. И я себя не мучаю (из этого ничего хорошего не получается), а жду импульс. Такое уже не раз бывало: песни просто приходят, надо ждать. Я уже знаю, когда может прийти это жжение внутри – тогда берешь гитару, и все происходит само собой. Эта творческое явление так и осталось для меня таинством, тут я не могу по наработанным технологиям сочинить песню. В теории это можно сделать, но я так не хочу.

Хочется быть проводником творческого импульса, как это было, начиная с альбома «Рассветы», я даже не считаю эти песни своими: в них есть моя личность, но есть нечто необъяснимое, что просто прошло через меня. Читаю много книг о творчестве, искусстве. Вижу, что подобный подход практиковали многие творцы. Понятно, что надо обладать профессиональными качествами, чтобы доводить материал до идеала, но творческий импульс должен рождаться. И в буддистской, и в христианской традиции иконописцы сначала посвящали время медитации, чтобы наше эго успокоилось и перестало добавлять свои мелкие мыслишки в процесс творчества.

Андрей Дерьков: «В музыке я себя не мучаю, а жду импульс. Такое уже не раз бывало: песни просто приходят, надо ждать». Фото: личный архив

- Видел, что в новой песне будет и партия скрипок.

- Да, с нами играли девушки из оркестра Бабарыкина: три скрипки и виолончель. Думается, песни получились хорошими, получился шаг вперед. Идея одной из песен родилась несколько лет назад, и только сейчас обрела свою реальность.

«ДЛЯ МЕНЯ МАРАДОНА ОСТАНЕТСЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННЫМ»

- Как болельщик за спортивными событиями следите?

- С 1986 года был фанатом сборной Аргентины, когда впервые увидел игру Диего Марадоны. Он для меня до сих пор остается непревзойденным, что бы ни говорили про Месси. Еще лет пять назад я болел и за Аргентину, и за «Барселону», и за нашу сборную. В кавээновские времена ездил с шарфом сборной Беларуси, как-то в поезде с Василием Хомутовский познакомились. Из БАТЭ часто нас приглашали.

Но в последнее большой интерес пропал, ни за кого не болею, просто смотрю на футбол, как на сериал. Возможно, это связано с тем, что во мне самом пропал интерес к противостоянию. Это связано с философским взглядом на мир. Теперь мне больше интересна сама игра, чем факт кто выиграет. Это дзен-подход: больше интересна красота, мысль, техника.

В команде КВН БГУ многие увлекались спортом. Фото: личный архив

- А бои?

- Те же бокс, MMA перестал смотреть, даже внутренний дискомфорт появился. Вижу, что это противостояние двух эго. Я понимаю, почему это происходит и как устроено, но мне уже не интересно. Тот же бой Хабиба и Конора… Для меня это был цирк. На 99% считаю, что все это было придумано. Если бы я был сценаристом этой истории, так бы и поступил: затяжной конфликт, народ подхватил, бой, потом конфликт после боя, чтобы потом еще один организовать и что-то придумать вокруг этой ситуации. Даже если все было по правде, все равно получилось каким-то пластмассовым.

В современном спорте стало слишком много денег. Поэтому я и люблю Марадону: человек без рекламных контрактов играл с огромным пламенем в глазах. Даже если игра не шла, он никогда не был на поле с потухшим взглядом. Думал, может, Месси станет вторым таким, но нет. Как говорится, Прометей должен быть один. А вся эта история с наркотиками – это образ… Я, конечно, это не оправдываю, равно как и сегодняшний его образ жизни. Просто я вспоминаю того Марадону, которого полюбил в 1986 году, за которым наблюдал до конца карьеры – какой кайф я получал от этого. Начиная с чемпионата мира 1998 года, у меня есть все фирменные майки Аргентины. Есть и фирменная майка «Барселоны» (Месси), сезона, когда они сделали требл.

- Мне запомнилась одна фраза из вашего интервью с Виктором Толкачем в «Прессболе». Виктор тогда перефразировал слова древнегреческого философа: «Капский – друг, но истина дороже, «Динамо» - чемпион». С высоты все так сморится… и грустно, и светло.

- Очень жалко… С Анатолием Капским не были знакомы очень близко. Несколько раз пересекались, остались очень теплые воспоминания. Когда начинали писать сценарии, наша авторская группа работала не в офисе, а в кофейне возле станции метро «Восток». Оттуда футболисты БАТЭ отправлялись в Борисов на тренировки. Часто в кофейню заходил Алексей Бага, нынешний главный тренер. От общения с ним и другими представителями клуба остались приятные впечатления. Сейчас шоу-бизнес и спорт смешался. Тогда мы соблюдали субординацию, панибратства не было, хоть и были знакомы.

ДОСЬЕ «КП»

Андрей Дерьков. С 1996 по 2002 год играл в команде КВН БГУ, чемпион КВН Высшей лиги (1999 и 2001 годы), обладатель «Золотого Кивина» в Юрмале (2001 г.). Был автором и ведущим музыкальных проектов на Белорусском телевидении («Клип-обойма» и «Точка»), занимал должность исполнительного продюсера Первого национального телеканала. Лидер музыкальной группы «Майтай» (ранее «Таиланд»). Соавтор сценариев к сериалам «Папины дочки», «Игрушки», «Светофор», «Ивановы-Ивановы», «Последний из Магикян».