2019-01-09T17:26:22+03:00
Экономика
КП Беларусь

За прошлый год белорусы сдали на 1,1 млрд. долларов больше, чем купили

Вот уже почти три года жители страны остаются чистыми продавцами валюты
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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За прошлый год белорусы сдали на 1,1 млрд. долларов больше, чем купилиЗа прошлый год белорусы сдали на 1,1 млрд. долларов больше, чем купилиФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Белорусы по-прежнему остаются уверенными чистыми продавцами валюты. За прошлый год жители страны, по данным Нацбанка, купили 7 млрд. 975 млн. долларов. Речь идет как о наличной покупке (в банке или обменнике), так и о безналичной (например, о переводе с рублевого счета на валютный). А продали при этом в общей сумме 9 млрд. 90 млн. долларов. Разница - 1 млрд. 115 млн. долларов! Это и есть та валюта, которую белорусы чистыми принесли в банки.

Мы продаем валюты больше, чем покупаем, уже почти три года. В последний раз белорусы унесли из банков больше «зеленых», чем принесли туда, в январе 2016-го. А начиная с февраля 2016-го и до декабря 2018-го жители страны чистыми сдали 4 млрд. 957 млн. долларов (опять же в счет идет как наличная, так и безналичная покупка-продажа).

Правда, в последние месяцы разрыв между продажей и покупкой понемногу начал уменьшаться. Например, в декабре 2018-го белорусы сдали на 22,1 млн. долларов больше, чем купили, а в сентябре - всего на 6,7 млн. больше. А раньше речь могла идти о 150 - 200 млн. долларов каждый месяц! Эксперты связывают такую разбежку с ростом реальных зарплат: теперь необходимость залезать в кубышку у белорусов появляется не так часто, как раньше.

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