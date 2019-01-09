Налоговые вычеты по-новому: Строите квартиру и растите детей? Платите меньше на 500 долларов

Налоговый вычет - это сумма в зарплате, с которой не берут подоходный налог. Она есть у тех, кто часть зарплаты тратит на какие-то насущные нужны - строит квартиру, растит детей и так далее. Вычет позволяет сделать сумму налогов меньше, а зарплату - больше.

Важно! Получить налоговый вычет можно только по своей инициативе, не автоматически. Увы, многие работники о таком праве не подозревают, хотя суммы часто немаленькие, а январские изменения в Налоговый кодекс сделали их в 2019 году еще больше. Важно и то, что если у вас уже есть один вычет, можете получать и другие. Конечно, если имеете право и на них. При этом если у вас уже есть один вычет, можете получать и другие, если имеете право и на них.

«Комсомолка» рассказывает о самых распространенных вычетах и о том, какую сумму из зарплаты они вам сэкономят.

Вычет на строительство или покупку жилья

Как считается такой вычет? Грубо говоря, сумма, которую вы платите из зарплаты по кредиту на жилье, не будет облагаться налогом. Допустим, ваша зарплата - 1100 рублей в месяц, по кредиту вы в месяц выплачивает 500 рублей. Из этих 500 рублей вы не будете выплачивать подоходный налог 13%.

Считаем: 1100 - 500 = 600 рублей

600*13% = 78 рублей (подоходный налог)

1100*1% = 11 рублей (взнос в ФСЗН)

Итого: 1100 - 78 - 11 = 1011 рублей на руки.

Не будь этого вычета, вы бы получили меньше: 1100 - 14% = 946 рублей.

Не важно, как вы строите квартиру или покупаете комнату, с господдержкой или самостоятельно. Главное, что вы в стоите в очереди на улучшение жилищных условий. Но такой вычет предоставляется однажды.

В этом году есть три важных изменения. Первое: теперь к членам семьи плательщика относятся дети, состоящие в браке. Второе: вычет предоставляют не только по основному месту работы, а по всем. Но не по основному месту работу придется идти не в бухгалтерию, а в налоговую. И третье: если вы нуждаетесь в улучшении условий и строите дом, то вам положен вычет на сумму, которую вы потратили на проведение в дом газа.

Личный вычет полагается тем, чья зарплата до вычета налогов составляет 665 рублей или меньше. Размер вычета фиксированный - 110 рублей.

Считаем сумму на руки:

665 - 110 = 545 рублей.

545 *13% = 70,85 рубля (подоходный налог)

665*1% = 6,65 рубля (взнос в ФСЗН)

Сумма на руки: 587,5 рубля.

Но если ваша начисленная зарплата хоть на рубль больше (666 рублей), то после вычета налогов вам останется всего 572,76 рубля.

Вычеты на детей фиксированы и полагаются всем, у кого есть дети. На одного ребенка до 18 лет - 32 рубля, вдове (вдовцу), опекуну или попечителю, одинокому или приемному родителю ребенка до 18 лет - 61 рубль. Если у вас 2 или более детей до 18 лет - 61 рубль на каждого ребенка.

Итак, допустим, вам начисляют в месяц 1100 рублей и у вас двое детей, одному - 7 лет, другому 9.

Считаем: 1100 - 61 - 61 = 978 рублей

978*13% = 127,14 рубля

1100*1% = 11 рублей

Итого на руки: 1100 - 127,14 - 11 = 961,86 рубля.

Не принеси вы документы в бухгалтерию, за год заплатили бы почти 200 лишних рублей.

Кстати, на каждого иждивенца вам тоже положен вычет 32 рубля. Например, жена в декрете считается для мужа иждивенцем. Он может получать сразу 2 вычета: 32 рубля за ребенка до 18 лет и 32 рубля - на жену.

Жена в декрете считается для мужа иждивенцем. За нее и ребенка муж может получать 2 вычета сразу.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Вычет за обучение

Он считается по-разному в зависимости от того, учится человек на платном отделении или бесплатном, в иностранном или белорусском учреждении образования. Вы можете обучаться сами или платить за ребенка, жену, мужа или другого близкого родственника.

За ребенка-студента старше 18 лет положен вычет 32 рубля. Но только при платном обучении в Беларуси. Такой вычет может предоставляться обоим родителям, причем не важно, в какой стране обучается ребенок. А вот если обучение платное, система немного другая: вычет предоставляется только одному родителю, а размер не фиксированный. Вычет состоит из суммы, выплаченной за обучение. Страна образования также не имеет значения.

Социальный вычет на страхование

Он полагается тем, кто заключил страховой договор у белорусской компании. К таким договорам относится добровольное страхование жизни (на 3 и более года), договор дополнительной пенсии (на 3 и более года) и медицинских расходов (срок не важен). Но сумма вычета ограничена: в этом году – не более 3398 рубля в год.

Кстати, раньше этот вычет предоставляли только по основному месту работы, а с этого года можно и по всем остальным.

Что делать, чтобы получить вычет?

Принести в бухгалтерию организации документы, которые подтверждают ваше право на вычет. Для разных поводов списки разные, лучше заранее уточнить. Например, если хотите получить налоговый вычет за обучение в вузе, предоставьте справку оттуда, копию договора на оплату и квитанцию об оплате. Список для имущественного вычета на покупку (строительство) жилья побольше, но главный документ в нем - справка из администрации района о том, что вы стояли в очереди на жилье.

Я только что узнал о вычете. Можно ли получить его спустя время?

Получить вычет можно задним числом, если не прошли сроки давности. Как правило, это 3 года. Например, если 6 лет назад у вас родился ребенок, а вы не знали о такой льготе, применить ее можно будет за последние 3 года.

Правда, есть нюанс: у вас должны сохраниться все документы, подтверждающие расходы (чеки и договоры). А если вы за это время сменили работу – нужно будет принести справку с прошлой работы о том, что там вычетов вам тоже не предоставляли.