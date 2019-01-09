2019-01-09T18:05:56+03:00
Спорт
КП Беларусь

Хоккеисты «Динамо» впервые в истории сделали три хет-трика за сезон

Но продвижению по турнирной таблице это мало помогает
Владимир КРИУЛИН
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Хоккеисты "Динамо" и "Слована" ищут два очка за победу. Лучше получилось у "зубров".Хоккеисты "Динамо" и "Слована" ищут два очка за победу. Лучше получилось у "зубров".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В игре против «Слована» (5:3) - одной из худших команд лиги - Куинтон Хауден забросил три шайбы. И это уже третий хет-трик в сезоне, два - в активе Андрея Костицына. Ранее такого в кахээловской истории «Динамо» не бывало - максимум два трюка со шляпой за сезон.

Впрочем, этот факт скорее говорит о том, что сейчас успех в отдельных матчах возможен в большей степени благодаря индивидуальным перформансам, а не командным взаимодействиям. Андрей Сидоренко так прокомментировал игру тройки легионеров Бут - Хауден - Пулккинен:

- Свой микроматч они выиграли - 3:1. Но по их игре есть вопросы. То, что забросили три шайбы, хорошо. Сегодня смеялся: с утра тренировали бросок Хаудену - он занимался индивидуально. Наверное, сейчас надо будет делать это почаще. В целом я не доволен общекомандной игрой. Очень много удалений получили на ровном месте. Хотели сыграть немножко по-другому: действовать на контратаках и не допускать грубых ошибок. Надо уметь засушить игру.

Даже в выигранном матче «Слован» перебросал «Динамо» - 22:33. Спасибо нападающим за эффективность и вратарю за надежность.

- За эту серию Йонас Энрот впервые, наверное, с 17 декабря, набрал форму, которая была в прошлом году. Дома должен был сыграть Карнаухов, но Йонас сам говорит, что находится в хорошей форме и готов выйти на лед, - сказал Сидоренко.

Интересно, что до игры со «Слованом» «зубры» не пропускали в девяти встречах больше двух шайб. От «Слована» пропустили трижды, благо забросили сразу пять шайб (в текущем сезоне такое случилось лишь во второй раз).

- Есть моменты, которыми я не доволен, но все равно игра стала лучше. Хочу сказать, что команда еще не играла полным составом: из-за травмы постоянно меняем сочетания, - сказал Сидоренко, подводя итог своей двухмесячной работе с «Динамо».

Теперь в календаре серия из двух выездных матчей: 11 января с «Магниткой», 12 января - с ЦСКА. 15 января матч дома с «Витязем». «Динамо» сейчас на 10-м месте, до зоны плей-офф - 14 очков, а до конца чемпионата - 16 туров.

Большо фото с матча Динамо - Слован

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