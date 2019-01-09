2019-01-09T19:55:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Множественные переломы и травмы головы: сотни детей покалечились, катаясь на тюбинге

Следственный комитет и ведущие врачи страны призывают родителей следить за своими детьми на улице
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Катание на тюбинге на горках, которые к этому не оборудованы, опасно для жизниКатание на тюбинге на горках, которые к этому не оборудованы, опасно для жизниФото: Евгения ГУСЕВА
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- Вчера (в минувший вторник. - Ред.) я оперировал двоих детей. Один ребенок уже переведен в отделение, с ним все хорошо. Он выпишется дней через пять. Но он был на грани жизни и смерти, - говорит руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии Михаил Талабаев.

За зимние каникулы в РНПЦ травматологии и ортопедии обратилось с тюбинговой травмой 38 детей, 8 из них госпитализированы. В том числе 8-летняя девочка. Она упала с тюбинга, а плохо ей стало через 2 дня после травмы.

А уже в другое столичное учреждение - РНПЦ неврологии и нейрохирургии - с начала зимы обратилось чуть больше ста детей. Госпитализировано 35 человек, трое из них с тяжелой травмой. В реанимации сейчас остается один.

С ужасом представляем, какие масштабы проблемы по всей стране! К концу недели Минздрав обещал предоставить эти данные.

«Тюбингом невозможно управлять»

Михаил Талабаев подчеркнул, что тюбинг неуправляем:

- Его невозможно остановить, затормозить и повернуть. И катание в непредназначенных для этого местах и приводит к травматизму.

Зафиксированы и смертельные случаи. Напомним, что 15 декабря девятилетний мальчик во время катания с горки в Минском районе ударился головой о фонарный столб. С травмами ребенка доставили в больницу, где он скончался.

А 6 января двое парней катались на автомобильных камерах с горки в могилевском парке Подниколье.

От удара на большой скорости повреждается весь организм

- Только представьте, родители делают ребенку подарок и при этом обрекают его на большую неприятность, - сказал в пресс-центре БелТА врач травматолог-ортопед Андрей Ярошевич. - Ребенок не сможет сам себя контролировать.

Наиболее частые травмы, полученные от катания на тюбинге, это черепно-мозговые, повреждения позвоночника, внутренних органов и конечностей. То есть от удара на большой скорости повреждается, в принципе, весь организм.

Несколько примеров последних дней из Минска.

Во Фрунзенском районе 6-летний мальчик при спуске на тюбинге с горы ударился головой о дерево, получив множественные переломы и травмы. В Центральном районе столицы 9-летняя девочка столкнулась головой с другим ребенком. В итоге - тяжкие травмы.

А в Волковыске 11-летний мальчик при спуске ударился спиной о камни. В итоге получил тяжелые травмы, разрывы внутренних органов.

- Я такого всплеска (травм от тюбинга. - Ред.) не помню, - говорит заведующий лабораторией заболеваний и последствий травм позвоночника и спинного мозга РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Бабкин. - Уклон горы, с которого можно кататься на тюбинге, должен быть до 20 градусов. Не должно быть никаких препятствий, о которые может удариться тюбинг и его пассажиры. Само собой, дети должны быть в сопровождении взрослых. А сама продукция должна быть сертифицирована.

«Родители сажают ребенка в машину без тормозов»

Следственным комитет проверяет факты, приведшие к смертям и тяжелым травмам детей и взрослых.

- Установлено, что эти факты имели место ввиду нарушений правил безопасности при катании на тюбингах, - рассказал начальник Главного управления процессуального контроля Следственного комитета Сергей Тишук. - Председателем СК в Совмин направлено письмо с конкретными предложениями о совершенствовании порядка изготовления, реализации и эксплуатации тюбингов.

Как отметил Тишук, важно, чтобы родители больше внимания уделяли формированию у детей установок на безопасное поведение.

- Купив тюбинг, вроде порадовал ребенка. Но тем самым родители сажают ребенка в машину без тормозов. В отличие от санок тюбинг неуправляем... Если люди проходят и видят, что дети катаются на тюбингах, надо подойти и сделать замечание. Зачастую этого будет достаточно для того, чтобы уберечь ребенка, сохранить ему жизнь и здоровье… Я еще хотел бы обратиться к тем, кто осуществляет производство и реализацию тюбингов. Не сложно разъяснить, что это спортивный инвентарь, какие он таит в себе опасности...

БУДЬ В КУРСЕ!

«Не катайтесь на склонах и спусках, где рядом есть деревья, столбы»

Следственный комитет просит родителей и их детей соблюдать простые правила во время зимнего досуга. А именно:

- избегать активного отдыха вблизи автодорог, железнодорожных путей, замерзших водоемов, а также других мест, которые являются зоной повышенной опасности;

- не использовать для катания склоны и спуски, на маршрутах которых есть деревья, стены строений, столбы - эти объекты могут стать источником травматизма;

- использовать защитные средства (налокотники, наколенники, шлемы);

- обращать внимание на возрастные ограничения, указанные в инструкциях к спортинвентарю;

- не отпускать маленьких детей кататься одних.

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