10 лет назад белоруски рожали первенцев сразу после 20 лет, сейчас - в 29 лет

Помните анекдот? «Вышла с сыном во двор. Дети вокруг - Афродита, Виолетта, Родион, Елисей, Беладонна, Аэлита… И только я, как дура, Андрюшу погулять вывела».

Судя по статистике имен новоиспеченных минчан, анекдот не совсем про нас. В столичных загсах подбили статистику и рассказали, как в 2018 году минчане называли новорожденных чаще всего.

Самыми популярными именами в Минске остаются традиционные: Артем, Михаил, Максим, Иван, Роман, Александр, Даниил для мальчиков и София, Мария, Полина, Ева, Анна, Дарья, Ксения и Алиса для девочек.

- В 2017 году топ имен новорожденных был практически таким же. У нас даже шутка появилась: «Еще немного, и в Минск превратится в Зазеркалье». Слишком часто новорожденных девочек Алисами называют, - рассказывают сотрудники минских загсов. - В последнее время родители все чаще дают малышам и оригинальные имена. В 2018 году в Минске появились Есфирь, Славяна, Ясмина, Яромир, Одилия, Нонна, Забава, Лилит, Марфа, Пелагея, Паулина, Алессия, Каталея, Ясна, Стефан-Савва, Марс-Савелий, Макарий, Гедымин...

По белорусским законам, имя ребенку оба родители должны выбирать по согласованию друг с другом. Главное, «чтобы имя ребенка не противоречило национальным традициям и нормам общепринятой морали Беларуси». Если проблем с этим нет, запретить регистрировать редкое имя ребенка в загсе не могут. Сотрудники минских загсов рассказали нам, что где-то с минских горок сейчас катаются маленькие Революция, Свобода, Родина, Олимпиада... Есть даже детки с такими сочетаниями имени и фамилии как Железный Лев, Сандалия Детская и Волнистая Лира.

Еще один любопытный факт. Если еще лет 10 назад средний возраст родителей первенцев слегка переваливал 20-летний рубеж, то сегодня новоиспеченным папам первенцев в среднем 31 год, а мамам - 29 лет. Родители повзрослели. А мальчиков в столице традиционно рождается больше, чем девочек.

А КАК У НИХ

В Англии девочек называют Меган, в Италии мальчиков запрещают называть ПятницейФото: Павел МАРТИНЧИК

В Англии девочек называют Меган, в Италии мальчиков запрещают называть Пятницей

С традиционными именами в Украине примерно так же, как и у нас. Чаще всего девочкам в 2018 году давали имена Анастасия, Анна, Мария и София, а мальчикам - Артем, Максим, Дмитрий. В списке самых популярных необычных имен - Квитка и Фараон, Мотря и Еремия.

В Британии фанатеют от королевской семьи. Одними из самых популярных имен в прошлом году, по версии Британского портала по беременности и родам BabyCentre, стали Меган (так зовут жену принца Гарри. - Ред.) для девочек и Луи (имя третьего ребенка принца Уильяма. - Ред.) для мальчиков. В топе женских имен - Оливия, София, Амелия, Лили, Ава, Эмили, Ария, Элла, мужских - Мухаммед, Оливер, Ноа, Гарри, Лео, Джордж, Джек, Фреди.

В некоторых странах родители стали оригинальничать с детскими именами настолько, что пыл пришлось ограничивать на законодательном уровне. Например, в Новой Зеландии младенцев официально запретили называть Гитлером, Люцифером и Мессией. Всего - больше 100 запретных имен, в том числе имена, состоящие только из цифр, одной буквы и наименования титулов и званий. Никаких Принцесс и Герцогов. Зато в стране живет ребенок по имени Автобусная остановка №16 и Жестокость.

В Португалии мальчикам запретили давать имя Том, а в Италии - Венерди (Пятница). В романе Дефо этим именем Робинзон Крузо назвал туземца, который представлен в нем как примитивный дикарь.

В России запретов на имена, как и у нас, не существует. Но есть прецеденты. Так, например, уже почти 10 лет родители не могут отстоять в суде право официально назвать своего ребенка БОЧрВФ260602», что расшифровывается как «Биологический Объект Человек рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26.06.2002 года». Суд считает, что такое имя навредит ребенку в будущем. Родители дошли даже до Страсбургского суда. Там рассматривать дело отказались.