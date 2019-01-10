«Николай очень крепкий молодой человек - даже рояль передвигал»

9 декабря Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение». За воплощение темы малой родины в современном эстрадном искусстве наградили авторов песен Юлию Быкову и Евгения Олейника.

Семейная пара создала в том числе песню «Куточак Беларуси», которую в прошлом году исполняла Алена Ланская. Клип снимали в родительском доме Александра Лукашенко в Александрии.

Неожиданно для многих на сцене во время церемонии награждения песню «Куточак Беларуси» исполнила не Алена Ланская, а Юлия Быкова - автор слов и музыки. В это время за темным роялем находился Николай Лукашенко, за светлым - его музыкальный педагог Елена Осташкина-Мысливчик.

О том, сколько было репетиций и какой Николай Лукашенко в обычной жизни, Юлия Быкова рассказала «Комсомолке».

- Юлия, поздравляем вас с наградой. Песню вы написали для Алены Ланской. Предложение исполнить ее самой во время церемонии награждения стало сюрпризом?

- Конечно, это было полной неожиданностью. Сказали, что аккомпанировать будет Николай. Я очень волновалась - это ответственно. Вначале мы с Женей (муж Юлии - продюсер и аранжировщик Евгений Олейник. - Ред.) решили, что я буду отдельно готовить вокал, а Николай с педагогом самостоятельно заниматься музыкой, чтобы потом мы встретились на сцене. Но Николай предложил, чтобы мы репетировали не дистанционно, а все вместе, втроем, в едином творческом процессе.

Если честно, для меня он раскрылся, как творческая личность. Знаете, порой бывает, когда молодой спортивный хлопец - можно подумать, что увлечение музыкой для него не серьезно. Но это тот случай, когда я увидела заинтересованность. Была спокойная, непринужденная обстановка, Николай не только слушал, но и сам предлагал музыкальные импровизации, которые впоследствии получили развитие.

- Сколько было репетиций?

- Готовились очень серьезно, больше месяца, точное количество репетиций навскидку не вспомню - как минимум пять. Начальную музыкальную часть Николай готовил со своим педагогом, потом мы начали репетировать втроем.

- Вы ездили к Николаю домой?

- Нет, мы приезжали в специальное помещение - гостиную, размером с актовый зал в детском садике - и там репетировали. Там стояли те же рояли, позже вы могли видеть их на сцене. Что удивило - была действительно творческая атмосфера, без напряжения и формализма.

- Как проходили репетиции, о чем договаривались?

- Обсуждали не только музыкальную часть, но и наше расположение на сцене. Договорились, что оптимально располагаться таким образом, чтобы я не стояла впереди, перед роялем. Надо было полностью друг друга видеть, слышать и синхронно исполнять.

- Николай сильно отличается от того парня, что белорусы видят в телевизоре?

- Николай способный молодой человек - я говорю это без желания польстить. Артисты часто надеются лишь на талант, а у него присутствует трудолюбие и ответственность. Плюс спортивная закалка. Могу сказать, что Николай очень крепкий молодой человек - он даже рояль передвигал. Мы обсуждали, как лучше расположиться, чтобы максимально слышать друг друга.

Слева направо: Евгений Олейник, Юлия Быкова, Николай Лукашенко и Елена Осташкина-Мысливчик. Фото: Фейсбук.

Рояли стояли вплотную, и в какой-то момент Николай легко перекатил рояль в нужном направлении. Мы же с Еленой Сергеевной довольно хрупкого телосложения. Характер у него нелегкомысленный, и тонкое чувство юмора - обстановка была непринужденная.

- Похоже, вы уже подружились с Николаем?

- Не могу так сразу сказать, но у нас действительно возникли приятельские творческие отношения. Николай воспитанный, интеллигентный молодой человек, увлекается музыкой - и современной, и классикой, ему нравится джаз.

- Возможно, обсудили и задел на будущее? Может, напишете для Николая песню?

- Он пока не проявил интереса к вокалу - занимается инструментальной музыкой, скорее, освоит не вокал, а еще один музыкальный инструмент.

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Ее хиты исполняют Инна Афанасьева, Александр Солодуха, Анна Седокова - вместе с мужем, композитором Евгением Олейником, они написали порядка 300 песен (продолжение здесь).