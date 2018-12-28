2018-12-28T12:52:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Оправдались ли ваши ожидания от 2018 года?

В эти дни традиционно подводят итоги года [вопрос дня]
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Оправдались ли ваши ожидания от 2018 года?Оправдались ли ваши ожидания от 2018 года?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Герман ТИТОВ, певец и композитор:

- 2018 годом я очень доволен. Из самых значимых событий - написал музыку для песни Аллы Пугачевой. Еще одно мое произведение стало главным в мюзикле, который поставили Дима Билан и Яна Рутковская. И, чего скрывать, неплохо заработал.

Александр ПАТЛИС, певец, композитор:

- Однозначно, ожидания оправдались. Все, что было запланировано, получилось, и в семейной жизни, и в творчестве. Летать приходится много - количество посадок соответствовало количеству взлетов. Важно, что отлично сложилось и в человеческих отношениях. Из тех, с кем дружу или веду бизнес-дела, ни с кем не возникло конфликтов, ни с кем не потерялись. Уметь сохранить друзей - немаловажный аспект жизни. Такие же ожидания от 2019 года.

Валентина ГАРЦУЕВА, актриса:

- Очень рада, что этот год принес мне много хорошего и неожиданного. Например - и это одно из самых важных событий в жизни - я вышла замуж. И действительно благодарна 2018 году за это. Мы особо не планировали свадьбу, все было достаточно спонтанно.

Екатерина НАРУШЕВИЧ, воспитатель детского сада:

- Да, оправдались! Моя жизнь кардинально поменялась. В Новый год на бумажке написала желание стать мамой. И оно сбылось. В сентябре родила прекрасную дочку. Кстати, муж тоже это желание загадывал. Вот так совпало. Так что главное - верить и хорошо попросить. И все сбудется!

Константин КАВЕРИН, радиоведущий:

- Ничего особенного не ждал. И я представить не мог, что в этом году умрет Анатолий Капский.

Иван РУСАК, инженер отдела информационной безопасности банка:

- Более чем! Я два раза летал на самолете за границу, достроил родителям баню на даче и научил сына кататься на велосипеде - эти три пункта были в моем новогоднем списке планов. Три из пяти - отличный результат. В следующем году пойду, наконец, в тренажерный зал и научусь играть на гитаре, как всегда мечтал.

Владимир ЦЕЦЕР, программист:

- Я на каждый год составляю несколько списков. Дела, которые давно откладывал, книги-фильмы-музыка, которые хочу прочитать-посмотреть- послушать… В этом году я закончил ремонт в ванной и начал ходить в автошколу. Прочел, к сожалению, всего одну книгу (но толстую), посмотрел 27 фильмов из списка и послушал 11,5 тысячи песен - спасибо приложениям, которые все это за меня считают.

Дмитрий ВЕСЕЛОВ, научный работник Музея современного искусства, Витебск:

- Вовсе не оправдались... После сорока время бежит, год за пять - и ты не успеваешь понять, когда ждать эти оправдания.

Алина МЕЛЬНИЧЕНКО, экономист:

- Я под бой курантов в прошлом году хотела загадать повышение зарплаты, но подруги начали смеяться и подначивать загадать мужа хорошего. Потом вспомнила, что уже загадывала зарплату - и это не сбылось. Смеха ради написала на стикере «хочу мужа хорошего», сожгла и запила пепел шампанским. И вот через пару месяцев у меня свадьба. Муж будет отличный!

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