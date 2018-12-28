2018-12-28T14:25:59+03:00
Минск
КП Беларусь

«С детства привык к живой елке, искусственная никакой атмосферы не создает»

Чтобы деревце дольше простояло в квартире, не размещайте его около батареи и не забывайте поливать.[фото]
Ольга ШИЛАК
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Многие минчане предпочитают поставить дома живую елку вместо искусственнойМногие минчане предпочитают поставить дома живую елку вместо искусственнойФото: Павел МАРТИНЧИК
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В преддверии Нового года люди делятся на два лагеря: одни ставят дома искусственную елочку, другие - живую. Мы отправились на елочные базары и узнали, почему минчане делают выбор в пользу живых елочек и как сохранить ее пушистой подольше.

Главный аргумент сторонников живых елок - это аромат Фото: Павел МАРТИНЧИК

Главный аргумент сторонников живых елок - это ароматФото: Павел МАРТИНЧИК

«Искусственная елка дорогая, вот и пришли за живой»

У Комаровского рынка даже днем оживленно, идут покупатели, в том числе и за живыми елочками. В павильоне глаза разбегаются: новогодние красавицы здесь и маленькие, и высокие, и суперпушистые.

- Мы всю жизнь покупаем натуральные елки. Искусственная что? Китайское изделие, да и пахнет пластмассой. А живая, она как в сказке - большая и пушистая, - говорит Александр, который только что именно такую и купил. - Можно много подарков положить, и все будет, как в детстве. Чтобы не осыпалась, ставим в воду, кладем сахар. И, конечно, пылесосом иголочки убираем. У нас долго елка стоит. Жене нравится, она ее едва не до марта держит!

На елочках разноцветные этикетки, каждый цвет означает определенную высоту, от которой зависит ценник: полутораметровая елка обойдется в 25 рублей, двухметровая уже в 45. Продают и кованые подставки для нее за 50 рублей.

- Это у нас первый совместный Новый год, мы недавно стали мужем и женой. Искали красивую искусственную елку, но это очень дорого - 200 долларов! Так что решили брать живую. Такой запах! - восторгается Екатерина.

Продавцы говорят, что основной поток людей был до католического Рождества, сейчас меньше. Хотя за елками приходят даже 31-го!

- В основном берут деревца от 1,2 до 2 метров. 31 декабря тоже работаем. В прошлом году к нам в этот день к вечеру за елкой прибежали, да еще какой - трехметровой! Мы сделали скидку, праздник все-таки, - улыбается продавец Татьяна. - У нас елки из Гродненской области, они долго стоят, чуть ли не до февраля. Бывало, что и возвращали, но это единичные случаи. Девушка купила елку, потом приходит и говорит, что осыпается. Может, у батареи поставила или еще что... Мы ссориться не стали, заменили.

Продавцы говорят, что основной наплыв людей был перед католическим Рождеством Фото: Павел МАРТИНЧИК

Продавцы говорят, что основной наплыв людей был перед католическим РождествомФото: Павел МАРТИНЧИК

«В прошлом году покупал елку 31 декабря. Чтобы свежая была!»

Еще одно популярное место - на Немиге. Здесь ценник ниже, чем на Комаровке, двухметровое дерево можно купить всего за 18 рублей! Однако и сами елки поскромнее: не такие большие лапки. Продавцы говорят, что ожидается новый привоз, выбор будет больше:

- У нас то нет людей, то бац - и пошли. Утром покупают в основном пожилые люди, к вечеру подтягивается молодежь. Бывает, внуки-подростки приходят с дедушками и бабушками, покупают им елки. Даже просто за лапками приходят, чтобы запах был! У нас цены невысокие, если поднимем, люди не будут брать.

Продавцы на Немиге говорят, что больше людей обычно перед завозом елок Фото: Павел МАРТИНЧИК

Продавцы на Немиге говорят, что больше людей обычно перед завозом елокФото: Павел МАРТИНЧИК

Людей здесь немного - одни прицениваются, другие с покупкой собираются домой.

- Были в центре, вот решили и за елкой зайти, - рассказывает Андрей. - С детства ставили живую елку, привык. Искусственная никакой атмосферы не создает. Елочку взял высокую, почти два метра, стоит недорого. Понесу домой, мне всего пару остановок. Мы наряжаем елку всей семьей, у нас старые редкие игрушки, еще от прабабушки.

Купить елку - это полдела, надо ее еще донести домой Фото: Павел МАРТИНЧИК

Купить елку - это полдела, надо ее еще донести домойФото: Павел МАРТИНЧИК

- А не поздновато ли за елкой пришли?

- В прошлом году я вообще 31-го покупал! Хотелось, чтобы на Новый год была самая свежая елка. Днем нигде не мог найти, а потом на Кальварийской подошел во двор, мужик упаковывал елки в грузовик. Сказал, мол, забирай, а то выкидывать будем! Я и взял.

Молодые люди рассказывают, что как-то покупали елку 31 декабря Фото: Павел МАРТИНЧИК

Молодые люди рассказывают, что как-то покупали елку 31 декабряФото: Павел МАРТИНЧИК

Главный аргумент сторонников живой ели - атмосфера «как в детстве».

- В моем детстве ставили сосну, так как в тех местах елки не росли, - рассказывает покупательница-пенсионерка. - Срубали ответственно, только верхушку, чтобы потом дерево могло расти. Наряжали чем было! А сейчас в жизни и так много пластмассы, поэтому не хочу искусственную елку. С внучкой и мужем будем украшать живую. В прошлом году поставили елку, а она побеги пустила!

Цена живой елочки на Комаровке - от 15 рублей Фото: Павел МАРТИНЧИК

Цена живой елочки на Комаровке - от 15 рублейФото: Павел МАРТИНЧИК

ПОДРОБНОСТИ

Как выбрать елку?

1. Спросите у продавца, когда срублено дерево. Оптимально, если вчера - позавчера. Срубленная неделю назад елка, велика вероятность, что не простоит и до Рождества.

2. У свежей елки - ярко выраженный запах хвои.

3. Слегка потрясите дерево. Обратите внимание, не осыпаются ли иголки.

На базарах продаются даже такие маленькие елочки Фото: Павел МАРТИНЧИК

На базарах продаются даже такие маленькие елочкиФото: Павел МАРТИНЧИК

Как ухаживать, чтобы не осыпалась?

1. Когда принесете елочку с улицы, сначала поставьте ее на некоторое время на балконе, чтобы не было резкого перепада температуры.

2. В квартире не размещайте елку возле отопительных приборов.

2. Одни продавцы советуют поставить елку в воду и опрыскивать пульверизатором иголочки. Другие - поставить ее в землю и поливать.

ЕСТЬ ВОПРОС

Что лучше для природы - вырубить живую ель или купить пластиковую?

- Лучше использовать живую ель, купленную на специализированных елочных базарах, где есть гарантия, что деревья получены законным путем, выращены специально в лесхозах или питомниках. Пластиковые деревья производятся в странах Юго-Восточной Азии, их основной материал не перерабатывается. Он поступает на свалку и загрязняет окружающую среду, - объясняет эксперт Центра экологических решений Евгений Лобанов. - Тем более с пластиковой елью люди начинают использовать и ароматизаторы, которые также не экологичны. Есть еще ели в кадке, но велика вероятность, что она не приживется и засохнет.

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