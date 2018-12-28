2018-12-28T12:28:16+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске начался суд по делу о нападении подростка на отца: «Семен понимает, что совершил преступление»

Заседание суда закрытое
Алеся ДОБЫШ
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Отец, Дмитрий Тимашков, проходит по делу как потерпевший.Отец, Дмитрий Тимашков, проходит по делу как потерпевший.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В суде Ленинского района Минска 28 декабря начали рассматривать дело 14-летнего подростка, который напал с ножом на отца и нанес ему 6 ударов. Парня обвиняют в покушении на убийство. Заседание закрытое - в зал суда не пускают никого, кроме участников процесса. Отец, Дмитрий Тимашков, проходит по делу как потерпевший. Мужчина взволнован, говорить с журналистами отказывается.

- Сейчас ничего не буду рассказывать, в голове другие заботы, - говорит он, на минуту отрываясь от планшета.

В суд пришла и мама Семена, Ольга. Женщина что-то листает в телефоне, нервничает.

О том, что произошло 24 сентября, первым рассказал сам потерпевший - Дмитрий Тимашков. Он подробно описал события в своем блоге.

«Итак, шесть ударов ножом в спину… Все это разнообразие было принято моей спиной 24 сентября текущего года. Нож - популярной охотничьей модели «Южный крест». И этот нож, который уложил меня в больницу, был в руке моего сына…»

В семье внешне все было благополучно - известный в среде бегунов-марафонцев отец, который много времени посвящал реабилитации тяжело больной дочери Лильки, спокойный, воспитанный сын. Мама детей, Ольга, в разводе с Дмитрием, она живет отдельно. О том, почему все произошло именно так, мужчина рассуждал в том числе в своем блоге и интервью «Комсомолке»: он не скрывал, что проблемы в семье были, Семен не был избалован вниманием родителей. О напряженных отношениях Семена с отцом говорил и друг подростка, Виктор - он упоминал, что парень часто жаловался на папу.

Дмитрий же не считает, что причина нападения в строгом воспитании и недостаточном внимании. Он предполагает, что на такой поступок его сына толкнули несколько факторов - подростковые проблемы, семейные сложности, влияние других людей.

Дмитрий же не считает, что причина нападения в строгом воспитании и недостаточном внимании. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дмитрий же не считает, что причина нападения в строгом воспитании и недостаточном внимании.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кроме родителей в суд приехала и руководительница правозащитной организации «Регион 119»: она в своем Фейсбуке начала сбор денег для парня - собранные средства пошли на оплату услуг второго адвоката, покупку одежды и передач.

- Семен в нормальном состоянии, он прекрасно понимает, что совершил преступление. Почему он это сделал - на этот вопрос ответит суд. Он адекватный мальчишка - об этом вам скажут все: и учителя, и те, кто с ним общался. Семен не считает, что он герой. Понимает, что поступил плохо, за что и понесет наказание.

Парня поддерживают и в школе - учителя помогали передать ему учебники, мама одной из одноклассниц Семена возила парню передачи.

Суд по делу продолжается.

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В интернете собрали деньги на еще одного адвоката для парня. А его друг рассказывает про напряженные отношения отца и подростка (читать далее)

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