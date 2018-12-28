2018-12-28T13:03:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Как белорусы под Новый год удивляли друга и танцевали с «горячим Сантой» сексуальные танцы

Оказалось, что лишь 9% белорусов хотят отмечать Новый год традиционно [видео]
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Как белорусы хотят отметить Новый год, выяснила компания Mark Formelle. В результате двухдневного эксперимента стало ясно: «горячий Санта» нашим соотечественникам интереснее стандартного Деда Мороза, а больше всего белорусам хочется, чтобы их на Новый год удивили.

Компания решила не ограничиваться банальным опросом, а организовала масштабную акцию, в рамках которой каждый желающий мог на несколько минут погрузиться в атмосферу праздника именно в том формате, о котором мечтает.

Для этого в одном из торговых центров были установлены три локации. В одной из них гостей были готовы удивить конкурсами, загадками, хороводам и не только. В другой - поздравить стандартно для тех, кто не готов рисковать. А в третьей - организовать горячую встречу Нового года, дать возможность станцевать зажигательные танцы и вовсе почувствовать себя горячей штучкой. Выбор осуществлялся просто: надо было нажать одну из трех кнопок: «Не рискуй!», «Удивите меня!» и «Горячо!».

Несмотря на сурового охранника у входа, пометок «18+» и «Ведется видеосъемка», у павильона сразу же выстроилась очередь. Вы думаете, к стандартному Деду Морозу? Как бы не так! Независимо от пола и возраста, поодиночке и парами, гости нажимали кнопки «Горячо!» и «Удивите меня!».

Интересный факт: днем чаще выбирали «Удивите меня!» и попадали в руки Бабы Мороза в исполнении Зинаиды Фурор (она же - актер Евгений Ермолкович). А с наступлением темноты вне конкуренции была кнопка «Горячо!» - и гостей ждали «горячий Санта» (известный актер и ведущий Артем Рыбакин) с весьма фривольно одетыми Снегурочками и соответствующими развлечениями. И супружеские пары были очень даже не прочь наказать друг друга за плохое поведение в течение года. В отдельных случаях, судя по силе ударов бюстгальтером, было за что.

Все это время стандартный Дедушка Мороз… дремал. В первый день он успел просмотреть «Карнавальную ночь», «Чародеев», «Джентльменов удачи» и «Иронию судьбы» (дважды) - за все это время его отвлекли лишь пару раз.

В цифрах итоги акции таковы: из двухсот участников ровно половина выбрали кнопку «Удивите меня!» и с упоением скакали вместе с Бабой Мороз и Снегурком на деревянной лошадке и пели «В лесу родилась елочка» без согласных. Еще 41% гостей захотели, чтобы было горячо. Под руководством «горячего Санты» танцевали сексуальные танцы, фотографировались со Снегурочками и наказывали друг друга за плохое поведение. Лишь 9% участников выбрали комнату традиционного Деда Мороза и пошли рассказывать стишок на табуретке под аккомпанемент песни «Мне нравится, что вы больны не мной…» из телевизора, вести задушевные разговоры и чистить мандарины.

Mark Formelle узнал, как любят белорусы: горячо или сдержанно.

Абсолютно все гости получили подарки от компании (а некоторые, отстояв в очереди по три раза и побывав во всех комнатах - и по несколько комплектов). А по итогам акции компания сняла яркий видеоролик, в котором показала, как же именно белорусы хотят отмечать Новый год. Автором ролика стал один из известнейших молодых режиссеров страны Митрий Семенов-Алейников, ранее снимавший нашумевший ролик Mark Formelle о том, как мужчины шьют женское белье, а также резонансный клип Вадима Галыгина «8 Сакавiка».

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