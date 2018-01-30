Лучший знаток «Что? Где? Когда?» в Беларуси Дарья Шевцова: «У меня память как у золотой рыбки: узнала - и тут же забыла»

29-летняя Дарья Шевцова играет в «Что? Где? Когда?» в Беларуси и России. В белорусской игре обаятельная девушка с первого сезона - и из 32 игры 14 раз Дарью признавали лучшим знатоком. Сама Дарья - девушка скромная, о своих успехах говорит со смущением и признается, что никогда не была отличницей ни в школе, ни в университете. Дарья работает маркетологом в одной из частных компаний в Минске, а в свободное время любит путешествовать.

«В команде одних мужчин не хватает женской логики»

- Дарья, в команде Сергея Буяна вы единственная девушка. Как у вас получается - столь блестяще играть в мужском лобби?

- Отвечаю правильно на вопросы не потому, что я очень умная, просто мне везет (улыбается). В последнее время зрители присылают вопросы, которые попадают в мои точечные знания. Мы постоянно общаемся с командой, и я прекрасно знаю, какие умы меня окружают. Но в команде одних мужчин не хватает логики, присущей женщинам. Именно поэтому меня туда и взяли. Хотя начинала играть в сугубо женской команде Алены Повышевой. Это были веселые и интересные времена!

- По вашему мнению, кто такой знаток?

- Знаток - не тот, кто читает горы книг. Это человек, который постоянно задается вопросами. Приведу пример: недавно показывали финал «Что? Где? Когда?» в Москве, и последний вопрос просто добил команду. Он был сложный, но мне показался простым. Почему? В вопросе был описан механизм работы неваляшки, и нужно было догадаться, о чем речь. А мне в детстве было жутко интересно узнать: почему неваляшка звенит? У меня было две неваляшки, и одну я разобрала, чтобы посмотреть механизм. С тех пор прекрасно представляю механизм ее работы. Никто из московской команды в детстве неваляшек не разбирал, поэтому знатоки вопрос не взяли (улыбается).

- В отборочной игре этого сезона ведущий Алесь Мухин засчитал одно очко в пользу зрителей за подсказку из зала. Ваша команда говорила, что ничего не слышала. Считаете, это решение справедливым?

- Правила есть правила. Чтобы не было попыток подсказывать, штрафовать надо. Телезрители в таком случае теряют возможность увидеть, как знатоки раскручивают вопрос, а знатоки теряют очко. Да и подсказывать некрасиво. Конечно, не исключено, что подсказка - это возможность враждебным знатокам сбить игру, так как команда теряет очко. Но у нас был не такой случай. Господин Башлыкевич громким голосом решил поделиться своей версией с соседом, а распорядитель решил поиграть в злого полицейского (улыбается).

Сама Дарья - девушка скромная, о своих успехах говорит со смущением и признается, что никогда не была отличницей ни в школе, ни в университете. Фото: Дмитрий ШЕМЕТКОВ

- А это подстегивает команду победить?

- Командный дух - это чувствительный организм: его можно как сбить, так и настроить. В этом случае мы разозлились, и это было продуктивно. У нас было желание отыграться и показать всем, что нам зря не засчитали этот ответ. В итоге мы показали, что все равно молодцы! (Команда Сергея Буяна выиграла со счетом 6:3. - Авт.)

- У вашей команды есть особые ритуалы перед игрой?

- Накануне мы собираемся на тренировку: общаемся, настраиваемся друг на друга, обязательно шутим, что раскрепощает людей. Непосредственно перед выходом в зал у нас есть традиция: поем песню Булата Окуджавы: «Нам нужна одна Победа».

«Хрустальная сова» дает мне ощущение, что в Москве играю не зря»

- В 2009 году в одном из интервью вы говорили, что не стремитесь играть в Москве, потому что там все «слишком умные». И вот уже четыре игры провели в команде Алеся Мухина. Что изменилось?

- Все остаются такими же слишком умными, всех боюсь (смеется). Думаю, я слишком скромный человек, чтобы осознать, что что-то могу. Но моя вторая «Хрустальная сова» дает ощущение, что в Москве играю не зря, что тоже чего-то стою…

- За кого болели в школе: за Друзя или Мухина?

- В школе мне было без разницы за кого болеть - болела за всех знатоков… Просто очень хотела в этот домик (помещение, где снимают игру в Москве. - Авт.)! Хотела отвечать на вопросы!

- А с кем мечтали лично познакомиться?

- У меня никогда не было пиетета перед медийными личностями. Говорю на равных и с дворником, и с директором фирмы. Со многими знатоками из московского клуба мы сталкивались в спортивных соревнованиях «Что? Где? Когда?». Часто и с удовольствием общаемся!

Дарья очень любит путешествовать! Фото: личный архив

- Что самое сложное в игре для вас?

- Страшно, когда играет команда умных сильных игроков, а тебе в голову приходит гениальная версия, ты ее отстаиваешь, бьешь руками по столу, кричишь капитану: «Да, это правильно!» Тебе дают отвечать, а это оказывается неправильный ответ… (Берется за голову.) У нас хорошая команда, поэтому никто осуждать не будет. Все понимают, что у каждого свои провалы, но сам себя ты потом съешь до корочки…

«Накануне игры высыпаюсь и съедаю пару кусочков сахара»

- Дарья, мне всегда было интересно, как знатоки готовятся к игре? И возможно ли это в принципе?

- Я, например, люблю путешествовать! И это отлично расширяет кругозор. Еще я подписана на разные паблики в Телеграме. (Достает телефон.) Вот, например, можно подписаться на интересных дизайнеров, которые пишут о своих проектах. Во время игры выносят какую-то штуку, а ты вдруг знаешь, что это. Но это шанс на миллион. Еще я читаю канал о художественной литературе (отзывы на новинки), об истории российского государства - это интересная подборка не затертых до дыр фактов. Мне интересны каналы о космосе, необычных памятниках или сооружениях в мире.

Непосредственно перед игрой обязательно нужна подготовка. Мой рецепт: накануне нужно высыпаться и выпить много крепкого кофе. Даже с собой на съемки беру термокружку с кофе. Перед самой игрой съедаю пару кусочков сахара или кусочек шоколада.

- А муж помогает вам готовиться к игре?

- У нас с мужем совсем не пересекаются знания. То, чем интересуется он, не интересуюсь я. Мне нравится космос, география, геология. Ему - войны, политика, история. А я все время забываю даты, фамилии и имена. У меня память золотой рыбки: узнала - и тут же забыла! (Смеется.) Однажды мы с мужем посмотрели документальный фильм, и он сказал: «Я придумал классный вопрос для знатоков, давай напишем!» Вопрос мы так и не записали. Проходит год, играет команда Федора Шведова, зрители задают вопрос: «В регулярных армиях маршевая скорость составляет 100 шагов в минуту, но при этом скорость французского иностранного легиона составляет 80. По какой причине?» В этот момент я меняюсь в лице - муж услышит и выскажет мне много хорошего из-за того, что вопрос я так и не отправила… Команда с вопросом не справляется, хотя версия за столом была, и берет помощь клуба. Мы хором с Аленой Повышевой даем ответ: французский легион ходил по пустыне, а там шаг замедляется. После игры мы с Аленой разговорились и выяснили, что наши мужья практически одновременно хотели отправить этот вопрос знатокам, но так этого и не сделали. Зато мы бы помогли команде!

Муж Станислав делится с Дашей знания в области истории и политики. Фото: личный архив

- Ожидали, что именно в юбилейном 10-м сезоне получите «Большую хрустальную сову»?

- Конечно, нет. На мой взгляд, «Большая сова» - это приз за выслугу лет. Она достается тому, кто делает многое для команды, но не проявляет себя как яркий игрок. У нас такой Павел Ростовцев. На самом деле Паша безумно полезный игрок, но он очень скромный. Мы в команде знаем, что он крутой игрок - на половину вопросов не ответили бы без него. Но при этом телезрители его не замечают. Мы надеялись и реально работали в финале над тем, чтобы Паша наконец-то - единственный без «Совы» - ее получил. Он ее давно заслужил! Конечно, мне очень приятно, что я получила «Большую сову», но жалко, что Пашу не отметили…

- Какой подарок вы себе сделали по поводу победы?

- Самый смешной и нелепый, который только может придумать умный человек почти в 30 лет... Я купила себе гигантскую литую ель - два с половиной метра в высоту. Давно о ней мечтала (хохочет)!

КСТАТИ

Дарья Шевцова самый титулованный знаток «Что? Где? Когда?» в Беларуси

В копилке девушки «Малая хрустальная сова» (2009) и «Большая хрустальная сова» (2018). Дарья первая из девушек получила «Сову» в клубе. У нее 23 победы.

Всего знаток дала 71 ответ, из них 52 правильных (результативность 73%, третий показатель в клубе), 10 досрочных ответов (лучший показатель в клубе),

7 раз играла суперблиц, из них 4 раза выиграла (лучший показатель в клубе).