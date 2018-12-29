«Помощь пришла! Чем не рождественское чудо?»

Раз в месяц в рубрике «Отдел добрых дел» выходят истории детишек, которые нуждаются в нашей помощи. Всегда хочется верить в лучшее - в то, что деньги на лечение соберутся и ребенок пойдет на поправку. И благодаря вам, дорогие читатели, добрые дела происходят! В уходящем 2018 году мы публикуем истории семей, кто уже дождался помощи и смотрит в новый год с надеждой.

"Мы на лечении в немецкой клинике!"

Родные десятилетней Даши Сержан верят, что девочка выздоровеет.

В 2015 году девочке из Бреста Даше поставили страшный диагноз: острый лимфобластный лейкоз (рак крови). Лечение дало результаты - у Даши наступила ремиссия. К несчастью, болезнь вернулась. Ей сделали трансплантацию костного мозга. Несмотря на это, у нее возник второй рецидив.

Мама Дашеньки благодарит читателей "Комсомолки" за помощь ее дочери. Фото: личный архив

Помочь семье согласилась немецкая клиника, которая предложила новый протокол лечения. Но счет за лечение был неподъемный - 280 тысяч евро. О Даше мы писали в конце мая, и тогда было собрано чуть больше 100 тысяч. Благодаря же неравнодушным людям, в том числе читателям "Комсомолки", сбор был закрыт.

- С середины июня мы находимся в Германии, в клинике города Мюнстер, - рассказала "Комсомолке" Марина, мама девочки. - Мы уже прошли лечение одним препаратом, который, к сожалению, не помог. 11 декабря была проведена CAR T-клеточная терапия, на сегодняшний день это самая перспективная методика в лечении рецидивирующего лимфобластного лейкоза в мире. Очень надеюсь, что это поможет моей дочери! Конечно, мы всем очень благодарны! Мы не смогли бы оказаться в немецкой клинике без вашей помощи. Спасибо каждому из вас за оказанную помощь, ведь благодаря вам у нас появился шанс забыть про болезнь! Низкий вам поклон за помощь и поддержку!

"Лиля поправилась - сейчас она весит уже 13,5 килограмма»

8-летняя Лилия Сюрина прошла обследование в израильской клинике.

О Лиле «Комсомолка» писала в конце мая. У девочки из Гродно много разных диагнозов. В свои 8 лет она весила всего 12,5 килограмма. И родители Лили открыли сбор на обследование в израильской клинике.

Благодаря неравнодушным людям, Лилия смогла поехать на обследование в Израиль. Фото: личный архив

- Со словами большой благодарности обращается к вам семья Сюриных. Благодаря отклику и участию читателей "Комсомолки" моя дочь Лиля прошла в сентябре обследование и лечение в Израиле, в больнице «Шиба». У Лилечки многочисленные врожденные пороки развития, - написала письмо в редакцию мама девочки Елена. - В 8 лет моя дочь весит, как полуторагодовалый ребенок. Из-за этой проблемы идет цепная реакция нарушений всех функций организма. К сожалению, в Беларуси годы обследований и попыток найти причину и назначить лечение не увенчались успехом. А после сентябрьской поездки в Израиль с назначением последующего лечения, мы очень быстро получили результат. Буквально за месяц Лиля подросла на два сантиметра, вес увеличился на один килограмм и стал уже 13,5 килограмма! Израильские специалисты назначили нам лекарства, аналогов которых нет в нашей стране.

В следующем году девочке предстоит сложная и тяжелая операция в США с последующим долгим этапом восстановления.

- Но для того чтобы Лилечка была готова к операции, требуется сложное лечение, которое позволит убрать угрозу жизни, - говорит Елена. - В Израиле мы лечимся без посредников, напрямую обращаемся в государственные клиники - так выходит гораздо дешевле. Еще раз спасибо всем большое за тот огромный шаг, который вы помогли нам сделать на пути к победе над тяжелыми диагнозами Лили!

«Сын будет слышать, как обычный ребенок!»

Двухлетнему Вове Холодцову собрали деньги на операцию.

У мальчика хроническая двусторонняя нейросенсорная тугоухость. В год и 9 месяцев Вове провели кохлеарную имплантацию. Теперь он слышит на правое ушко. Но в Беларуси кохлеарная имплантация проводится бесплатно только на одном ухе. И родители мальчика открыли сбор на операцию в польской клинике.

Вова поедет на операцию в Польшу. Фото: личный архив

- Деньги на операцию собраны! 9 января нас уже ждут в польской клинике. Совсем скоро он будет слышать, как обычный ребенок, на два ушка, - обрадовала нам мама Вовы Анастасия. - Кто-то мне звонил и говорил, что читал про нас в "Комсомолке". Кто-то просил писать о Вове, рассказывать о его здоровье. Я от всего сердца благодарю каждого, кто помог моему сыну.

А ЕЩЕ МЫ С ВАМИ ПОМОГЛИ…

- …5-летнему Леше Семешко. У мальчика поражение центральной нервной системы, эпилепсия. Последний раз мы писали о Леше этой осенью. Тогда его мама открыла сбор на контрольное обследование сына в испанской клинике «Текнон». И вот нужная сумма собрана. Следующей весной Леша поедет в Испанию.

- Я благодарю всех неравнодушных и отзывчивых людей, которые прониклись нашу бедой, помогали как могли моему сыночку, поддерживали нас, писали нам пожелания! Низкий всем поклон! С каждым закрытием сбора я понимаю, что мы не одни в этом мире со своей бедой. Не передать всех эмоций, хочется всех обнять и сказать лично слова благодарности от всего материнского сердца! - написала мама Леши Светлана в группе ВКонтакте, где она рассказывает о том, как проходит лечение сына.

- 7-летнему Богдану Шелепневу из Полоцка, у которого серьезные проблемы со зрением. Неравнодушные люди собрали ему деньги на операцию в Израиле.

- Помощь приходила и после публикации в "Комсомолке". Одна женщина из Новополоцка сказала, что прочитала о Богдане статью, и передала деньги при встрече, - говорит Елена, мама мальчика. - То, что деньги собрали так быстро, можно назвать рождественским чудом! Уже в январе мы будем в клинике. Сейчас у сына бегают глазки, а после операции он сможет фиксировать взгляд, появится у него и боковое зрение. Спасибо всем и каждому лично, кто нам помог!

- Годовалому Степе Тарасевичу из Пинска. Он съездил на реабилитацию в немецкую клинику.

Как писала «Комсомолка», малыша случайно уронила его сестричка. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени со сдавлением, гематому. Мальчику сделали операцию, сейчас он дома на аппарате искусственной вентиляции легких. Родители Степы собирали деньги на дорогостоящую реабилитацию в Германии.

- В немецкой клинике мы пробыли около месяца, где с ним в том числе занимался логопед. Реабилитация сыну помогла: у него спал отек с рук, ног, - говорит Марина, мама мальчика. - По приезде домой несколько недель мы были на естественном вскармливании. Он активно жует, ест пюре, каши, - рассказывает мама мальчика Марина. - Мы пробыли в клинике меньше, чем планировали. Поэтому у нас остались деньги, которые мы собираемся потратить на операцию Степе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Даже не мечтала о такой коляске!»

"После статьи в "Комсомолке" появились коляски!

О 31-летней минчанке Марины Коломиец с ДЦП, мы написали в конце ноября. Девушка рассказала, как, несмотря на свой диагноз, воспитывает дочь, радуется жизни и строит планы. Марина призналась, что у нее нет домашней инвалидной коляски. Но больше всего ей хотелось кресло-коляску с электроприводом. Вот только купить ее самим у семьи не было возможности... Все изменилось после публикации в газете!

Благотворители уже доставили Марине коляску с электроприводом. Фото: личный архив

- Со мной связались сотрудники территориального центра соцобслуживания моего района, и вскоре мне выделили коляску комнатного типа. Сейчас я ей уже пользуюсь, в ней откидывается спинка. Она удобнее, чем моя прежняя коляска. Невероятно, но нашлись и благотворители, которые заказали мне немецкую коляску с электроприводом! В ней регулируются подножки, спинка, подлокотники. Я смогу в ней сама выезжать на улицу. О такой коляске я и не мечтала. Женщина, которая захотела мне помочь, сказала: главное, чтобы вам было удобно жить, работать и растить дочь. Для меня это настоящий подарок в канун Нового года и Рождества!