«Я пошутил, что мы надоели друг другу». Лукашенко и Путин встретились в третий раз за декабрь
Президенты России и Беларуси встретились в Москве второй раз за неделю. И приветствуя друг друга даже пошутили об этом.
- Мы с вами на этой неделе уже второй раз встречаемся, - сказал Владимир Путин, приветствуя своего коллегу.
- Зачастили, - ответил Александр Лукашенко.
- Это хорошо. Я благодарен вам за то, что вы приняли мое приглашение, приехали, - слова Путина приводит kremlin.ru.
Президент Беларуси поблагодарил коллегу за приглашение в канун Нового года.
- Я пошутил, что надоели друг другу. Наверное, никогда друг другу надоесть не сможем, потому что есть вопросы, которые надо обсуждать. Это наша работа. Действительно, мы в прошлый раз договорились, что серьезно поговорим о дальнейшем нашем сосуществовании в этом тяжелом бренном мире. Никуда от этого не уйти и не деться, потому что многие проблемы надо решать на перспективу, - заявил Александр Лукашенко, сообщает belta.by.
Напомним, президенты встречались в декабре уже трижды. Во время предыдущей встречи 25 декабря обсудили создание двусторонней группы, а также темы интеграции. Александр Лукашенко заявил, что не хотелось бы “тащить в новый год старые проблемы”. Суть этих проблемных вопросов накануне, 24 декабря, озвучил Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией. Он заявил, что Москва обещала компенсировать потери от налогового маневра, который ведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. По его словам, в течение трех лет из-за налогового маневра Беларусь потеряла почти 4,5 миллиарда долларов, а до 2024 года страна понесет потери еще на 10,5 миллиарда долларов.
В российском правительстве заявили, что компенсировать потери никто не обещал.
До этого президенты встречались 25 декабря. Фото: kremlin.ru
- Мы такую группу так же, как и вы, сформировали. Поступили таким же образом, как и вы, по составу и руководству группы. Думаю, что после рождественских праздников (после 7 января, - Ред.) мы готовы, как и россияне, работать. Тем более вопросы все прописаны в союзном договоре, и мы перечисляли их в прошлый раз. Хорошо, что мы наконец-то подошли к решению этих вопросов, - сказал Александр Лукашенко.
Владимир Путин тоже отметил, что это уже вторая встреча за короткий промежуток времени.
- По вашему предложению поработаем над направлением развития наших планов в строительстве Союзного государства. Предлагаю сегодня как раз поговорить на эту тему, - сказал президент России. - Сверим часы по поводу того, как продолжается работа по тем направлениям, по которым мы договорились активизировать работу на прошлой встрече
Так же президенты поздравили друг друга с наступающим Новым годом.
- Хочу поздравить вас, ваших родных и близких с Новым годом, россиян - наших братьев - с этим самым желанным праздником, - сказал Александр Лукашенко. Путин поздравил главу белорусского государства и граждан страны, пожелав счастья и удачи в новом году.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Песков: Речь об объединении России и Беларуси в одно государство не идет
В Кремле вновь заверили, что речь об объединении России и Беларуси в одно государство не идет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
- Конечно, речь не идет о каком-то присоединении (Беларуси к России в одно государство, - Ред.), - отметил он.
По словам Пескова, речь идет о "движении навстречу друг другу".
По словам Пескова, Москва будет считать успешным такой результат переговоров двух лидеров, который позволит совершить "еще один шаг в сторону развития наших союзнических отношений".
- Это путь длинный, здесь вряд ли стоит ожидать каких-то прорывных решений, потому что это достаточно сложная субстанция, - подчеркнул он. - Кроме того, есть вопросы, которые менее масштабны, но не менее важны для каждой из сторон.