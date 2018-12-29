Кефир – идеальный продукт, им можно заменять ужин

- Кефир разделяет второе место с йогуртом среди самых популярных молочных продуктов, - говорит врач-диетолог Инна Рожок. - Он подходит даже людям с непереносимостью лактозы. Почему кефир превозносят? Потому что в нем содержится многообразная полезная для организма микробиологическая флора. В кефире эта флора начинает размножаться и в хорошем смысле приживаться в кишечнике, помогая справиться с дисбактериозом и другими кишечными вопросами.

Кстати, кефир можно смело относить к профилактическим и даже лечебным продуктам. В нем немного калорий, и для тех, кто следит за фигурой, это плюс, но состав в нем несбалансированный. При всей пользе кефирных грибков, я считаю идеальным тот прием пищи, в котором состав по белкам, жирам, углеводам, микроэлементам, витаминам, клетчатке сбалансирован. А кефир в этом смысле не дотягивает до идеала. Добавьте в кефир белково-витаминный коктейль или заправьте кефиром овощной салат – и это будет великолепно и для фигуры, и для здоровья.

СПРАВКА «КП»

Инна Рожок - врач-диетолог-нутрициолог. С отличием закончила Минский мединститут. В 2001 году прошла специализацию в БелМАПО по диетологии и фитотерапии и получила медицинскую лицензию. В 2015 году посетила обучающий семинар по современным тенденциям в области питания в Лос-Анжелесе с участием профессора UCLA Девида Хибера и лауреата Нобелевской премии Луи Игнарро. С 2018 года член Национального общества диетологов России. Стаж работы более 20 лет. Автор книги «Похудеть. Советы профессионала».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На самом деле глютен - это не страшно. И еще 7 мифов о хлебе (Читать здесь)