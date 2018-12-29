«Больно видеть, как пущу превращают в Диснейленд»

В соцсетях бурно обсуждают видео из резиденции белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще. Волшебник неожиданно встретил гостей нравоучениями: попросил детей не топтать газон, а родителей – следить за своими детьми. А потом сказал, что у него в предпраздничные дни тысячи гостей, поэтому фотографию на память можно сделать только групповую.

Дед Мороз иногда не успевает присесть - все идут и идут новые группы.Фото: Оксана БРОВАЧ

Ну, все! Нанесена смертная обида. Не видела ни одного комментария в защиту Деда. «Пять часов в автобусе ради него ехали, а тут такое хамство, не волшебник, а злодей, пьяный что ли, лучше бы молчал, никакого праздника, больше туда не поедем, вот тебе и бренд страны, дети перестали верить в сказку». А мне хочется за него заступиться!

Я несколько лет подряд перед Новым годом езжу в пущу к Деду Морозу. Злоупотребляю служебным положением, проникаю в святая святых – его теремок, греюсь у камина и разговариваю с самым главным волшебником страны о его работе, туристах, детских письмах.

Раз такое дело, стоит раскрыть секрет – Дед Мороз в Беловежской пуще не один. И их даже не два. С тем, которого уже который день склоняют в соцсетях, я хорошо знакома. Я называю его Суровый Дед Мороз - он и пожурить может, как родной дедушка. Не знаю, как его зовут по-настоящему - обращаюсь к нему Дед Мороз, и без бороды его ни разу не видела. Но я точно знаю, что это очень мудрый, интеллигентный человек. Ему болит сердце за белорусский язык и культуру, его расстраивает, когда белорусы, в особенности, дети, не понимают, когда Дед Мороз к ним обращается по-белорусски. Это он называет детские письма с перечнем дорогих подарков накладными. Откроет конверт, прочитает про айфоны, планшеты, игровые приставки… И раздосадовано махнет рукой, мол, ну что за приоритеты, что за потребительское отношение, а как же разумное, доброе, вечное…?

Сказка в письме старику понравилась!Фото: Оксана БРОВАЧ

Да, кстати, Дед Мороз по возможности лично читает письма, которые к нему приходят. В смысле, каждый из Дедов Морозов. И, представьте, они сами на них отвечают. Конечно, не на все, но на проблемные письма стараются реагировать. Я видела гору конвертов с пометками, куда Дед Мороз звонил – в райисполком, органы опеки, центр социального обслуживания… Требует, договаривается, ругается, просит помочь - вот так по-человечески, в перерывах между встречей туристов, волшебник и вершит свои чудеса.

На конверте пометки - куда звонил Дед Мороз, чтобы помочь многодетной семье, где не хватает денег, потому что мама получает часть зарплаты продуктами.Фото: Оксана БРОВАЧ

В сезон Дед Мороз не успевает ни поесть, ни перевести дух – сплошной день сурка. Только сел – под окнами снова кричат: «Дедушка Мороз, выходи, пожалуйста». У меня за пару часов, которые я провожу в поместье, начинает кружиться голова от количества людей и повторяющихся действий, а у Деда Мороза такая дребедень целый день. Кто-то дергает за бороду, кто-то жалуется, что подарок не тот, кто-то закатывает истерику из-за фотографии. Я не удивлена, что старик не сдержался и сделал замечание – если этим хаосом никак не управлять, можно сойти с ума.

Не знаю, кто запустил этот взбесившийся конвейер в пуще, но, по-моему, настало время остановиться и все переосмыслить. Зачем караваны туристических автобусов едут и едут к Деду Морозу?

- Дети чаще всего уже на входе в поместье не верят в Деда Мороза. Им нравится бегать, лазить по скульптурам и играть в снежки. А вообще люди приезжают ради красивой фотографии с Дедом Морозом, а он уделяет гостям мало внимания, - говорит знакомая экскурсовод. – Еще жалуются, что подарки раньше были богаче - набор конфет, маленькая мягкая игрушка. А сейчас билет дорожает, а подарок упрощается – пряник дают.

Редкая минута, когда в поместье Деда Мороза нет гостей.Фото: Оксана БРОВАЧ

То самое потребительское отношение, о котором и говорил Дед Мороз. Нацпарк зарабатывает, как может. Туристы поддерживают: вот вам деньги – дайте мне услугу. Бездушный капитализм восторжествовал, все, как мы хотели, не так ли?

- Вы спокойно погуляйте, подышите. Посмотрите, какая пуща у меня здесь красивая… Съешьте блинчик, травяной чай выпейте. Подождите, может, зубры на кормушку придут. Сходите на поляну, желание загадайте. Только не спешите! – наставлял меня когда-то Дед Мороз.

Не спешите! Может, в этом секрет? Беловежская пуща – это нацпарк, древний лес, где чистый воздух, тишина и дикие звери. Мне больно видеть, как она превращается в Диснейленд. И жаль, что люди это поддерживают, потому что не умеют развлекать себя сами, получать удовольствие от прогулки на природе, от общения с семьей. Проще заплатить деньги и спихнуть все на Деда Мороза. Только все равно не делается весело, ведь смысл жизни не в фотографии с Дедом Морозом, не так ли?

В пуще не всегда снежно, но всегда красиво и свежо.Фото: Оксана БРОВАЧ

И Деда Мороза тоже жалко. Он настоящий волшебник, а больше напоминает кукушку из часов, которая периодически выглядывает из домика на потеху людям и еще и всем что-то должна.

Я не знаю, как, но нужно остановить это безумие в пуще. Сказочное настроение ни за какие деньги не купишь – давайте создавать его сами.