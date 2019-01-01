Новогоднее обращение Лукашенко 2019: «Главное - мы сохранили мирное небо для белорусов»

- Уходит 2018 год… - со вздохом говорит президент. - Для каждого из нас он сложился по-разному. Мы теряли родных и близких, обретали новых друзей, рожали и растили детей. Все, как обычно в жизни. Но главное – мы сохранили мирное небо для белорусов и в глазах наших детей нет страха и безысходности от войны.

В обращении, которое глава государства огласил по центральным каналам за считанные минуты до нового года, Александр Лукашенко напомнил о том, что ждет Беларусь в 2019-м.

- Это год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Это год 25-летия основного Закона Беларуси. Это год Вторых Европейских игр. Это будет год тяжелого труда, побед и поражений. Вместе мы способны творить невозможное. Мы обязательно преодолеем преграды и обеспечим будущее нашей родины.

А перед этим президент обратился к молодежи.

- То, какой мы увидим Беларусь завтра, зависит от каждого из вас. Это вы должны сохранить и приумножить созданное. Сегодня стране особенно нужны ваши интеллект и энергия. Помните: никто, никогда и нигде не будет любить и беречь вас так, как дома, - заверил Александр Лукашенко.

Президент напомнил о том, что продолжается трилогия «Малой родины». Годом малой родины был объявлен 2018, а позже Лукашенко решил продлить его до 2020.

- Мы объединились в стремлении сделать каждый уголок Беларуси не просто красивым, а образцовым. И в наступающем году нам предстоит сделать все, чтобы страна утопала в зелени и цветах, вдохновляла на творчество и созидание, чтобы нам всегда хотелось вернуться домой.

Новогоднее обращение Александр Лукашенко записал буквально накануне нового года. Еще 29 декабря текст послания не был готов. Об этом рассказывала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. По ее словам, текст поздравления переписывался несколько раз.

До записи новогоднего обращения Александр Лукашенко встречался с Владимиром Путиным в Москве. Президенты договорились о создании рабочих групп по решению проблемных вопросов между Россией и Беларусью.

Явных намеков на конфликт Александр Лукашенко в своем обращении не сделал. Правда, как и в предыдущих своих новогодних посланиях, упомянул слова «суверенитет» и «независимость» и призвал к укреплению государственности.

- Особую теплоту своих слов я направляю вам, труженикам полей и заводов, нашей интеллигенции, защитникам Отечества, старшему поколению и старикам. Всем, кто создал на благодатной белорусской земле первое суверенное и независимое государство, продолжает творить его настоящее. Мы должны укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости и именно такой сохранить страну для детей и внуков, - сказал Лукашенко.

Заключил президент поздравлением:

- Пусть наша родная Беларусь, красивая своими природными богатствами, величественная своим высокодуховным и культурным наследием, сильная своим мудрым, добрым, трудолюбивым народом, всегда процветает, живет в мире и согласии.

КСТАТИ

Новогоднее поздравление поздравления накануне 1 января 2018 года можно назвать мотивирующим. Молодежь президент призывал творить - «за вами будущее страны», а старшее поколение - делиться опытом.

- В уходящем году нами приняты решительные меры по совершенствованию экономики, что неминуемо приведет к изменению нашего общества. Мы рискнули заглянуть за горизонт, поставили перед страной цели завтрашнего дня. Достичь их - дело многих лет! - говорил Лукашенко в начале 2018.