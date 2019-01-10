Дело медиков: общая сумма взяток гродненского чиновника - 35 тысяч долларов

В суде Центрального района Минска начали рассматривать дело Андрея Стрижака, бывшего начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома. Его обвиняют в получении взятки повторно либо в крупном размере.

Поддержать Андрея Стрижака приехали его друзья из Сморгони. Они эмоционально рассказывают о том, что знакомы с медиком 30 лет и не верят, что он совершил преступление.

- Он хороший человек. Мы дружили и будем дружить. Будем поддерживать его до конца, - говорит Размик Маргоян.

Обвиняемый в клетке внешне спокоен, на вопросы судьи отвечает уверенно, изредка помечает что-то в блокноте. Под стражей он находится с 19 июня 2018 года, его задержали в числе прочих по "делу медиков".

В суде Центрального района Минска начали рассматривать дело Андрея СтрижакаФото: Павел МАРТИНЧИК

В должности начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома он работал с 2010 года, до того был главврачом Гродненской областной детской клинической больницы.

Как сообщали в КГБ, вопросы к Стрижаку возникли по поводу организации проведения техобслуживания и ремонта медицинского оборудования, которое находилось в больницах и поликлиниках Гродно.

Суммы взяток - от $100 до $10 000

В обвинении указано, что преступления "против интересов службы" Стрижак совершал с 2014 по 2018 год. Суммы взяток варьировались от 100 долларов до 10 000 долларов.

Так, в 2014 году он принял взятку в 5000 долларов от фирмы "Тангенс" за содействие в исполнении договора на поставку аппарата МРТ с принадлежностями. Чтобы установить оборудование, в кабинете МРТ областной клинической больницы нужно было сделать ремонт. Стрижак контролировал ход работ и давал указания главврачу больницы.

В Минске за взятки судят экс-главу облздрава Гродно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

По условиям договора ремонт должна была проводить частная фирма, на деле же деньги на строительные работы потратили бюджетные.

За сотрудничество с фирмой "Медисфера", которая занималась техобслуживанием и ремонтом медоборудования, Стрижак получил около 9 тысяч долларов.

Всего в деле - 10 преступных эпизодов.

Свое мнение по поводу обвинения Андрей Стрижак пока высказывать не захотел - он даст показания после того, как выступят свидетели.

"Такой ранг руководителя иметь в друзьях дорогого стоит"

В 2014-м Гродненский облздрав проводил тендер по закупке эндоскопического оборудования. В торгах участвовали три компании, выиграла "Геол-М". Они продали свое оборудование за 2 млрд. 860 млн. неденоминированных рублей.

Поддержать Андрея Стрижака приехали его друзья из СморгониФото: Павел МАРТИНЧИК

После завершения проекта Владимир Ладутько, директор "Геол-М", передал Стрижаку 10 тысяч долларов. С начальником управления у него были хорошие рабочие отношения, тот предупреждал о готовящихся тендерах.

- Обстоятельства простые: такой ранг руководителя иметь в друзьях всегда дорогого стоит. Цели были деловые - заинтересовать человека, чтобы в дальнейшем сотрудничать.

Деньги в конверте Ладутько передал Стрижаку на стоянке у ТЦ "Европа". Свидетель добавил, что деньги давал не за победу на тендере - торги были честными. Взятки были за работу на перспективу, за то, чтобы деньги за оборудование выплачивали вовремя.

- Вопросов он не задавал, все всё понимали.

Во второй раз директор фирмы передал взятку Стрижаку в конце 2015 года как благодарность за то, что чиновник рассказал о планах по госзакупке на год. Деньги передавал свои собственные. При этом Стрижак, по словам Ладутько, ни о какой денежной благодарности не просил.

- Сумму я определил по наитию. Повлиял ранг, должность - такие суммы передаются редко и не всем. Это не значит, что мы бы выиграли тендеры, но перспективы были большие.

Под стражей Стрижак находится с 19 июня 2018 года, его задержали в числе прочих по "делу медиков".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Конверт Стрижак принял, но не смотрел, что в нем.

- После того как меня задержали в июне по факту дачи взяток должностным лицам (не Стрижаку), я решил написать явку с повинной, - рассказал свидетель. В явке он описал, что давал взятки Стрижаку.

Суд по делу продолжается.

Напомним, масштабные задержания в сфере здравоохранения начались в начале лета 2018-го. 11 сентября на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения Александр Лукашенко рассказал, что возбуждено 95 уголовных дел, где фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств. Почти 100 человек попали под следствие. Раньше в КГБ сообщали, что в деле 60 фигурантов, среди которых функционеры системы здравоохранения, главврачи крупных клиник, представители фармацевтических компаний.

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