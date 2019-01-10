2019-01-10T15:42:29+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Подробности ЧП в Березовке, где из окна выпал мужчина: «Коля избивал Олю, резал ножом, у нее на лбу 11 швов!»

Конфликт случился после распития спиртного
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Девушку задержали, возбуждено уголовное дело.Девушку задержали, возбуждено уголовное дело.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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- Оля мне звонит и плачет: «Мамочка, миленькая, родненькая, только не волнуйся! Коля выпал из окна». Одна женщина увидела, что они на балконе тусовались. По ее словам, Олька кричала, а он выдрал окно, - говорит жительница Березовки Ирина Викторовна.

Жуткая история произошла в минувшую среду в городе Березовка, что в Лидском районе: 30-летний мужчина не по своей воле выпал из окна третьего этажа многоквартирного дома. Милицию вызвала проходившая мимо женщина, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Подозреваемая - 32-летняя сожительница мужчины. Известно, что между парой случился конфликт. Но какой именно, милиция не уточняет. К счастью, после падения из окна молодой человек остался жив.

- Все произошло в моей квартире, но я в это время была в Лиде, - рассказывает мама подозреваемой Ольги Ирина Викторовна. - Вообще моя дочь Оля жила с Колей у него дома. Ко мне приходит в гости, помогает мне в уходе за моим мужем, у которого болезнь Альцгеймера. Но вчера (в минувшую среду. - Ред.) и Оля и Коля были у меня. Он принес в мою квартиру бутылку водки, они выпили. Чего они завелись, я не знаю… Но Коля ее так избивал. Он ее даже резал ножом! Проткнул щеку аж до уха. На лбу 11 швов. Она даже пошла подстриглась: одну сторону закрывала, где на щеке рана от ножа. Так он ее налысо побрил. Она постоянно с фингалами, нос сбитый. Хирург сказал: «Еще раз в нос дадут, и уже вся перегородка развалится, нужна будет серьезная операция».

- Дочка не пыталась уйти от него?

- Она, наверное, из тех женщин, которые жертвы. Два дня назад я спросила, почему она опять к нему вернулась. Она мне говорит: «Коля на снегу на коленях попросил прощения и сказал, что без меня вообще жить не будет и покончит с собой»… Но это должно было случиться. Потому что они пили. Они злоупотребляли, напивались. Я все время говорила: «Где алкоголь, там и тюрьма». Дочка отвечала: «И в тюрьме люди живут».

По словам Ирины Викторовны, ее дочку задержали, а потерпевший Николай находиться в больнице.

- Говорят, что в реанимации и у него сломан позвоночник.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 УК РБ «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения». Минимальное наказание по этой части статьи - ограничение свободы от трех лет, максимальное - лишение свободы до восьми лет.

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