Планы строительства в 2019 году: Многодетным - на 70% больше жилья, время ожидания - не дольше год

Правительство утвердило очередной план строительства жилья. Итак, в 2019 году в Беларуси введут в эксплуатацию 4 миллиона квадратных метров жилья, в том числе с господдержкой - 1 миллион и 60 тысяч квадратных метров. Для сравнения, это практически столько же, сколько и в минувшем году. А вот для многодетных семей построят 12 тысяч квартир, это аж на 70% больше, чем в 2018-м.

Больше всего квартир для многодетных построят в Брестской области - 2,5 тысячи, затем идет Минская область - 2,1 тысячи квартир (из них почти все в Минске - 1,9 тысячи). На строительство планируют потратить 948,76 миллиона рублей, из них 639,8 миллиона - это льготные кредиты. Максимальная стоимость метра жилья по кредиту останется на уровне прошлого года - 718 рублей для городских жителей и 940 рублей - для сельских.

Перед строительной отраслью поставили задачу: многодетные должны стоять в очереди на новое жилье не дольше года. Прийти к этой идеальной ситуации планируют через два года. В первую очередь жилье будут получать многодетные семьи с детьми-инвалидами и те, где больше четырех детей.

По плану, на треть больше построят арендных квартир, то есть не менее 135 тысяч квадратных метров. Правда, если примерно перевести запланированные метры в девятиэтажные панельки, выглядят планы уже не так внушительно. Получается всего шесть арендных девятиэтажек для Гродненской области, пять - для Гомельской и всего две - для Минска. Правда, если в 2018 году их строительство оплачивал местный бюджет, то в этом году планируется привлекать и средства предприятий.

В планах государства - стимулировать людей строить частные жилые дома. Напомним, в 2019 году собираются строить индустриальным способом. Это стройка целого поселка из однотипных частных домов-панелек, которые продаются с уже готовыми коммуникациями и внутренней отделкой. Причем по хорошей цене: 300 - 400 долларов за квадрат. Раньше такие дома строили редко и, как правило, в качестве образцов.