2019-01-10T16:20:34+03:00
Звезды
КП Беларусь

Где отдыхают звезды?

Куда двинули на каникулы селебритиз после новогодних праздников?
Сергей МАЛИНОВСКИЙАлина ЧЕРНОВАМарина ТИЩЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Мы посмотрели Инстаграм звезд, чтобы узнать, где они спускают заработанные за декабрь на «елках» деньги.

Вадим Галыгин

vadimgalyginvadimgalygin
Отдых на Бали
35615 отметок «Нравится»120 комментариевInstagram

Резидент «Камеди-клаба» белорусского происхождения Вадим Галыгин по традиции с женой, экс-вокалисткой группы «Топлес» Ольгой, и сыном Вадимом отдыхают на Бали. По фото можно догадаться, что семья ждет еще одного ребенка, с чем подписчики их уже активно поздравляют.

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Мелитина Станюта

melitinastanioutamelitinastaniouta
The only limit is you
3706 отметок «Нравится»31 комментариевInstagram

Прославленная белорусская гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике сейчас в Ницце, а до этого отдыхала в Дубае. И хотя с большим спортом Станюта закончила, она по-прежнему дает мастер-классы и находится в прекрасной форме. О чем свидетельствуют фото и видео. Например, как она делает гимнастические па прямо в аэропорту, придерживая рукой чемодан.

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Ольга Полякова

polyakovamusicpolyakovamusic
Ну как вы там без меня?)))
126944 отметок «Нравится»924 комментариевInstagram

Стремительно набирающая популярность экстравагантная украинская певица (у нас она произвела фурор на последнем «Славянском базаре в Витебске») проводит новогодние каникулы в Майами, причем без семьи. Ее старшая дочь Маша сейчас находится в Таиланде. А до этого они с дочкой побывали на Мальдивах и, судя по всему, именно дочь сняла Ольгу на пляже совершенно голой. Певица выложила этот снимок - #трусыдлятрусов, чем вызвала возмущение некоторых консервативных подписчиков.

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Настя Каменских

kamenskuxkamenskux
Empezamos nuestra vacacion
230547 отметок «Нравится»1645 комментариевInstagram

Лучшая половинка то ли распавшегося, то ли нет дуэта Потап и Настя Каменских отдыхает в теплых краях, но где, не признается (предположительно, в Доминикане). Впрочем, имеет ли это значение, когда смотришь ее откровенные фото в купальнике, которые она сопровождает хештегом "попакакуким", имея в виду, конечно, Ким Кардашьян.

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Ани Лорак

anilorakanilorak
Ну все, теперь только отдых
254578 отметок «Нравится»1713 комментариевInstagram

Ударно отпахав в декабре, певица отправилась на каникулы в Майами, где, судя по фотографии, которую она выложила в Инстаграм, проводит время с Сергеем Лазаревым.

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Анастасия Волочкова

volochkova_artvolochkova_art
Какое утро без шпагата? Если вы рядом с бассейном или яхте, не пытайтесь повторить мой опыт. Т.к. есть вероятность упасть в воду.... И захлебнуться
20198 отметок «Нравится»2135 комментариевInstagram

- Балерина, как всегда, выбрала для отпуска на Мальдивах микро-бикини.

Наверное, в российском шоу-бизнесе артистка носит самые откровенные купальники. Цена у них демократичная - около 5 тысяч российских рублей за комплект, - открывает секрет балерины эксперт Алиса Забава.

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Лена Ленина

lenaleninaofficiallenaleninaofficial
Надо заставлять себя делать правильные вещи до тех пор, пока они не войдут в привычку!
2387 отметок «Нравится»68 комментариевInstagram

Даже в отпуске писательница и светская львица Лена Ленина не расстаётся со спортивными снарядами. Поэтому может себе позволить надеть смелое бикини в горошек.

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Светлана Лобода

lobodaofficiallobodaofficial
Kiss
216191 отметок «Нравится»590 комментариевInstagram

Улетела восстанавливать силы в теплые края. Для певицы 2018-й выдался сложным. Она потеряла сознание во время репетиции и перенесла операцию на почках. С собой в отпуск Лобода взяла дочь Еву. Но место отдыха певица раскрывать не спешит.

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София Ротару

rusevdokimenkorusevdokimenko
Новогодние каникулы
1352 отметок «Нравится»34 комментариевInstagram

София Ротару проводит зимние праздники в Лондоне в компании сына Руслана, невестки Светланы, внуков Анатолия и Сони. В Инстаграм-сториз артистка поделилась снимком, сделанным на фоне рождественских ярмарок и зимнего парка развлечений Winter Wonderland в Гайд-парке.

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