2019-01-10T16:13:32+03:00
Спорт
КП Беларусь

Сергей Гуренко и футболисты основы покинули минское «Динамо»

Новый сезон столичный клуб начинает с прежним владельцем и большими потерями
Владимир КРИУЛИН
Поделиться:
Сергей Гуренко покидает минское "Динамо", в котором в разное время работал как тренер главной команды, дублирующего состава, спортивный директор, а в 2009-2010 играл.Сергей Гуренко покидает минское "Динамо", в котором в разное время работал как тренер главной команды, дублирующего состава, спортивный директор, а в 2009-2010 играл.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

В Беларуси завершилась пора отпусков и началась межсезонная подготовка. Главная интрига этой поры: что будет с минским «Динамо»? Еще по ходу прошлого сезона была информация, что Юрий Чиж отойдет от дел и вместо него появится новый владелец клуба. Босс минчан перестал появляться на играх команды после резонансного матча с «Зенитом» в августе.

Долгое время в клубе говорили, что вот-вот имя нового владельца объявят, но в новый год так и вступили в неведении. А игроки постепенно расходились, ведь контракты у большинства истекли. Судя по всему, судьба клуба решалась и на высоком государственном уровне, но новый владелец не был найден. Так, Юрий Чиж пока что остался у руля. Правда, сейчас команда находится в разобранном состоянии.

Главный тренер Сергей Гуренко покинул «Динамо» по истечении срока контракта, хотя был готов продолжить работу со своим штабом. Вчера динамовцы вышли из отпуска и пока тренируются под началом Артема Челядинского, который в прошлом году возглавлял дублирующий состав.

Ряды футболистов поредели. Уже точно ушли Урош Николич, Сейду Яхая, Нино Галович, Владимир Хващинский, Александр Макась. Сейчас с «Динамо» тренируется потенциальная группа новичков, в том числе Кирилл Вергейчик, Егор Зубович. В ближайшее время клуб должен сообщить, кто станет новым главным тренером.

Напомним, Гуренко долгое время работал с дублирующим составом, весной 2017-го возглавил основу, с которой впервые за долгое время составил реальную конкуренцию БАТЭ: на финише чемпионата было поровну очков, но борисовчане стали золотыми призерами по дополнительному показателю. В сезоне-2018 «Динамо» заняло третье место и получило право сыграть в квалификации Лиги Европы.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Гомельчанин ищет девушку - она была единственной, кто помог его дедушке
За договорные матчи задержаны участники международной преступной группы
В Бресте осудили британца, который сделал шведские паспорта сомалийцам
Только сегодня: «Белавиа» предлагает слетать в Париж за 10 евро
Лукашенко предлагает закупать нефть через страны Балтии
Полоцкий сторож обокрал московский цирк
Лукашенко назвал глупыми разговоры про объединение с Россией: «Здесь никто никого не наклонит»
В Минске за взятки судят экс-главу облздрава Гродно
Россиянин вез из Польши через Беларусь марихуану и гашишное масло
В ДТП в Барановичах пострадала пассажирка автобуса
В Полоцке мальчик катался с горки и врезался головой в дерево
Николай Лукашенко выступил на сцене - президент прослезился
Пропавшую 83-летнюю пенсионерку нашли в лесу спасатели
В морозы Красный Крест в Гомеле греет и кормит бездомных
Пьяный могилевчанин не нашел дверь в автобусе и вышел через окно
Две белорусские IT-компании названы самыми инновационными в мире
Мужчина купил "золото" в игре по украденной карточке
За первую неделю года в Беларуси утонули четыре человека
В Березовке парень выпал из окна третьего этажа
Медики: "Нужно ограничить места для катания на тюбингах"
Спасатели показали фото кошки, которая уберегла хозяина от смерти
Водителям станет проще получить медсправку
Во время праздников около 900 тыс. белорусов пересекли границу
Больше 100 детей попали в больницы с травмами после катания на тюбах
Названы самые популярные и необычные имена у минчан в 2018 году
Председатель садоводческого товарищества обирал дачников
В Лельчицах женщина наказана тремя годами «домашней химии» за смертельное ДТП