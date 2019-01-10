Сергей Гуренко и футболисты основы покинули минское «Динамо»

В Беларуси завершилась пора отпусков и началась межсезонная подготовка. Главная интрига этой поры: что будет с минским «Динамо»? Еще по ходу прошлого сезона была информация, что Юрий Чиж отойдет от дел и вместо него появится новый владелец клуба. Босс минчан перестал появляться на играх команды после резонансного матча с «Зенитом» в августе.

Долгое время в клубе говорили, что вот-вот имя нового владельца объявят, но в новый год так и вступили в неведении. А игроки постепенно расходились, ведь контракты у большинства истекли. Судя по всему, судьба клуба решалась и на высоком государственном уровне, но новый владелец не был найден. Так, Юрий Чиж пока что остался у руля. Правда, сейчас команда находится в разобранном состоянии.

Главный тренер Сергей Гуренко покинул «Динамо» по истечении срока контракта, хотя был готов продолжить работу со своим штабом. Вчера динамовцы вышли из отпуска и пока тренируются под началом Артема Челядинского, который в прошлом году возглавлял дублирующий состав.

Ряды футболистов поредели. Уже точно ушли Урош Николич, Сейду Яхая, Нино Галович, Владимир Хващинский, Александр Макась. Сейчас с «Динамо» тренируется потенциальная группа новичков, в том числе Кирилл Вергейчик, Егор Зубович. В ближайшее время клуб должен сообщить, кто станет новым главным тренером.

Напомним, Гуренко долгое время работал с дублирующим составом, весной 2017-го возглавил основу, с которой впервые за долгое время составил реальную конкуренцию БАТЭ: на финише чемпионата было поровну очков, но борисовчане стали золотыми призерами по дополнительному показателю. В сезоне-2018 «Динамо» заняло третье место и получило право сыграть в квалификации Лиги Европы.