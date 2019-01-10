2019-01-10T16:20:43+03:00
Спорт
КП Беларусь

Милевского снова ждут в Бресте

Эпатажный форвард готовится вернуться в команду, где был счастлив впервые за долгое время. И нашел новую спутницу
Захар ПЛАТОНОВ
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В Бресте Милевский выигрывал Суперкубок и Кубок Беларуси.В Бресте Милевский выигрывал Суперкубок и Кубок Беларуси.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Летом в брестском «Динамо» разгорелся если не скандал, то внутренние разборки. Главный тренер Алексей Шпилевский отстранил лидеров команды - Артема Милевского, Алексея Гавриловича, Павла Савицкого. Официально причины не назывались, но косвенно подразумевалось, что игроки нарушили режим и вели себя неподобающим образом. Савицкий потом все же вернулся в команду и стал лучшим бомбардиром. Милевский же рванул в венгерский «Кишварда». За этот период на футбольном поле он преуспел как плеймейкер, а вне стадионов - как ловелас. В последнее время в Инстаграме футболиста стали регулярно появляться фотографии с Валерией, бывшей женой олимпийского чемпиона и депутата Александра Богдановича. Судя по снимкам, у них весьма близкие отношения.

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На сайте венгерского клуба появилась информация, что Милевский возвращается в брестское «Динамо». В городе над Бугом наверняка с воодушевлением восприняли эту новость. Ведь в «Динамо», в которое Артем перешел в 2017-м, он стал лидером как по игровым качествам, так и по харизме. В общем, он нашел себя и наконец-то стал получать удовольствие от футбола, ведь после ухода из киевского «Динамо» в 2013-м он чаще отмечался в скандальной хронике (разбитый «Феррари», появление в нетрезвом виде и так далее), хотя успел сменить клубы Турции, Румынии, Хорватии, России.

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