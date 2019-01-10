Александр Лукашенко: Год предстоит нелегкий

- Нет необходимости говорить, что праздники закончились и надо интенсивно включаться в работу. Год предстоит нелегкий. Нет необходимости, потому что мы не отдыхали так, как наши соседи, неделю-две. Мы давно приступили к работе, поэтому настроены на нужный лад, - так президент начал совещание, где обсуждались вопросы экономического и общественно-политического развития Беларуси в 2019 году.

«Нет равноправной основы - нет союза»

Учитывая, что белорусская экономика тесно связана с российской, отношениям с ближайшим союзником было уделено особое внимание.

- Слишком много сегодня (я анализирую ситуацию в нашем обществе, да и у россиян) идет разговоров об объединении двух государств. Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе, - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, как сообщает БелТА, что речи об объединении двух государств быть не может.

- Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет - об объединении. (…) Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит.

По мнению президента, надо решить, как в дальнейшем будет развиваться Союзное государство.

- Мы должны были в свое время принять Конституционный акт, то есть Конституцию Союзного государства, и там все должно было быть прописано: и органы управления, и органы власти, и единая валюта, политика. Россия отказалась в свое время идти этим путем. Я это напомнил президенту России, он сказал: "Да, так и было". Встает вопрос: что будем делать с союзным договором? Надо садиться за стол и смотреть, что мы вместе можем сегодня согласно договору решить, на что мы можем без всякого давления пойти.

Александр Лукашенко считает, что союзнические отношения должны развиваться на равноправной основе.

- И это не потому, что Лукашенко так хочет, как это преподносится в России, а потому, что это фундаментальные принципы построения любого союза. Нет равноправной основы - нет союза.

«Все потери должны быть компенсированы в сотрудничестве с Россией»

Одна из проблем двусторонних отношений - обсуждение компенсации белорусской стороне в связи с налоговым маневром в России в нефтяной сфере.

- Никакого отторжения по вопросу компенсации не было. Не было, что Россия говорит: "Нет, мы не будем компенсировать ваше ухудшение ситуации, ваши потери". Более того, президент России предложил и в новом году продолжить переговоры по этому вопросу и выработать приемлемое решение - и один на один, и в составах рабочих групп, - сказал Александр Лукашенко.

По словам президента, никакой катастрофы в том, что вопрос компенсации не решен, нет.

- Потери от налогового маневра в Беларуси в этом году составят смешную сумму: при $70 за баррель это будет около $400 млн. Это не катастрофа. Но мы на это пойти не можем, потому что с 2015 года, когда был введен этот налоговый маневр, мы уже потеряли $3,6 млрд. До окончания этого налогового маневра, к 2025 году, мы потеряем $10,6 млрд. Мы нести потери к уровню прошлого года не можем. Поэтому все потери должны быть компенсированы по тем или иным направлениям сотрудничества с Российской Федерацией. Я это и президенту (России. - Прим. БелТА.) сказал, как бы это ни было больно и прискорбно, и повторяю это публично, и довожу до вашего сведения как поручение президента Беларуси. Вы его должны исполнить безукоризненно и с точностью. Мы ничего не можем потерять.

«Необходимо открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты»

Президент поручил правительству проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти в страну.

- Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны - с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики.

Александр Лукашенко сказал чиновникам, что не следует преувеличивать проблему.

- Хочу предупредить: о таких решениях, как перекладывание этих проблем на плечи наших людей, белорусов, даже не думайте, - предупредил он. - Население не должно почувствовать никакого дополнительного бремени.

Он обратил внимание, что нет проблемы в том, чтобы заработать дополнительные $400 млн.

- По паритету покупательной способности, как сейчас принято считать, ВВП Беларуси - под $80 млрд. Что тут за проблема? Нет такой, - сказал президент. - Поэтому не надо считать, что это катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем.