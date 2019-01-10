2019-01-10T17:16:16+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко: Год предстоит нелегкий

Президент рассказал, каким образом Беларуси компенсировать потери от налогового маневра России и как строить союзнические отношения
Алексей БЕЛОУСОВ
Поделиться:
По мнению президента, надо решить, как в дальнейшем будет развиваться Союзное государство. Фото: БелТАПо мнению президента, надо решить, как в дальнейшем будет развиваться Союзное государство. Фото: БелТА
Изменить размер текста:

- Нет необходимости говорить, что праздники закончились и надо интенсивно включаться в работу. Год предстоит нелегкий. Нет необходимости, потому что мы не отдыхали так, как наши соседи, неделю-две. Мы давно приступили к работе, поэтому настроены на нужный лад, - так президент начал совещание, где обсуждались вопросы экономического и общественно-политического развития Беларуси в 2019 году.

«Нет равноправной основы - нет союза»

Учитывая, что белорусская экономика тесно связана с российской, отношениям с ближайшим союзником было уделено особое внимание.

- Слишком много сегодня (я анализирую ситуацию в нашем обществе, да и у россиян) идет разговоров об объединении двух государств. Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе, - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, как сообщает БелТА, что речи об объединении двух государств быть не может.

- Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет - об объединении. (…) Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит.

По мнению президента, надо решить, как в дальнейшем будет развиваться Союзное государство.

- Мы должны были в свое время принять Конституционный акт, то есть Конституцию Союзного государства, и там все должно было быть прописано: и органы управления, и органы власти, и единая валюта, политика. Россия отказалась в свое время идти этим путем. Я это напомнил президенту России, он сказал: "Да, так и было". Встает вопрос: что будем делать с союзным договором? Надо садиться за стол и смотреть, что мы вместе можем сегодня согласно договору решить, на что мы можем без всякого давления пойти.

Александр Лукашенко считает, что союзнические отношения должны развиваться на равноправной основе.

- И это не потому, что Лукашенко так хочет, как это преподносится в России, а потому, что это фундаментальные принципы построения любого союза. Нет равноправной основы - нет союза.

«Все потери должны быть компенсированы в сотрудничестве с Россией»

Одна из проблем двусторонних отношений - обсуждение компенсации белорусской стороне в связи с налоговым маневром в России в нефтяной сфере.

- Никакого отторжения по вопросу компенсации не было. Не было, что Россия говорит: "Нет, мы не будем компенсировать ваше ухудшение ситуации, ваши потери". Более того, президент России предложил и в новом году продолжить переговоры по этому вопросу и выработать приемлемое решение - и один на один, и в составах рабочих групп, - сказал Александр Лукашенко.

По словам президента, никакой катастрофы в том, что вопрос компенсации не решен, нет.

- Потери от налогового маневра в Беларуси в этом году составят смешную сумму: при $70 за баррель это будет около $400 млн. Это не катастрофа. Но мы на это пойти не можем, потому что с 2015 года, когда был введен этот налоговый маневр, мы уже потеряли $3,6 млрд. До окончания этого налогового маневра, к 2025 году, мы потеряем $10,6 млрд. Мы нести потери к уровню прошлого года не можем. Поэтому все потери должны быть компенсированы по тем или иным направлениям сотрудничества с Российской Федерацией. Я это и президенту (России. - Прим. БелТА.) сказал, как бы это ни было больно и прискорбно, и повторяю это публично, и довожу до вашего сведения как поручение президента Беларуси. Вы его должны исполнить безукоризненно и с точностью. Мы ничего не можем потерять.

«Необходимо открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты»

Президент поручил правительству проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти в страну.

- Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны - с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики.

Александр Лукашенко сказал чиновникам, что не следует преувеличивать проблему.

- Хочу предупредить: о таких решениях, как перекладывание этих проблем на плечи наших людей, белорусов, даже не думайте, - предупредил он. - Население не должно почувствовать никакого дополнительного бремени.

Он обратил внимание, что нет проблемы в том, чтобы заработать дополнительные $400 млн.

- По паритету покупательной способности, как сейчас принято считать, ВВП Беларуси - под $80 млрд. Что тут за проблема? Нет такой, - сказал президент. - Поэтому не надо считать, что это катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Гомельчанин ищет девушку - она была единственной, кто помог его дедушке
За договорные матчи задержаны участники международной преступной группы
В Бресте осудили британца, который сделал шведские паспорта сомалийцам
Только сегодня: «Белавиа» предлагает слетать в Париж за 10 евро
Лукашенко предлагает закупать нефть через страны Балтии
Полоцкий сторож обокрал московский цирк
Лукашенко назвал глупыми разговоры про объединение с Россией: «Здесь никто никого не наклонит»
В Минске за взятки судят экс-главу облздрава Гродно
Россиянин вез из Польши через Беларусь марихуану и гашишное масло
В ДТП в Барановичах пострадала пассажирка автобуса
В Полоцке мальчик катался с горки и врезался головой в дерево
Николай Лукашенко выступил на сцене - президент прослезился
Пропавшую 83-летнюю пенсионерку нашли в лесу спасатели
В морозы Красный Крест в Гомеле греет и кормит бездомных
Пьяный могилевчанин не нашел дверь в автобусе и вышел через окно
Две белорусские IT-компании названы самыми инновационными в мире
Мужчина купил "золото" в игре по украденной карточке
За первую неделю года в Беларуси утонули четыре человека
В Березовке парень выпал из окна третьего этажа
Медики: "Нужно ограничить места для катания на тюбингах"
Спасатели показали фото кошки, которая уберегла хозяина от смерти
Водителям станет проще получить медсправку
Во время праздников около 900 тыс. белорусов пересекли границу
Больше 100 детей попали в больницы с травмами после катания на тюбах
Названы самые популярные и необычные имена у минчан в 2018 году
Председатель садоводческого товарищества обирал дачников
В Лельчицах женщина наказана тремя годами «домашней химии» за смертельное ДТП