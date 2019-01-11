Телевизоры, сертификаты «Евроопт» и пледы: «Комсомолка» назвала имена тех, кто получит призы за подписку

Те, кто подписался на «Комсомолку» на 1-е полугодие 2019 года, испытали свою удачу и стали участниками розыгрыша ценных подарков. Подписчики, которым улыбнулась удача, выиграли телевизоры, пледы и более 300 денежных сертификатов в «Евроопт».

Так, современные телевизоры LG достались Рудинскому В.П. из города Любань и Пименовой М.А. из города Жодино, а пледы и денежные сертификаты в «Евроопт» разъехались по всей стране.

Сейчас начался третий тур игры. 14 января мы узнаем, кому повезет на этот раз. На кону телевизор, денежный приз в размере 500 рублей, пледы и 300 сертификатов в «Евроопт» номиналом 15 рублей. Это, кстати, та сумма, которой достаточно, чтобы стать участником еще одного розыгрыша - «Удача в придачу!» в «Евроопте», где каждую неделю разыгрывают крупные денежные призы и автомобили. Вот так, подписавшись на «Комсомолку», можно стать обладателем заветных ключей от собственного автомобиля.

Что делать, если хочешь принять участие в игре, но не успел оформить подписку на все полугодие?

Те, кто не успел оформить подписку на «толстушку» на все полугодие, могут сейчас подписаться на три месяца на ежедневный выпуск + «толстушка» начиная с февраля. Подписка по индексу для постоянных подписчиков 63356 обойдется вам в 55 рублей 50 копеек за три месяца. Газета будет приходить в почтовый ящик пять раз в неделю, а значит, свежих и интересных новостей будет много. Кстати, для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей у нас есть специальный индекс 63359. При подписке на почте стоимость по нему 50 рублей 85 копеек. Эти же индексы действуют и при подписке до востребования в «Белсоюзпечати»: индекс 63356 - 36,03 рубля, 63359 - 31,29 рубля. Подписка в «Белсоюзпечати» доступна жителям Минска и области, а также жителям Брестской и Могилевской областей.

Не откажите себе в удовольствии читать свежие новости в любимой газете и благодаря ей выиграть приятные призы.

Полные списки победителей I тура ЗДЕСЬ.

Полные списки победителей II тура ЗДЕСЬ.