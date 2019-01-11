Покупать нефть не у России и поставлять через балтийские порты. Выгодно ли это?

В четверг, 10 января Александр Лукашенко собрал правительство на совещание, чтобы обсудить социально-экономическое развитие страны в 2019 году. Один из важных вопросов – альтернативные поставки нефти в Беларусь. Во-первых, в этом году заканчивается модернизация двух белорусских нефтеперерабатывающих гигантов – новополоцкого «Нафтана» и Мозырского НПЗ. Стоило нам это больше 3 млрд. долларов, и заводы нужно чем-то загружать. Во-вторых, масла в огонь подлил российский налоговый маневр. Россия будет постепенно отменять вывозную пошлину на нефть и увеличивать налог на ее добычу, и для нас российская нефть станет дороже. Из-за налогового маневра в этом году страна потеряет порядка 400 млн. долларов, а убытки за шесть лет могут потянуть на 10 млрд.! О компенсации этих потерь с Россией договориться пока не удалось.

Поэтому Александр Лукашенко предложил такой вариант: покупать нефть в других странах кроме России и поставлять ее через балтийские порты.

- Если литовцы не согласны - с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики, - цитирует президента belta.by. - Можно договориться так, что это будет наша общая нефть (с балтийскими странами. – Ред.), которую мы переработаем на модернизированном Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе.

Беларусь уже немного экспериментировала с покупкой нефти в других странах и ее доставкой через соседские порты. Например, в 2017 году мы купили танкер нефти (это около 82 тысяч тонн) в Иране, который пришел в порт Одессы. А в 2010-2012 годах нефть к нам приплывала из Венесуэлы, причем сразу в четыре разных порта – литовской Клайпеды, латышского Вентспилса, Таллинна и той же Одессы. Но все-таки поставлять «черное золото» из России нам было гораздо дешевле. А как будет теперь?

- В среднесрочной перспективе, как минимум до завершения налогового маневра, и по цене, и по логистике нам выгоднее будет все-таки покупать нефть в России, - полагает Георгий Гриц, зампредседателя Белорусской научно-промышленной ассоциации. – Идея использовать в качестве альтернативного канала поставок балтийское или черноморское направление не нова. Такие попытки уже были, варианты не только просчитывались, но и реализовывались. Но по факту показывали маржинальность существенно ниже традиционных поставок из России. Что касается поставок нефти через балтийские порты, то по затратам на логистику, если учитывать все плечо «море-суша», они более затратные, чем альтернативные поставки через Черное море и Украину. Во-первых, нефтедобывающие страны находятся на юге. Во-вторых, Балтийское море, особенно со стороны скандинавских стран, слишком мелкое и проблемное для крупных танкеров. Конечно, альтернативные варианты просчитывать нужно, но это должны быть сложные варианты. Не просто купить нефть, обработать и продать, а каким-то образом подключать поставщиков нефти как партнеров, продумывать взаимовыгодные условия реализации светлых нефтепродуктов и т.п. Словом, именно то, о чем говорил Александр Лукашенко на последнем совещании. Но пока такой вариант следует рассматривать больше как задачу для проработки, чем план действий.