МАРТ - о новых тарифах на электричество: «Это повышение обеспечивает выход на 100%-ный уровень возмещения затрат»

Недавно «Комсомолка» написала о том, что с этого года в Беларуси отменяют дифференцированные тарифы на электричество. Но в Министерстве антимонопольного регулирования уточнили: дифференцированные тарифы пока не отменили, но сделать это могут в ближайшее время. Отказаться от принципа «меньше расходуешь – меньше платишь» в правительстве решили из-за того, что субсидируемые тарифы (те, которые частично оплачивает государство) уже практически доросли до стопроцентных.

- В связи с утверждением новых тарифов и выходом в 2019 году на 100%-ный уровень возмещения затрат фактически теряется необходимость в дифференциации тарифов по объемам потребления, - комментируют в МАРТ. – В настоящее время соответствующие изменения в нормативные правовые акты подготовлены, согласованы с заинтересованными органами государственного управления и в установленном порядке внесены в Совмин.

Так что пока еще действует система с дифференцированными тарифами. Для тех, кто уложился в льготные нормы, один кВт*ч обойдется в 0,1484 руб. (для квартир с электроплитами) или в 0,1746 руб. (с газовыми плитами). Все, что сверх, посчитают по более высоким стопроцентным тарифам. Но когда систему дифференцированных тарифов отменят, именно субсидируемые тарифы станут едиными, и по ним будут рассчитывать оплату вне зависимости от того, сколько электричества вы потратили.

Возникает вопрос, по каким тарифам нам посчитают электричество за январь – еще по дифференцированным или уже по единым? Это станет ясно, когда опубликуют соответствующие документы. Если в них будет сказано, что новые правила вступают в силу задним числом, с 1 января, то январский расход электричества для всех посчитают по единым тарифам.