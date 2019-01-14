В Витебской области мужчина погиб, катаясь на снегоходе, его товарищ в больнице

Трагедия случилась 13 января. На поле недалеко от деревни Застаринье Бешенковичского района двое мужчин катались на снегоходе. В какой-то момент снегоход оказался в мелиоративном канале.

- Предположительно, мужчина, который управлял снегоходом, резко ударился о руль, что стало причиной его гибели, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова. - Пассажир снегохода получил травмы, он госпитализирован в хирургическое отделение Бешенковичской районной больницы.

Погибшему мужчине было 42 года, он был владельцем снегохода. Оба - и владелец снегохода, и его товарищ - приехали в Бешенковичский район на выходные из Витебска.

За последние три года в Витебской области, катаясь на снегоходах, погибли четверо. Все трагедии произошли при идентичных обстоятельствах - снегоходы попадали в мелиоративные каналы.

Так, 8 марта 2018 года два человека погибли в Миорском районе. Парни отмечали с компанией праздник в деревне Блажки. Они решили покататься на снегоходе и пропали. Тела молодых людей и разбитый снегоход нашли в мелиоративном канале возле агрогородка Черессы. Молодые люди съехали на снегоходе в мелиоративный канал и врезались в противоположный откос. Оба скончались на месте происшествия.

В январе 2016 года в Городокском районе около деревни Озерки погиб 38-летний врач-хирург. Снегоход, которым он управлял, на большой скорости влетел в мелиоративный канал, мужчина умер на месте.