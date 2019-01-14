«Надеемся, у нас вырастут звезды балета!» Гедиминас Таранда открыл в полесской провинции балетный класс

- Наша семья теперь живет балетом. Мы уже готовимся к тому, что в нашей семье растут именитые балерины! - улыбается мама двух девочек 7 и 9 лет - обе с сентября ходят в новый балетный кружок в средней школе №2 в Давид-Городке.

Родители радуются приезду именитого артиста больше, чем дети. Улыбаются, приветствуют аплодисментами звезду балета и снимают каждый его шаг на видео - будет, чем потом похвастаться. И очень гордятся тем, что Гедиминас Таранда выбрал для создания балетного класса провинциальный городок в полесской глубинке.

Ленточку с торжественного открытия балетного класса Гедиминас обещал сохранить на память.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Хотя сам балетный класс не представляет собой ничего сверхъестественного: просторный светлый зал с паркетом, зеркалами и станками вдоль стен. В нем бесплатно занимаются две группы маленьких танцоров в возрасте от 6 до 10 лет со всего города. Дети уже показали свои способности на концерте в местном ДК - в зале яблоку негде было упасть.

- Может, в будущем к нам захотят ездить на занятия дети со всей Столинщины, даже со всей Брестской области! - воодушевлены родители.

Хореографом взяли молодую, красивую и хрупкую танцовщицу Анну Чмуневич, преподавателя танцевального кружка в Столинском доме культуры. Сам Таранда на месяц приглашал ее на стажировку по классическому балету в Москву и даже выписал сертификат об окончании курса.

Хореограф обучалась классическому балету в Москве.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Карапузы, ближе ко мне подходим! Родители, чего стоите, идите сюда! Будем вместе перерезать ленточку! - Гедиминас Таранда, едва появившись, заполняет собой небольшое пространство балетного класса.

Сразу видно - артист: держит осанку, ведет себя очень раскованно и в один момент находит, в какую камеру улыбаться и какой стороной повернуться для более удачной фотографии. Его короткий мастер-класс для детей тоже был не совсем похож на тренировку.

На занятия по классическому балету ходят дети со всего города.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Правую ножку на станок, левую ручку вверх - и машем! Так, отлично! Фотографы, этот ракурс лучше или тот?.. Теперь наверх подняли ручку… третья позиция. Смотрим на камеру! - командовал балетмейстер.

Дети старались показать сразу все свои умения. Демонстрировали растяжку, разные позиции рук и правильный наклон головы.

Лучшие танцоры поедут в Москву на большой балет!Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Смотрите, какой у нее подъем хороший, как ножка гнется - умничка! - оценил способности маленькой подопечной Гедиминас Таранда.

А потом маленькие балерины и вовсе осмелели - повисли у своего патрона на шее. Он даже раскраснелся и закатал рукава рубашки: малышня не дала расслабиться 57-летнему танцору!

«Пусть бы дети выросли до масштабов Майи Михайловны Плесецкой!»Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Надеемся, в этом классе вырастут танцоры масштабов Гедиминаса Таранды, - сказал во время открытия хореографического зала директор школы.

- Что я - масштаба Майи Михайловны Плесецкой! - тут же отозвался на комплимент артист.

Дети не слезали с шеи балетмейстера.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

ЛЕТОМ ДЕТЕЙ ЗАДЕЙСТВУЮТ В БОЛЬШОМ БАЛЕТЕ

- Моя задача - чтобы здесь появился профессиональный балетный класс при Имперском русском балете. И чтобы в этом регионе в будущем появилось свое хореографическое училище, которое будет выпускать танцоров не только в Беларусь, но и в Россию, и во все страны мира. Это все начинается с таких кружков, - рассказывает «Комсомолке» Гедиминас Таранда. - Я к детям буду приезжать сюда, и они будут ко мне ездить в Москву. А летом они будут уже выступать с моим балетом.

Балетмейстер планирует задействовать юных балерин из Давид-Городка в своих постановках - «Щелкунчик» и «Спящая красавица». На занятиях дети не только разучивают основы балета, но и готовятся выйти на большую сцену.

Таранда обещал приезжать в Давид-Городок лично или присылать участников своей труппы, чтобы давать детям уроки.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- А лучшие танцоры поедут в балетный лагерь в Болгарии, который я организовываю. Туда приезжают студии из Москвы, из ЮАР и теперь приедут из Беларуси. Это настоящий интенсив! В 6.30 подъем, в 7 пробежка, в 8 - джаз, в 9 - завтрак, потом плавание два часа, затем два часа балета, подготовка к концерту… И после двух недель они выступают на профессиональной сцене со своими номерами.

- Это очень тяжело! Вы детям уже объяснили, что балет - не просто танцульки?

- Да, это не отдых, но это очень профессиональный балетный лагерь. Конечно, я объяснял, что балет - это серьезные физические нагрузки, но пока они маленькие, они этого не понимают.

Гедиминас Таранда приехал в Давид-Городок посреди гастролей в Испании. Труппа осталась там, с балетмейстером поддерживает связь только по телефону, а он ради открытия балетного класса примчался в Беларусь.

Гедиминас Таранда нацелен на долгосрочное сотрудничество с Давид-Городком.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Как вас здесь принимают?

- Вообще фантастика! - не сдерживает эмоций артист.

Перед встречей с подопечными из балетного класса Гедиминас Таранда побывал в Столинском райисполкоме… и на местном спиртзаводе. Там ему подарили коньяк «Гедимин». А после официальных мероприятий балетмейстер со своей делегацией отправился отмечать «Коники». Обрядом он заинтересовался после того, как побывал на праздновании Купалья - очень впечатлили его полесские традиции.

ПОЧЕМУ ДАВИД-ГОРОДОК?

Мэтра балета на свою малую родину привез Александр Даркович - уроженец Давид-Городка, офицер-морпех, который получил звание героя Российской Федерации за бои в Грозном в 95-м. Его мама работала в давид-городоцкой школе №2 учительницей географии и истории, а папа был пожарным инспектором. Школу Даркович окончил в Бресте, всю жизнь служил и живет в России, там у него бизнес, но нежные чувства он питает к полесской глубинке.

По инициативе Александра Дарковича власти Давид-Городка подписали соглашение с побратимом-поселением Марушкинское административного округа Москвы. Вылилось это в создание на Полесье филиала Центра искусств Гедиминаса Таранды и балетного класса.

Гедиминаса Таранду заинтересовали полесские традиции - он даже принял участие в обряде «Коники»Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Гедиминас Таранда - большой друг Александра Дарковича. Он и притянул его сюда. Показал, насколько богат традициями наш город. Гедиминас остался под впечатлением и решил приехать на праздник «Коники» - это уникальный ночной фестиваль, которого нет больше нигде в Беларуси и России, - говорит директор СШ №2 Сергей Трухоновец. - Спонсоры и инвесторы балетного класса - Гедиминас Таранда и Александр Даркович. Паркет, зеркала, станки - все мы сделали за счет этих людей. Надеемся, что у нас вырастут звезды балета. Давид-Городок славен не только своими ремеслами. Отсюда родом писатели Леонид Дранько-Майсюк, Георгий Марчук, известные работники медицины. Пусть бы были и балерины!

Ради «Коников» в Давид-Городке Таранда прервал гастроли в Испании!Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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