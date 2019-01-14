«Пострадавшая проигнорировала знак и ограждение». Рабочие, чистившие крышу от снега, случайно сбросили кирпич на девушку

Минчанка Варвара Козлова утром 10 января шла на работу по улице Ленинградской, что в районе вокзала. С крыши дома №5 в это время счищали снег.

- Да, резонно было бы обойти по другой стороне, я это сейчас понимаю. Но поскольку вдоль тротуара, куда счищают снег, ограждения не было, я приняла решение идти по краю проезжей части. Если рабочий как-то и предупреждал о том, что ходить здесь небезопасно, то точно неочевидно - впереди меня шла женщина, которая не остановилась, пошла дальше. И тут я чувствую резкую боль в ноге, смотрю на асфальт - лежит кирпич. Вместе со снегом на землю скинули кирпич, который приземлился ровно мне на ногу.

В тот момент девушка была в беспроводных наушниках.

- Они не блокируют звук, как затычки, я всегда могу услышать звонок. Я тогда ни с кем не разговаривала и музыку не слушала. Когда почувствовала боль, сразу повернулась к мужчине, который должен был контролировать рабочий процесс, и обратилась к нему. Он развел руками, но все же вызвал медиков.

Милиция проводит проверку. Фото: Варвара Козлова

В травмпункте, куда девушку отвезла «скорая», выяснилось, что у Варвары гематома и сломан палец.

- Меня больше пугает, что мне кирпич упал на ногу, а завтра там же кого-нибудь стукнет по голове. И еще я думаю, что территорию, куда скидывают снег, должны ограничивать по периметру, чтобы людям было очевидно, что сюда нельзя. Я звонила в ЖЭС, там мне ответили, что в этом месте были все ограждения и никто кирпичи не скидывал, обещали перезвонить, но пока молчат.

Утром 14 января девушка съездила на медицинскую экспертизу, ее результаты будут известны позже. Варвара написала заявление в милицию, там проводят проверку.

Ситуацию прокомментировали в ЖКХ Октябрьского района. Заместитель директора по эксплуатации жилфонда Елена Поворотная подтвердила, что 10 января крышу этого дома действительно чистили от снега и наледи.

- Работы проводила подрядная организация с соблюдением требований безопасности. На проезжей части был установлен знак, до которого натянута сигнальная ограждающая лента, ограничивающая движение пешеходов в зоне производства работ. Движение пешеходов было организовано по противоположной стороне.

По словам Елены Поворотной, вдоль тротуара тоже была натянута сигнальная лента. Работы с земли контролировал прораб, который говорил пешеходам, что нужно перейти на противоположную безопасную сторону улицы.

- Пострадавшая, игнорируя установленный знак и ограждение, шла по проезжей части в непосредственной близости от зоны производства работ. На устные предупреждения производителя работ подрядной организации она не реагировала, так как была в наушниках. При очистке кровли произошло падение незначительного обледенелого фрагмента кирпичной кладки вентиляционной шахты на тротуар в огражденную зону, который при падении отскочил и попал на ногу пострадавшей. Производитель работ незамедлительно отреагировал на происшествие и вызвал скорую помощь.