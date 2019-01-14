2019-01-14T17:36:27+03:00
Минск
КП Беларусь

Где купаться на Крещение 2019 в Минске: правила омовения и адреса купелей

Верующие отмечают Крещение Господне в ночь с 18 на 19 января 2019 года
Полина ПАСТЕРНАК
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Модель plus-size Евгения Тюленева окунулась в прорубь в 2018 году.Модель plus-size Евгения Тюленева окунулась в прорубь в 2018 году.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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19 января – день православного праздника Крещения Господня. В летописях рассказывается, что именно в этот день Иисус прошел обряд крещения в Иордане недалеко от города Вифавар. Иоанн Креститель освятил воду – и Христа. Поэтому вода считается символом этого дня, и многие люди верят в то, что, окунувшись три раза, избавляешься от грехов.

В 2019 году на Крещение в Минске можно будет окунуться в восьми специально оборудованных местах. Будут организованы купальни для верующих, которые освятят священники. Правда, в Бресте в этом году этого не случится:

- С одной стороны, существуют примеры многих оборудованных для купания прорубей, которые даже освящаются священнослужителями. С другой - существует в церковной среде достаточно веское мнение о том, что крещенские купания не имеют прямого отношения к церковным обычаям празднования Крещения Господня, а являются, скорее, частью народных традиций, - так объяснил позицию церкви председатель миссионерского отдела Брестской епархии Белорусской православной церкви Павел Юрченя.

Где можно окунуться в Минске на Крещение?

1. Станция на водохранилище Вяча

2. Станция на водохранилище Дрозды

3. Станция на водохранилище Криница

4. Станция на водохранилище Птичь

5. Станция на Цнянском водохранилище

6. Две станции на Минском море

7. Станция на Комсомольском озере

Время работы

Работать купели будут с 18.00 до 23.00 18 января и утра до полуночи 19 января.

Советы МЧС

1. Больным не окунаться

Заболевшие должны повременить с окунанием в прорубь как минимум до следующего года: все, что хронически болит или воспаляется, при таком холоде лишь обострится. Незакаленные дети, люди с гипертонией, диабетом, туберкулезом и даже беременные – особая группа риска. Купание здоровых детей – только под присмотром родителей или взрослых.

2. Перед окунанием поешьте

Пища – это энергия, а она вам очень даже понадобится.

3. Тепло оденьтесь

Подготовьте теплую и удобную одежду – такую, которую можно быстро расстегнуть и застегнуть. Обязательно нужна шапка.

Подумайте, в чем вы будете окунаться в прорубь. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Подумайте, в чем вы будете окунаться в прорубь.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

4. Возьмите резиновый коврик

Чтобы не сделать при переодевании тройной аксель и не сломать себе копчик.

5. Не опускайтесь под воду с головой

Сосуды головного мозга вряд ли готовы к шоку от холода. Вместе с тем не бойтесь и сразу заходите в воду на нужную глубину, но лучше не плавайте, ведь из-за холода и так появляется учащенное сердцебиение.

6. Считайте время

В проруби нежелательно находиться более 1 минуты.

7. Сразу вытирайтесь

Согревайтесь, растирайте себя полотенцем, переоденьтесь во все сухое, выпейте чего погорячее. Не алкоголь: употребление спиртного после проруби не лучшая помощь вашему организму. Оно дает временное ощущение тепла из-за расширения сосудов, но больно бьет по сердцу.

Крещение в Минске-2018.ВИДЕО: Никита НЕДОВЕРКОВ.

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