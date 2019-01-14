Экс-главврач минской поликлиники взятки «воспринимал как благодарность за сотрудничество»

В Минском городском суде продолжается судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего замминистра Игоря Лосицкого и экс-главного врача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска Владимира Кравченка.

Напомним, Лосицкому предъявили обвинение по ч. 3 ст. 430 УК РБ «Получение взятки», а Кравченку - по ч. 2 ст. 424 УК РБ «Злоупотребление властью или служебными полномочиями» и ч. 2, ч. 3 ст. 430 УК «Получение взятки».

В понедельник, 14 января, прокурор Юрий Шерснев зачитал явки с повинной обвиняемых, а также их показания во время следствия.

Обвиняемые писали явки с повинной на имя председателя КГБ Валерия Вакульчика. Во время допроса Кравченок признался, что взятки он «воспринимал как благодарность за сотрудничество».

В суде также прозвучало, что Кравченок - депутат Минского городского совета депутатов 28-го созыва. Такая информация есть и на сайте Мингорисполкома. Как узнала «Комсомолка», депутатских полномочий с него не снимали.

Вместе с бывшим главным врачом стоматологической поликлиники судят и бывшего замминистра здравоохраненияФото: Павел МАРТИНЧИК

У другого обвиняемого, Игоря Лосицкого, судья уточнил, как принимаемые им лекарства во время болезни влияли на его способности.

- Узнав о своем тяжелом заболевании и вынужденном приеме достаточно серьезных препаратов, я просил у руководства освободить меня от занимаемой должности. Потому что я представлял: либо мне пришлось бы идти на длительные больничные листы, чего тогда допустить было нельзя, либо продолжать деятельность, естественно, принимая данные препараты. На психическое состояние, естественно, они влияния не оказывали. (…) Я продолжал водить авто. Нарушения координации не было, однако вопросы, связанные с долговременной памятью, могли быть.

Напомним, в конце прошлой недели Лосицкий рассказал в суде, что тяжело заболел и потратил на свое лечение впечатляющую сумму - порядка 14 тысяч долларов. Многих тогда поразило, что обвиняемый при такой-то должности - замминистра здравоохранения - лечился платно.

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