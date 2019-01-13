Заморозить яйцеклетки «на потом»: Все ли женщины могут это сделать?

То, что вчера казалось научной фантастикой, сегодня воспринимается как пусть и передовой, но уже привычный научный метод. Криоконсервация - технология, позволяющая заморозить как женские и мужские половые клетки, так и эмбрионы, - успешно развивается уже не одно десятилетие. А в 2010 году в Беларуси родился первый ребенок после размораживания женской половой клетки. Так можно ли по собственному желанию заморозить яйцеклетки, отложив материнство «на потом», или для этого надо иметь определенные показания? О криоконсервации в Беларуси мы беседовали с врачом высшей категории, членом американского, европейского, российского общества репродуктологов, европейского общества генетики, международного общества по предымплантационной диагностике, директором минского «Центра репродуктивной медицины» Светланой Жуковской

.- Светлана Викторовна, что же такое криоконсервация клеток?

- Это процесс замораживания, в ходе которого клетка сохраняет свою жизнеспособность и может быть потом разморожена и использована для процедуры экстракорпорального оплодотворения - ЭКО. Методика существует давно, но на первых этапах ее развития применялась медленная заморозка клеток - это ухудшало их качество и вызывало гибель из-за образования в цитоплазме клетки кристаллов льда. В 1999 году впервые успешно применили усовершенствованный метод заморозки - витрификацию, когда клетка подвергается кратковременному воздействию криоконсервирующих агентов. Это позволяет более бережно заморозить клетку и избежать формирования кристаллов льда. Однако витрификация технически сложнее и требует безупречной квалификации эмбриолога.

Если говорить о заморозке яйцеклеток, то ей чаще всего подвергаются зрелые клетки, поскольку в случае криоконсервации незрелых клеток с их последующим «дозреванием» в условиях инкубатора шанс получения качественных эмбрионов значительно снижается. Для получения зрелых яйцеклеток необходимо провести процедуру гормональной стимуляции: женщине на 10 - 14 дней назначаются инъекции препаратов, которые обеспечивают рост и созревание нескольких яйцеклеток одновременно. Затем проводится пункция фолликулов: специальной иглой содержимое фолликулов извлекают из яичников и из фолликулярной жидкости получают яйцеклетки, которые потом замораживают и хранят в жидком азоте.

Подчеркну, что после процедуры замораживания и размораживания яйцеклетки могут быть использованы только в процедуре ЭКО при наличии у пациентки диагноза «бесплодие».

- И эта методика действительно может помочь в сохранении фертильности? Будут ли замороженные яйцеклетки гарантией того, что женщина сможет забеременеть, как только этого захочет?

- В случае медицинских показаний криоконсервация ооцитов (яйцеклеток. - Ред.) зачастую является единственным способом сохранить шанс рождения генетически родного ребенка для многих женщин с тяжелыми заболеваниями. Однако 100%-ной гарантией наступления долгожданной беременности эта процедура быть не может.

СТРАХОВКА ДЛЯ ФЕРТИЛЬНОСТИ ИЛИ МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД?

- Вы сказали - «в случае медицинских показаний». Получается, заморозить яйцеклетки по собственному желанию невозможно?

- Такое отложенное по собственному желанию материнство в медицине называют социальной, или элективной, криоконсервацией яйцеклеток: клетки подвергаются замораживанию и хранятся до момента, когда женщина захочет осуществить свою репродуктивную функцию, при этом отсутствуют медицинские показания к проведению процедуры - есть только желание женщины. Очевидно, что самая частая причина, по которой женщины интересуются этой процедурой, - желание отложить планирование семьи из-за иных приоритетов, той же карьеры, либо из-за отсутствия партнера или супруга.

Но в настоящее время в большинстве развитых европейских стран - Бельгии, Дании, Норвегии, Великобритании, многих других - вообще отсутствует перечень социальных показаний для криоконсервации ооцитов. Более того, социальная криоконсервация юридически запрещена в Австрии, Франции и на Мальте.

Наиболее влиятельные мировые медицинские сообщества - такие как ASRM (Американское общество репродуктивной медицины) и ESHRE (Европейское общество репродукции человека и эмбриологии) - заявляют, что данная методика вообще не рекомендована к применению без медицинских показаний, так как ее эффективность и безопасность не может быть гарантирована. А социологи и юристы отмечают, что социальная криоконсервация связана с целым рядом этических, социокультурных и юридических проблем…

- А в Беларуси применяется социальная криоконсервация?

- В нашей стране проведение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) основано на соблюдении Закона «О вспомогательных репродуктивных технологиях» от 2012 года. И в нем четко обозначено, что ВРТ применяются только при наличии бесплодия. Более того, применение гормональных препаратов для стимуляции роста и созревания яйцеклеток при отсутствии медицинских показаний также является абсолютно необоснованным в случае социальной криоконсервации.

Увы, порой реклама обещает, что криоконсервация якобы является страховкой, обеспечивающей сохранение фертильности на неопределенно долгий срок. Однако это далеко не так! Такие обещания - необоснованный маркетинговый ход для привлечения женщин к выполнению процедуры без медицинских показаний.

По данным ASRM (Американское общество репродуктивной медицины), вероятность наступления беременности при использовании криоконсервированных ооцитов в программах ЭКО составляет всего 4,5% - 12% из расчета на одну яйцеклетку. Соответственно, вероятность рождения живого доношенного ребенка также не превышает 12%, при этом речь идет о женщинах, возраст которых не достигает 38 лет. В более зрелом возрасте шансы на наступление беременности и ее благополучное вынашивание значительно снижаются: выше риск развития сахарного диабета, артериальной гипертензии, преэклампсии, преждевременных родов и других осложнений.

Так что, на мой взгляд, криоконсервация яйцеклеток без наличия медицинских показаний может внушить женщине ложную уверенность в том, что отложенное материнство гарантирует ей наступление беременности спустя годы. И очень важно, чтобы женщина получила полную и честную информацию о возможных рисках, связанных с процедурой криоконсервации, и о том, что это отнюдь не является гарантией сохранения фертильности. Тем не менее, любая женщина должна иметь право на криоконсервацию и хранение своих клеток вне зависимости от наличия бесплодия. Эта поправка предложена и одобрена рабочей группой для внесения изменений в Закон «О вспомогательных репродуктивных технологиях», который сейчас готовится ко второму чтению. В этой поправке регламентировано последующее использование женщиной своих криоконсервированных клеток в программах ВРТ только при наличии диагноза «бесплодие».

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КРИОКОНСЕРВАЦИЯ ДАЕТ ШАНС МНОГИМ ЖЕНЩИНАМ

- О каких рисках при криоконсервации вы говорите?

- Криоконсервация ооцитов - сложная и высокотехнологичная процедура, требующая высокой квалификации врачей. Гормональная стимуляция, особенно при ее нерациональном применении, может привести к такому серьезному осложнению, как синдром гиперстимуляции яичников, что нередко требует госпитализации в отделение интенсивной терапии и реанимации. Также может произойти разрыв яичников с кровотечением, перекрут яичников. Анестезиологическое обеспечение и хирургическое вмешательство также связаны с определенными осложнениями. И если эти процедуры не имеют медицинских обоснований, они подвергают здоровье женщины неоправданным рискам.

- А в каких ситуациях и кому действительно может помочь криоконсервация яйцеклеток?

- Самой важной областью применения криоконсервации ооцитов является такое направление медицины, как онкофертильность - сохранение возможности осуществить репродуктивную функцию для пациентов с онкологическими заболеваниями. Ведь и злокачественное заболевание, и его лечение - в частности, химиотерапия и лучевая терапия - могут оказать негативное влияние на репродуктивную функцию и привести к бесплодию. Именно в таких случаях получение и криоконсервация зрелых яйцеклеток позволит сохранить женщине шанс впоследствии, при успешном лечении основного заболевания, забеременеть с использованием собственной яйцеклетки при проведении процедуры ЭКО.

Сейчас в Беларуси, согласно Постановлению Министерства здравоохранения №54 от 2012 г., неизлеченные злокачественные новообразования являются противопоказанием к проведению ЭКО. Однако перечень показаний и противопоказаний может быть пересмотрен с внесением в него изменений, в том числе затрагивающих и возможность проведения ВРТ женщинам с онкологическими заболеваниями.

Кроме того, к медицинским показаниям для криоконсервации яйцеклеток могут относиться также любые серьезные заболевания, которые негативно сказываются на репродуктивном потенциале: аутоиммунные заболевания, тяжелый эндометриоз с образованием кист яичников большого размера, генетическая предрасположенность к преждевременному истощению резерва яичников и др. И в этом случае криоконсервация яйцеклеток - реальный шанс на рождение в будущем здорового малыша для очень многих женщин.

- Если женщина хранила свой материал с целью «отложить материнство», а потом сама родила, что можно делать с замороженными клетками? Можно ли их предложить в банк в качестве донорских?

- Это является прямым нарушением Закона Республики Беларусь «О вспомогательных репродуктивных технологиях». К донорам половых клеток изначально предъявляются намного более жесткие требования касательно их здоровья и глубины обследования - например, обязателен шестимесячный «карантин» для клеток, в течение которых донор должен сдавать анализы на сифилис, ВИЧ и гепатит B и С, чтобы исключить передачу этих инфекций. А женщина, которая криоконсервирует яйцеклетки для хранения и личного использования, сдает эти анализы лишь однократно перед процедурой - это не является гарантией отсутствия у нее заболеваний. Кроме того, донор должен предоставлять справки об отсутствии судимости и об отсутствии психических заболеваний, в том числе алкоголизма и наркомании. Так что криоконсервированные клетки могут быть использованы только самой женщиной при наличии бесплодия.