2019-01-11T16:52:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Экс-главврач стоматологической поликлиники в суде: «Не устоял перед соблазном»

В Минске судят фигурантов громкого дела Игоря Лосицкого и Владимира Кравченка
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Оба обвиняемых признают свою вину.Оба обвиняемых признают свою вину.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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11 января в Минском городском суде началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего замминистра Лосицкого и экс-главного врача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Кравченка.

Напомним, Лосицкому предъявили обвинение по ч. 3 ст. 430 УК РБ («Получение взятки повторно либо в крупном размере»), а Кравченку - по ч. 2 ст. 424 УК РБ («Злоупотребление властью или служебными полномочиями»).

В Минском городском суде началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего замминистра Лосицкого Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минском городском суде началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего замминистра ЛосицкогоФото: Павел МАРТИНЧИК

Сегодня прокурор Юрий Шерснев зачитал обвинение Лосицкому и Кравченку. По словам гособвинителя, Кравченок совершил ряд преступлений. Так, например, в декабре 2013 года он получил взятку в сумме 10 тысяч долларов от Владимира Ладутько, директора компании «Геол-М». Именно эта фирма выиграла тендер на поставку компьютерного томографа.

Еще одну крупную сумму - 15 тысяч евро - он получил от Ладутько в 2017 году. Мужчина брал взятки и на меньшие суммы - 600, 300 рублей...

По словам прокурора, Лосицкий неоднократно брал взятки. Так, в 2016 году он принял взятку в размере 10 тысяч долларов. Затем - 10 тысяч евро. От Кравченка он получил 2 тысячи долларов.

Прокурор Юрий Шерснев зачитал обвинение Лосицкому и Кравченку. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прокурор Юрий Шерснев зачитал обвинение Лосицкому и Кравченку.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Оба обвиняемых признают свою вину.

В суде Владимир Кравченок много говорил о престижности 12-й стоматологической поликлиники, которую он возглавлял:

- В мои обязанности входило общее руководство поликлиникой, ее преспективное развитие, право заключать договоры, контракты... Моей целью было создание лучшей стоматологической поликлиники в Беларуси. Чтобы уровень лечения наших граждан был не ниже, а выше, чем в коммерческих структурах соответственно мировым стандартам. Для этого в 2008-2010 годах в поликлинике была проведена реконструкция. Нами постоянно выполнялся план по платным медуслугам, за счет чего стало возможно приобретение современного диагностического лечебного оборудования за внебюджетные средства, в том числе компьютерного томографа. Учитывая высокое качество оказанных медуслуг, высокую квалификацию медперсонала, к нам обращались не только граждане Беларуси, но и РФ, США, Германии, Турции, Литвы.

По словам обвиняемого,наличие собственных средств позволяло повышать зарплату сотрудникам. А каждый сотрудник в течение пяти лет получал медстраховку.

В суде Владимир Кравченок много говорил о престижности 12-ой стоматологической поликлиники, которую он возглавлял Фото: Павел МАРТИНЧИК

В суде Владимир Кравченок много говорил о престижности 12-ой стоматологической поликлиники, которую он возглавлялФото: Павел МАРТИНЧИК

Кравченок рассказал, что в 2011 году встал вопрос о приобретении компьютерного томографа:

- Мы хотели приобрести качественное оборудование. В 2012 году у меня состоялся разговор с Ладутько, я ему сообщил, что хочу купить оборудование. Он сказал, что отблагодарит. После поставки Ладутько позвонил мне и передал деньги... Высокий суд, я подтверждаю, что у директора (Ладутько) я получил 10 тысяч за поставку томографа.

Обвиняемый признал и иные факты получения взяток, в том числе от других руководителей компаний:

- Это их инициатива. Я не смог устоять перед соблазном. (...) Весь доход, полученный преступным путем, я возместил в полном объеме.

Кравченок также рассказал в суде, что его младшая дочь учится на платном в Белорусском государственном медицинском университете. Кроме того, у него престарелые родители. Отцу, инвалиду, в этом году 85 лет, а матери - 83 года. Родители требуют ухода.

- Высокий суд, я вину признаю полностью и искренне и глубоко раскаиваюсь, - сказал Кравченок.

Защитник бывшего замминистра Лосицкого спросила у Кравченка про деньги, которые он передал ее подзащитному.

- Инициатива передать деньги была моя. Он не выдвигал требований. Я просто обратился к нему за помощью.

Суд продолжается.

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