«Проводится эстетизация». Со станций метро с мраморной облицовкой стен убирают рекламу

Со стен сразу нескольких станций метро исчезли большие рекламные плакаты и растяжки. Речь об этом велась с прошлого года, и вот, наконец, станции начали очищать от коммерции. В первую очередь стены пустыми сделали на станциях «Площадь Якуба Коласа», «Партизанская», «Академия наук», «Институт культуры»… Это только начало, дальше - больше.

- По решению Мингорисполкома, проводится эстетизация и упорядочение размещения рекламы на станциях метрополитена. Убирать ее будут на всех станциях, где есть мраморная и каменная облицовка стен, чтобы не нарушался архитектурный ансамбль, - рассказали нам в рекламно-информационном отделе метрополитена.

Получается, с рекламными плакатами останутся последние открытые станции метро, например, «Грушевка», «Михалово», «Петровщина», «Малиновка».

Снимать рекламу будут только со стен над путями. Размещаться теперь она будет на плазменных экранах (они висят на станциях под потолком) и лайтбоксах (светящиеся объемные конструкции), в вагонах и переходах реклама также останется.

- Снимать рекламные плакаты будут по мере окончания срока действующих договоров. Самый поздний из них заключен до 31 декабря 2020 года на станции «Пушкинская», - говорят в рекламно-информационном отделе метро.