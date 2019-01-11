За убийство таксиста 35-летней давности гомельчанин получил 15 лет

В Гомеле вынесли приговор за убийство, которое произошло почти 35 лет назад. Это случилось в ночь на 27 февраля 1984 года на улице Ильича областного центра. Двое мужчин обратились к водителю таксомоторного парка с просьбой их подвезти. В пути пассажиры напали на шофера: сдавили шею, стали избивать, колоть шилом.

Преступники забрали из салона «Волги» выручку, портмоне, наручные часы, ключ от квартиры, права и другие вещи водителя. А самого таксиста бросили умирать, затащив его, полуголого, на лед ближайшего озера. Убитому Михаилу было всего 23 года.

Раскрыть это преступление по горячим следам не удалось, но оперативники тогда зафиксировали и сохранили следы ладоней преступника. Спустя годы поступила информация о совпадении этих следов с отпечатками ладоней мужчины, недавно арестованного за грабеж. Расследование дела прошлых лет возобновили, и, проанализировав доказательства, следствие пришло к выводу о причастности мужчины к преступлению.

Преступники забрали из салона «Волги» выручку, портмоне, наручные часы, ключ от квартиры, права и другие вещи водителя. Фото: СК

Игорю тогда был 21 год. С тех пор у него уже 12 судимостей, в том числе за кражи и хулиганства. В общей сложности за решеткой мужчина провел 23 года. Сейчас ему 55 лет. Видно, что потрепанный тюрьмами зэк не удивлен новым судом, особенно не волнуется, но старается защищаться.

Несмотря на веские доказательства - отпечаток ладони и совпадение ДНК, уголовник категорически отрицает свою причастность к убийству. Говорит, что под угрозами давал признательные показания. Но суд ему не поверил. Вердикт: лишение свободы на 15 лет в колонии строгого режима.

В суде были родственники убитого Михаила. Они уже давно живут в США и, узнав о том, что предполагаемого убийцу нашли, прилетели в Гомель. Родные погибшего рассказали, что Михаил с юности мечтал быть таксистом и устроился в таксомоторный парк сразу после армии. Но проработать успел всего несколько месяцев. Сейчас следствие ищет второго участника жестокого убийства.