Репетитор по английскому языку: «Для того чтобы сдать ЦТ на хороший балл, одной грамматики недостаточно»

Начался второй этап репетиционного тестирования. О том, почему обязательно нужно сходить на него, возможна ли часть С по английскому языку на ЦТ-2019 и почему важно уделять время развитию навыков устной речи, рассказала Елена Красовская, преподаватель учебного центра «100ЦТ».

«Для начала абитуриент должен самостоятельно и честно написать тест»

- Некоторые родители и абитуриенты не понимают, зачем ходить на РТ (репетиционное тестирование. - Ред.). Я считаю, репетиция ЦТ - важный момент, потому что только так абитуриент сможет прочувствовать атмосферу вступительных испытаний и собраться с мыслями. Если же вы целенаправленно занимаетесь с сентября, а уровень владения английским языком ниже среднего, то первый этап РТ, который проходит в октябре - декабре, можно пропустить. В этом случае нужно просто взять любой вариант из сборника ЦТ и прорешать. Объективно оценить свой результат и без промедления двигаться вперед, - рассказывает Елена Викторовна. - Но вот на второй и третий этапы сходить обязательно!

Результаты РТ не стоит воспринимать как стопроцентный показатель уровня подготовки.

Преподаватель отмечает, что результаты РТ не стоит воспринимать как стопроцентный показатель уровня подготовки:

- РТ построено по такому же образцу и по тем же по спецификациям, что и ЦТ. Со всеми нововведениями, если такие предполагаются. Так, например, в 2018 году в части B произошли некоторые реформы. Задания B1-B4 заметно упростили. Раньше абитуриенту нужно было не только образовать однокоренное слово, но и определить его место в тексте. Теперь же - только образовать верную форму. Насколько мне известно, в 2019 году структура теста и уровень его сложности останутся прежними.

Часть С в тесте, считает Елена Викторовна, пока невозможна:

- Как правило, она предполагает написание эссе на определенную тему. Чтобы успешно справиться с поставленной задачей, нужно обладать не только лексическими и грамматическими навыками, но и умением четко и грамотно выразить свою мысль на иностранном языке. К сожалению, тут возникают большие трудности. В школе мало времени уделяется развитию навыков письменной речи, - рассказывает преподаватель. - Следует признать, что в ходе подготовки к ЦТ мы занимаемся грамматикой, уделяем внимание умению применять правила на практике, стараемся сформировать богатый словарный запас, но совсем не говорим на английском. Поэтому в вузе некоторым первокурсникам будет довольно тяжело. Им придется осваивать учебную программу, которая направлена на формирование иноязычной коммуникативной компетенции в профессиональной сфере, - говорит Елена Викторовна. - Я считаю, можно было бы ввести дополнительный устный экзамен по языку для тех, чья будущая профессия неразрывно связана с языком.

«Без знания слов и выражений справиться с тестом почти нереально»

- Я преподаю больше 20 лет и пока не заметила никакой взаимосвязи между определенным годом тестирования и высокими или низкими результатами моих учеников. Напрямую успех на ЦТ зависит от качества подготовки абитуриента и его трудолюбия. Я замечаю из года в год только одну закономерность: кто много и систематически работает, тот получает высокие баллы, - рассказывает Елена Викторовна.

Часть С в тесте, считает Елена Викторовна, пока невозможна.

Для того чтобы сдать ЦТ успешно, необходимо помнить о том, что тест по английскому языку предполагает высокий уровень владения лексическим и грамматическим материалом.

- Грамматика в английском языке достаточно объемная, и много мелких нюансов встречаются в тестах из года в год. От этого не убежишь. Проходить нужно все темы, не выбирать по принципу «этого давно не попадалось». Распределите грамотно объем каждой темы и будьте готовы ко всему.

Однако преподаватель отмечает, что 70 процентов успеха на тестировании зависит от словарного запаса абитуриента:

- Без знания слов и выражений справиться с тестом почти нереально. Мы с учениками на занятиях в «100ЦТ» записываем в словарь каждое незнакомое слово, все возможные производные. И заучиваем весь ряд слов целиком. Сначала количество пугает, но потом большой объем новой лексики становится привычным делом. Мои бывшие ученики, теперешние студенты, часто говорят, что учить английский в вузе с таким словарным багажом гораздо легче.

В ходе подготовки к ЦТ мы занимаемся грамматикой, уделяем внимание умению применять правила на практике.

«В языковой минимум абитуриента должно входить около 2000 слов, но в действительности хорошо, если это количество доходит до 100»

- В спецификации теста по английскому языку сказано, что «наряду с владением активным лексическим минимумом (1970 лексических единиц) абитуриент должен узнавать и понимать 1310 лексических единиц в процессе чтения». Цифра впечатляет, правда? Но реальная картина, к сожалению, не так оптимистична. Зачастую абитуриенты не знают самых простых слов! Поэтому приходится начинать практически с нуля. Накапливать словарный запас, объяснять азы словообразования, учить работать с лексикой. Ведь если говорить глобально, тест состоит из лексических единиц, связанных между собой определенным способом. И чем богаче словарный запас абитуриента, тем выше его шансы успешно справиться с ЦТ.

В процессе подготовки к ЦТ абитуриенты Елены Викторовны решают не только ЦТ и РТ предыдущего года, но и тесты за последние как минимум семь - восемь лет. Работа с таким большим количеством тестовых материалов помогает донести до каждого абитуриента стратегию написания ЦТ.

- В начале такой работы мои ученики получают определенную установку относительно всего теста. Например, задания на времена предполагают в итоге полное отсутствие ошибок. Проблемы могут возникнуть с лексическими заданиями части А. По мнению абитуриентов, это наиболее сложные задания. Зачастую изначально они ставят ответы наугад. Но и с этой задачей можно успешно справиться, имея в активе хороший словарный запас.

70 процентов успеха на тестировании зависит от словарного запаса абитуриента.

«Самая обидная ошибка - неправильное написание слова»

- Часть В считается более сложной априори. Она включает в себя задания открытого типа, которые не предполагают выбор правильного ответа из нескольких предложенных. Абитуриент сам должен сформулировать ответ и записать его. И здесь возникает целый ряд проблем: не может образовать однокоренное слово, не понимает смыл предложения, никак не отыщет лишнее слово, возникают сложности с переводом фрагмента предложения на английский язык. Однако и здесь можно преуспеть, набив руку на аналогичных заданиях. Обиднее всего, когда абитуриент, зная слово, допускает ошибку в его написании. И это реальная проблема! В единичных случаях на уроках английского языка школьники пишут орфографические диктанты. Поэтому на наших занятиях в «100ЦТ» мы в обязательном порядке систематически пишем слова на доске, выполняем лексические тесты. Многие абитуриенты сначала очень удивляются: зачем выходить к доске на английском? (Смеется.) Но со временем оценивают по достоинству этот проверенный метод. И пусть в конечном результате иногда не помнят, как слово произносится, зато точно знают, как оно пишется!

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