2019-01-13T21:33:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Репетитор по английскому языку: «Для того чтобы сдать ЦТ на хороший балл, одной грамматики недостаточно»

Почему важно ходить на репетиционное тестирование, и от чего зависит секрет успешной сдачи ЦТ
Поделиться:
Преподаватель учебного центра «100ЦТ» Елена Красовская.Преподаватель учебного центра «100ЦТ» Елена Красовская.
Изменить размер текста:

Начался второй этап репетиционного тестирования. О том, почему обязательно нужно сходить на него, возможна ли часть С по английскому языку на ЦТ-2019 и почему важно уделять время развитию навыков устной речи, рассказала Елена Красовская, преподаватель учебного центра «100ЦТ».

«Для начала абитуриент должен самостоятельно и честно написать тест»

- Некоторые родители и абитуриенты не понимают, зачем ходить на РТ (репетиционное тестирование. - Ред.). Я считаю, репетиция ЦТ - важный момент, потому что только так абитуриент сможет прочувствовать атмосферу вступительных испытаний и собраться с мыслями. Если же вы целенаправленно занимаетесь с сентября, а уровень владения английским языком ниже среднего, то первый этап РТ, который проходит в октябре - декабре, можно пропустить. В этом случае нужно просто взять любой вариант из сборника ЦТ и прорешать. Объективно оценить свой результат и без промедления двигаться вперед, - рассказывает Елена Викторовна. - Но вот на второй и третий этапы сходить обязательно!

Результаты РТ не стоит воспринимать как стопроцентный показатель уровня подготовки.

Результаты РТ не стоит воспринимать как стопроцентный показатель уровня подготовки.

Преподаватель отмечает, что результаты РТ не стоит воспринимать как стопроцентный показатель уровня подготовки:

- РТ построено по такому же образцу и по тем же по спецификациям, что и ЦТ. Со всеми нововведениями, если такие предполагаются. Так, например, в 2018 году в части B произошли некоторые реформы. Задания B1-B4 заметно упростили. Раньше абитуриенту нужно было не только образовать однокоренное слово, но и определить его место в тексте. Теперь же - только образовать верную форму. Насколько мне известно, в 2019 году структура теста и уровень его сложности останутся прежними.

Часть С в тесте, считает Елена Викторовна, пока невозможна:

- Как правило, она предполагает написание эссе на определенную тему. Чтобы успешно справиться с поставленной задачей, нужно обладать не только лексическими и грамматическими навыками, но и умением четко и грамотно выразить свою мысль на иностранном языке. К сожалению, тут возникают большие трудности. В школе мало времени уделяется развитию навыков письменной речи, - рассказывает преподаватель. - Следует признать, что в ходе подготовки к ЦТ мы занимаемся грамматикой, уделяем внимание умению применять правила на практике, стараемся сформировать богатый словарный запас, но совсем не говорим на английском. Поэтому в вузе некоторым первокурсникам будет довольно тяжело. Им придется осваивать учебную программу, которая направлена на формирование иноязычной коммуникативной компетенции в профессиональной сфере, - говорит Елена Викторовна. - Я считаю, можно было бы ввести дополнительный устный экзамен по языку для тех, чья будущая профессия неразрывно связана с языком.

«Без знания слов и выражений справиться с тестом почти нереально»

- Я преподаю больше 20 лет и пока не заметила никакой взаимосвязи между определенным годом тестирования и высокими или низкими результатами моих учеников. Напрямую успех на ЦТ зависит от качества подготовки абитуриента и его трудолюбия. Я замечаю из года в год только одну закономерность: кто много и систематически работает, тот получает высокие баллы, - рассказывает Елена Викторовна.

Часть С в тесте, считает Елена Викторовна, пока невозможна.

Часть С в тесте, считает Елена Викторовна, пока невозможна.

Для того чтобы сдать ЦТ успешно, необходимо помнить о том, что тест по английскому языку предполагает высокий уровень владения лексическим и грамматическим материалом.

- Грамматика в английском языке достаточно объемная, и много мелких нюансов встречаются в тестах из года в год. От этого не убежишь. Проходить нужно все темы, не выбирать по принципу «этого давно не попадалось». Распределите грамотно объем каждой темы и будьте готовы ко всему.

Однако преподаватель отмечает, что 70 процентов успеха на тестировании зависит от словарного запаса абитуриента:

- Без знания слов и выражений справиться с тестом почти нереально. Мы с учениками на занятиях в «100ЦТ» записываем в словарь каждое незнакомое слово, все возможные производные. И заучиваем весь ряд слов целиком. Сначала количество пугает, но потом большой объем новой лексики становится привычным делом. Мои бывшие ученики, теперешние студенты, часто говорят, что учить английский в вузе с таким словарным багажом гораздо легче.

В ходе подготовки к ЦТ мы занимаемся грамматикой, уделяем внимание умению применять правила на практике.

В ходе подготовки к ЦТ мы занимаемся грамматикой, уделяем внимание умению применять правила на практике.

«В языковой минимум абитуриента должно входить около 2000 слов, но в действительности хорошо, если это количество доходит до 100»

- В спецификации теста по английскому языку сказано, что «наряду с владением активным лексическим минимумом (1970 лексических единиц) абитуриент должен узнавать и понимать 1310 лексических единиц в процессе чтения». Цифра впечатляет, правда? Но реальная картина, к сожалению, не так оптимистична. Зачастую абитуриенты не знают самых простых слов! Поэтому приходится начинать практически с нуля. Накапливать словарный запас, объяснять азы словообразования, учить работать с лексикой. Ведь если говорить глобально, тест состоит из лексических единиц, связанных между собой определенным способом. И чем богаче словарный запас абитуриента, тем выше его шансы успешно справиться с ЦТ.

В процессе подготовки к ЦТ абитуриенты Елены Викторовны решают не только ЦТ и РТ предыдущего года, но и тесты за последние как минимум семь - восемь лет. Работа с таким большим количеством тестовых материалов помогает донести до каждого абитуриента стратегию написания ЦТ.

- В начале такой работы мои ученики получают определенную установку относительно всего теста. Например, задания на времена предполагают в итоге полное отсутствие ошибок. Проблемы могут возникнуть с лексическими заданиями части А. По мнению абитуриентов, это наиболее сложные задания. Зачастую изначально они ставят ответы наугад. Но и с этой задачей можно успешно справиться, имея в активе хороший словарный запас.

70 процентов успеха на тестировании зависит от словарного запаса абитуриента.

70 процентов успеха на тестировании зависит от словарного запаса абитуриента.

«Самая обидная ошибка - неправильное написание слова»

- Часть В считается более сложной априори. Она включает в себя задания открытого типа, которые не предполагают выбор правильного ответа из нескольких предложенных. Абитуриент сам должен сформулировать ответ и записать его. И здесь возникает целый ряд проблем: не может образовать однокоренное слово, не понимает смыл предложения, никак не отыщет лишнее слово, возникают сложности с переводом фрагмента предложения на английский язык. Однако и здесь можно преуспеть, набив руку на аналогичных заданиях. Обиднее всего, когда абитуриент, зная слово, допускает ошибку в его написании. И это реальная проблема! В единичных случаях на уроках английского языка школьники пишут орфографические диктанты. Поэтому на наших занятиях в «100ЦТ» мы в обязательном порядке систематически пишем слова на доске, выполняем лексические тесты. Многие абитуриенты сначала очень удивляются: зачем выходить к доске на английском? (Смеется.) Но со временем оценивают по достоинству этот проверенный метод. И пусть в конечном результате иногда не помнят, как слово произносится, зато точно знают, как оно пишется!

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Как собрать ребенка в школу и не разориться
В преддверии 1 сентября родителям школьников нужно решить, где купить школьную форму и канцтовары, как найти нужную сумму на покупки… А еще не забыть про курсы английского и заняться подготовкой старшеклассников к поступлению. Без паники, мы подскажем!
Новости 24