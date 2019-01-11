«Соседка кричала, чтобы я туда не лез»: как 15-летний мальчик и водитель спасли из огня мужчину

Пожар в деревне Малая Падерь Слуцкого района мог бы закончиться трагически, если бы не неравнодушие местных жителей. Когда дом загорелся, очевидцы вызвали спасателей, но подойти к горящему дому соседи не решились. Зато на это отважился 15-летний школьник Даниил Жданко. Около трех часов дня он возвращался из школы, когда увидел, что полыхает дом соседа, дяди Валеры. Рядом стояли несколько взрослых, которые снимали происходящее на телефон. Они сказали Данику, что заходить туда не следует, но мальчик не послушал.

- Соседка кричала мне, чтобы я туда не лез, мол, еще молодой. Но я увидел, что вокруг дома беспокойно бегает собака - сразу понял, что дядя Валера внутри, потому что собака всегда была рядом с ним. Лопались стекла, пламя рвалось наружу. Я выбил дверь - из дома сразу вылетел клуб дыма. Тяжело ли было выбивать дверь? Не знаю, - улыбается парень. - Мне кажется, я тогда ничего не почувствовал.

Когда дом загорелся, очевидцы вызвали спасателей, но подойти к горящему дому соседи не решились. Фото: МЧС

В дом Даник не заходил - чтобы докричаться до хозяина, он стал выбивать окна. К этому времени к дому уже подъехала машина Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения - ее водитель Валерий Барцевич, долго не раздумывая, бросился в дом спасать человека.

- Я увидел, как дядю Валеру вытащили на улицу, а потом, наверное, из-за шока побежал домой, сказал: мама, дядя Валера горит! Она вместе со мной полетела к этому дому.

- Бояться в тот момент было нечего - дело было уже сделано, - говорит Анастасия Жданко, мама парня. - Потом мы с сыном, конечно, разговаривали, я спрашивала, что он чувствует. Он ответил, что думать времени не было - ему хотелось помочь. Он у меня добряк, поэтому, если честно, я таким его поступком не удивлена. Все время вспоминаю случай, когда мы с Даником шли в садик и увидели, что возле подъезда лежит женщина - может быть, она выпила или ей было плохо. Даник настоял на том, чтобы мы вызвали «скорую», говорит: «Мама, может она умирает!». Успокоился только тогда, когда я позвонила в 103.

15-летний школьник Даниил Жданко. Фото: соцсети

Анастасия каждый день звонит в реанимацию, узнает, как себя чувствует пострадавший сосед. Врачи говорят, что его состояние стабильно тяжелое.

Не видит в своем поступке ничего героического и Валерий Петрович Барцевич.

- Тут ничего такого нет. Мы ездили в эту деревню по рабочим вопросам. Когда ехали туда, все было нормально, ничего не горело. А когда возвращались обратно - дом уже полыхал. Из окон валил дым, рядом стояли три-четыре человека, был и парень. Пламя уже рвалось наружу - местные сказали, что в доме есть человек. Я, как мужчина, не мог просто стоять и смотреть - быстренько обошел дом с той стороны, где огня было меньше, зашел со стороны веранды - дверь была открыта.

Внутри, по словам мужчины, все уже было заполнено дымом, ничего рассмотреть было нельзя. Поэтому человека он искал буквально на ощупь - и нашел. Хозяин дома, вероятно, пытался пробраться к выходу, но потерял сознание рядом с выходом из веранды.

- Мне повезло, что так быстро удалось его найти. Если бы он был где-то в комнате, шансов найти его у меня практически не было бы. Я вытащил его на улицу, снег на лицо бросил. Он дышал, но сказать ничего не мог.

Валерий Петрович говорит, что спасать человека из огня ему довелось впервые за 63 года. Фото: Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения

Валерий Петрович говорит, что спасать человека из огня ему довелось впервые за 63 года. Но страшно не было.

- Да какой там страх! Возбуждение какое-то было, стресс - ни о чем не думал. Это потом мне уже жена говорила - мол, там же газовый баллон мог на веранде взорваться. Но в тот момент таких мыслей у меня не было. В семье теперь шутят, говорят про меня «наш герой», - скромно улыбается собеседник.

Когда хозяина дома уже вытащили на улицу, на место приехали пожарные, а потом и «скорая». Пострадавшего увезли в больницу, у него термические ожоги 2% тела, отравление угарным газом, сейчас мужчина в реанимации. Почему возник пожар, сейчас выясняют специалисты. Основная версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования - использование самодельного электронагревательного прибора.