2019-01-11T16:45:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Никто из участников вечеринки, на которой от психотропа погибла 19-летняя девушка, не отправится в колонию

Все обвиняемые получили сроки, не связанные с направлением с исправительные учреждения
Алеся ДОБЫШ
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Антона приговорили к трем годам ограничения свободыАнтона приговорили к трем годам ограничения свободыФото: Павел МАРТИНЧИК
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11 января в суде Первомайского района Минска огласили приговор семи участникам вечеринки, во время которой погибла 19-летняя девушка. Зал суда был заполнен до отказа, многие друзья и близкие обвиняемых даже остались стоять в коридоре.

Антона приговорили к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа (химия). Софью - к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение (домашняя химия).

Прокурор накануне просила суд приговорить Антона и Софью к лишению свободы, поэтому, когда судья огласил более мягкий приговор, зал шумно выдохнул с облегчением.

Антон - единственный обвиняемый, который находится под стражей, в клетке, услышав слова судьи, закрыл глаза и улыбнулся.

Антон - единственный обвиняемый, который находился под стражей Фото: Павел МАРТИНЧИК

Антон - единственный обвиняемый, который находился под стражейФото: Павел МАРТИНЧИК

Марию, Екатерину, Киру, Илью, Федора приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания.

Они должны будут сообщать в милицию, если захотят изменить место жительства или если выедут в другую местность на срок больше месяца. А еще – при необходимости давать пояснения по поводу своего поведения и места жительства. После 22 часов молодые люди должны будут находиться дома, им запрещено посещать объекты торговли, где на разлив торгуют спиртным. Нельзя посещать и места проведения культурно-массовых мероприятий.

Если они не будут нарушать правил, суд может освободить их от отбывания наказания.

Друзья Антона и других обвиняемых, которые ждали приговора в коридоре, буквально прыгали от радости, узнав, что никого не приговорили к лишению свободы, а Антона освободят в зале суда.

Когда молодого человека отпустили, к нему сразу бросилась с объятиями девушка, стали обнимать друзья и родные. Выйдя из суда, молодые люди еще долго обменивались эмоциями.

- Слава богу, что все так закончилось! Мы на это надеялись, - плакали родственники обвиняемых. От комментариев родные отказались.

Все обвиняемые в суде говорили, что больше никогда не притронутся к наркотикам. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все обвиняемые в суде говорили, что больше никогда не притронутся к наркотикам.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Напомним, компания из восьми человек собралась на вечеринку в минской квартире в честь дня рождения одного из друзей. Четверым из них на тот момент еще не исполнилось 18. Взрослых в квартире не было. Это должна была быть прощальная вечеринка - в конце августа молодые люди собирались разъехаться на учебу. Накануне ребята купили психотроп и расфасовали его на домашних весах: каждому досталось по две капсулы. Внезапно одной их девушек, Диане, стало плохо. Ей вызвали «скорую», но врачам спасти 19-летнюю студентку не удалось. Эксперты сделали вывод, что девушка умерла от острого отравления особо опасным психотропным веществом МДМА - или, проще говоря, экстази. Трагедия произошла 4 августа.

Суд по этому делу начался 2 января. Под стражей находился один из семи обвиняемых - 21-летний Антон.

Некоторые из них попробовали наркотик на той вечеринке во второй раз - первый раз употребили в июле, на дне рождения Дианы. Все обвиняемые в суде говорили, что больше никогда не притронутся к наркотикам.

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