Нет визы? Не беда! Летим туда, где принимают

1. Египет

Самое популярное у белорусов направление. Страна считается условно безвизовой. Для отдыха в Шарм-эль-Шейхе виза вовсе не нужна, если вы не собираетесь покидать пределы Синайского полуострова. Если же вы едете в Хургаду, в качестве визы за $25 ставят штамп прямо в аэропорту.

Да, в январе по меркам Африки здесь прохладно - в Шарме дневная температура воздуха достигает 23°С, а ночью холодает и до 13°С. Еще прохладнее в Хургаде - днем здесь до 22°С. Днем есть пару часов, когда солнце греет достаточно, чтобы загорать и даже купаться. Конечно, комфортней лететь в Египет осенью или весной - но в то же время январь самый «дешевый» месяц для туристов.

Цена вопроса: Неделя в Египте в 3 - 4-звездочном отеле на двоих (с питанием) обойдется: с вылетом из Киева - от $415 - 465, из Минска - $855 - 890, Гомеля - $760, Гродно - $800.

2. Израиль

В этой стране белорусам можно находиться без визы до 90 дней в течение полугода. Зимы тут мягкие, однако отдых на пляже вряд ли будет комфортным - на побережье Северного моря (Тель-Авив, Нетания, Хайфа) воздух прогревается в среднем до 17°С, а по ночам температура воздуха обычно составляет около 10°С. Немного теплее у Красного моря, в Эйлате, где 21°С, а ночью температура понижается до 10°С. Туристам с собой стоит брать как легкие, так и теплые вещи. Впрочем, Израиль интересен не столько пляжным отдыхом, сколько своей историей. Эта достаточно компактная страна является родиной трех мировых религий, так что всего за неделю можно увидеть все главные достопримечательности и побывать в святых местах. Есть очень выгодный финансово вариант - съездить на экскурсию в Израиль из египетского Шарм-эль-Шейха. Его вам будут активно предлагать отельные гиды. Если вы не боитесь достаточно длительных поездок в автобусе - соглашайтесь, оно того стоит!

Один из самых бюджетных вариантов посетить Израиль - отправиться в Иерусалим на туристическом автобусе из Египта.

Цена вопроса: На неделю в Эйлат из Москвы в отель 3 звезды на двоих без питания - $735.

3. Куба

Белорусам на Остров Свободы виза не нужна, если вы едете не больше чем на месяц. Говорят, Куба уже не та, и начала активно меняться благодаря возобновленным отношениям с США. Тем более стоит взглянуть на последний оплот социализма в Карибском бассейне. Январь хоть и считается тут самым холодным месяцем, вполне напоминает белорусское лето: днем воздух прогревается до 25°С, ночью снижается до 16°С, а на юго-востоке страны, например в Сантьяго-де-Куба, средняя температура доходит до 27°С днем и до 21°С ночью. Температура воды около 24°С.

Серьезная проблема отдыха на Кубе в том, что даже крутые по местным меркам гостиницы стоили еще во времена СССР, мебель там старая, а находятся они нередко на отдалении от городов. Так что, чтобы увидеть, как живут местные, придется ездить на транспорте.

Цена вопроса: На неделю в Кайо-Коко из Москвы в отель 2 звезды на двоих, с завтраками - $1320, то же в Варадеро $1500.

4. Вьетнам

Находиться в этой стране без визы можно в течение 15 дней. Поскольку страна сильно вытянута вдоль меридиана, погода в разных частях страны сильно отличается. Оптимальным для отдыха в январе является остров Фукуок. Днем здесь 30 градусов, ночью - 22, а вода в Сиамском заливе - приблизительно 26°C. Влажность воздуха, конечно, довольно высокая, но дождей практически не бывает, а ветер слабый. Сезон бездождья в Фантхьете и Нячанге. Температура днем равна 28 градусам, ночью - до 22, в море - около 25°C. Здесь довольно ветрено, но именно это и влечет на юго-восток страны серферов со всего мира.

Очень многие наши соотечественники уже распробовали Вьетнам не только потому, что это дешево и не нужны визы. Эта страна с очень интересной самобытной культурой и экзотической для нас природой. Можно гарантировать, что вы не сможете пролежать весь отпуск на пляже - захотите посетить многочисленные храмы, прокатиться на канатной дороге в горах и спуститься в туннели Ку-Чи, которые вырыли вьетконговцы во время войны с США и благодаря которым американцы так и не смогли их победить.

Цена вопроса: из Москвы в Нячанг на 6 дней плюс 1 день перелет в 2-звездочный отель, без питания - $868, 3 звезды на тех же условиях - $910.

5. Китай

Можно путешествовать без визы до 30 дней, а в Гонконге - до 14 дней. Это невероятно быстро развивающаяся не только в техническом смысле (Китай называют «фабрикой мира»), но и в культурном смысле страна. Сегодня Китай занимает 6-е место в мире по количеству туристов! Оно и понятно, стране не одна тысяча лет, есть великое множество памятников различных династий, правивших еще до нашей эры, места паломничества буддизма и других религий, с колоссальными скульптурами и храмами и, конечно, визитная карточка - Великая Китайская стена. Многих привлекает в Китай известная во всем мире народная медицина. Это лекарственные травы, целебные источники, различные виды массажа, иглоукалывание и многое другое.

Тем, кто любит пляжный отдых, лучше всего ехать на остров Хайнань. Здесь в январе температура около +26 градусов. Правда, возможны прохладные ночи и сильный ветер. Хотя вода довольно теплая, например, в Санье ее температура около +25 градусов. Для прогулок по вечерам на морских курортах Китая в январе будут нужны теплые вещи, так как с заходом солнца может холодать до +14 градусов.

Если же вы хотите покататься на горных лыжах или сноуборде, это тоже не проблема, все это возможно на горнолыжном курорте Ябули. В январе тут температура около -10 градусов.

Цена вопроса: из Москвы в Санья Бэй на 8 дней без питания на двоих - $640. На тех же условиях в отель 4 звезды - $1245.

6. Мальдивы

Виза на Мальдивы для белорусов не нужна, если вы не планируете остаться там больше чем на месяц и при себе есть деньги из расчета $50 - 100 на день пребывания в стране.

Вы, конечно, видели все эти фото звезд в купальниках на белом песочке у лазурного моря. Это там. Средняя температура днем в январе - приблизительно 30 градусов. Резких перепадов температуры воздуха не бывает. Январь на Мальдивах - пик сезона туризма, соответственно, и цены достаточно высоки. Тут есть варианты как лакшери-отдыха - на отдельном острове, где кроме вас не будет никого и можно загорать голышом. Так и более демократичный отдых в отеле, и там будет разумным вспомнить, что это мусульманская страна, так что ввоз в нее алкоголя запрещен, да и на общественных пляжах не разрешена открытая пляжная или прозрачная одежда.

Цена вопроса: из Москвы в Хулхмале на неделю плюс день на перелет в гестхаус с завтраками на двоих $1805.

7. Грузия

Конечно же, в январе в Грузии не жарко - но и зима мягкая. В Тбилиси днем в среднем +2…+3°С, по ночам -3…-4 °С. В общем, гулять и развлекаться (а главным развлечением туристов в Грузии является дегустация национальной кухни и вин) очень комфортно.

Большинство туристов в это время едет на горнолыжные курорты. В горных районах довольно снежно, но температура редко опускается до -10°С. У побережья воздух прогревается до +8°С. Те, кто был в горах зимой, хорошо знают, что солнцезащитный крем там совсем не помешает. Катаясь на лыжах, можно не просто забронзоветь, но даже сгореть под лучами зимнего солнца.

Цена вопроса: из Киева на неделю в Тбилиси в отель 3 звезды, с завтраками, на двоих - $458.

А КАК С ВИЗАМИ У СОСЕДЕЙ?

Белорусы привыкли ныть, что их без визы никуда не пускают. На самом деле это далеко не так, мы можем ехать в 43 страны с чистым паспортом, а еще в 38 можем получить визу по прибытии. Конечно, если сравнивать с нашими соседками, то цифры не такие уж впечатляющие: так, граждане Польши, Литвы, Латвии, а также Эстонии могут поехать в 119 стран, Украины - в 90, и даже России - в 79. Но есть страны, где ситуация намного хуже - граждан Афганистана пускают без виз всего в 5 стран, Ирака - в 7 стран, Пакистана - в 8 стран, Сомали и Судана - в 9, Сирии в 10.

Цены предоставлены туристической фирмой Sea View Travel.