Президент ужесточил правила господдержки убыточных предприятий

10 января Александр Лукашенко внес изменения в указ, которые усложнят предприятиям доступ к помощи государства. Господдержку будут предоставлять только в исключительных случаях и с личного разрешения президента, а бюджетные организации, банки и страховые организации вообще не смогут на нее рассчитывать.

Господдержку будут предоставлять только в виде займа, и только на внедрение инвестиционных проектов. Но не всех, а тех, по которым заранее провели специальную экспертизу, и она показала, что инвестпроект должен сработать.

Но и это не все. Предприятие должно будет соответствовать еще нескольким критериям: например, в сфере рентабельности продаж и производительности труда, показать снижение затрат на производство и активную продажу продукции. Если завод получит господдержку, но нужных показателей не достигнет, средства придется вернуть. Кроме того, придется ежегодно отчитываться о соблюдении всех условий, которые оговаривались до предоставления господдержки.

Напомним, местный бизнес и Международный валютный фонд давно призывали государство с большой опаской выдавать кредиты и займы убыточным предприятиям. МВФ рекомендовал снизить поддержку госпредприятий, а сэкономленные деньги направить на ускоренное погашение госдолга. А заодно провести «инвентаризацию» и разделить госпредприятия на просто жизнеспособные, жизнеспособные при условии реструктуризации и нежизнеспособные - чтобы точно знать, кого поддерживать.

С долгами госпредприятий картина и правда далеко не радужная. Например, в 2017 году на поддержку более 2 тысяч предприятий из бюджета потратили 2,2 миллиарда долларов. Немалая часть этих денег пока не вернулась: кредитов, которые предприятия не могут погасить, только за полгода 2018-го стало в полтора раза больше.

Первые положительные сдвиги в этом направлении начались в конце прошлого года.

- Пока есть ощутимые перекосы в правильной мотивации руководителей, которые заточены на что угодно, только не на экономический результат. Отсюда ошибочные инициативы и непросчитанные инвестиционные проекты. Это результат многих лет господдержки, - сказал в октябре премьер-министр Сергей Румас.

В ноябре прошлого года министр финансов Максим Ермолович заявил, что господдержка предприятий будет снижаться ежегодно на 10%. Через месяц президент высказался еще категоричнее.

- Сначала доложите, что сделано все возможное и невозможное: изыскали резервы, снизили все виды затрат, особенно непроизводственных, пофамильно установили, кто и как довел предприятие до такого состояния, что ему приходится с протянутой рукой ходить, - говорил президент на совещании с правительством в декабре.

КСТАТИ

По данным Белстата, в 2017 году в Беларуси было 1227 убыточных предприятий. По статистике, их доля составляет 16,7% от общего числа и стабильно уменьшается последние три года. Сумма чистого убытка от них - 2601 миллиард рублей.